ફક્ત 62 રન દૂર સ્મૃતિ મંધાના, આજે શુભમન ગિલનો રેકોર્ડ તોડવા માટે તૈયાર
Published : December 30, 2025 at 3:05 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ટીમ 30 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ શ્રીલંકા સામે શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ T20I મેચ રમશે. ભારતીય ટીમે પહેલી ચાર મેચ જીતીને શ્રેણી પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી લીધી છે. હવે, તેઓ શ્રીલંકાને ક્લીન સ્વીપ કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે. પાંચમી મેચ સાંજે 7 વાગ્યે તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
મંધાના ગિલને પાછળ છોડી દેવાની નજીક
આ મેચમાં બધાની નજર ભારતીય ટીમની સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાના પર રહેશે કારણ કે તે વધુ એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કરવા માટે તૈયાર છે અને 2025માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બનવાની નજીક છે. જો મંધાના શ્રીલંકા સામે 62 રન બનાવવામાં સફળ થાય છે, તો તે 2025માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે યુવા ભારતીય પુરુષ બેટ્સમેન શુભમન ગિલને પાછળ છોડી દેશે.
મંધાનાએ 2025 માં સતત ઉત્તમ ફોર્મમાં રહી છે, તેણે ODI અને T20I માં 1,703 રન બનાવ્યા છે, જે એક જ વર્ષમાં કોઈપણ મહિલા દ્વારા બનાવેલા સૌથી વધુ રન છે. શુભમન ગિલ આ વર્ષે ટેસ્ટ, ODI અને T20I માં 1,764 રન સાથે પુરુષોની યાદીમાં ટોચ પર છે.
મંધાનાના 10,000 રન
આ 28 વર્ષીય ડાબોડી ભારતીય બેટ્સમેનનું ક્રિકેટમાં એક અદ્ભુત વર્ષ રહ્યું છે, તેણે પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે અને અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. તાજેતરમાં, મંધાનાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 10,000 રન બનાવનાર બીજી ભારતીય મહિલા અને એકંદરે ચોથી ખેલાડી બની છે. આ યાદીમાં ભારતની મિતાલી રાજ, ન્યુઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સ અને ઇંગ્લેન્ડની ચાર્લોટ એડવર્ડ્સ પહેલાથી જ શામેલ છે.
મંધાનાની ક્રિકેટ કારકિર્દી
સ્મૃતિ મંધાનાની સમગ્ર ક્રિકેટ કારકિર્દી પર એક નજર નાખતા ખબર પડે છે કે તે ત્રણેય ફોર્મેટમાં એક તેજસ્વી ખેલાડી છે. તેની ટેસ્ટ સરેરાશ 57.18 ની પ્રભાવશાળી છે, પરંતુ તેણીએ લાંબા ફોર્મેટમાં ફક્ત સાત મેચ રમી છે, જેમાં બે સદી અને ત્રણ અડધી સદી સાથે 629 રન બનાવ્યા છે.
વનડેમાં, મંધાનાએ 117 મેચોમાં 48.38 ની સરેરાશથી 5,322 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 14 સદી અને 34 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે તે ફોર્મેટમાં છઠ્ઠા સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની છે. ટી20માં, મંધાનાએ અત્યાર સુધીમાં 157 મેચોમાં 4,102 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને 32 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે તે ફોર્મેટમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની છે.
