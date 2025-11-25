સ્મૃતિ મંધાનાએ પોતાના લગ્નની પોસ્ટ ડિલીટ કર્યા પછી, પલક મુછલે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું, જેમાં કહ્યું, "સંવેદનશીલ સમય..."
સ્મૃતિ મંધાના-પલાશ મુછલના લગ્ન અંગે પલક મુછલે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને ચાહકો અને મીડિયા માટે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.
Published : November 25, 2025 at 9:53 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ સ્ટાર સ્મૃતિ મંધાના અને સંગીતકાર પલાશ મુછલ, જેમના લગ્ન 23 નવેમ્બરના રોજ થવાના હતા, તેમણે સ્મૃતિના પિતા અચાનક બીમાર પડી ગયા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડ્યું ત્યારબાદ તેમના લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખ્યા છે. હવે, તાજેતરના સમાચાર મુજબ, પલાશને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. આ વચ્ચે, પલાશ મુછલની બહેન, પલક મુછલે, સોમવાર, 24 નવેમ્બરના રોજ, ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના સાથેના તેમના ભાઈ પલાશ મુછલના લગ્ન મુલતવી રાખવા અંગે વાત કરી અને ચાહકો અને મીડિયાને પરિવારની ગોપનીયતાનો આદર કરવા વિનંતી કરી.
ભારતીય પ્લેબેક ગાયિકા પલક મુછલે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કારણે તેમના ભાઈ પલાશ મુછલના ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન મુલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી છે. તેણીએ સોશિયલ મીડિયા પર મુલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી છે.
પલકે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, "સ્મૃતિના પિતાના સ્વાસ્થ્યને કારણે, સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. અમે દરેકને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ સંવેદનશીલ સમયમાં પરિવારની ગોપનીયતાનો આદર કરો."
પલકે આ નિવેદન સ્મૃતિ મંધાના દ્વારા તેના સોશિયલ મીડિયા પરથી લગ્ન સંબંધિત બધી સામગ્રી દૂર કર્યા પછી આવ્યું છે, જેમાં પ્રપોઝલ વીડિયો અને લગ્નની જાહેરાતનો સમાવેશ થાય છે. તેના સાથી ખેલાડીઓ, જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને શ્રેયંકા પાટીલે પણ તેમના પ્લેટફોર્મ પરથી જાહેરાતનો વીડિયો કાઢી નાખ્યો હતો.
સ્મૃતિના પિતા, શ્રીનિવાસ અને તેના મંગેતર, પલાશ મુચ્છલ બંનેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જોકે પલાશને રજા આપવામાં આવી છે. લગ્ન સંબંધિત પોસ્ટ્સ કાઢી નાખવામાં આવી છે, પરંતુ પલાશ સાથે સ્મૃતિના કેઝ્યુઅલ ફોટા તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રહે છે.
23 નવેમ્બરના રોજ લગ્ન થવાના હતા
સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્ન 23 નવેમ્બર, રવિવારના રોજ નજીકના મિત્રો અને પરિવારની હાજરીમાં થવાના હતા. લગ્ન સાંજે 4:30 વાગ્યે થવાના હતા, પરંતુ કૌટુંબિક કટોકટીને કારણે, તે અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે, અને નવી તારીખ વિશે હજુ સુધી કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી.
આ પણ વાંચો: