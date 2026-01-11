ETV Bharat / sports

આજે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રીજી T20 મેચ, જાણો મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યારે અને ક્યાં જોવું

શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે.

શ્રીલંકા-પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 5:34 PM IST

SL vs PAK 3rd T20I: શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 11 જાન્યુઆરીએ દામ્બુલાના રંગીરી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. પાકિસ્તાને શ્રેણીની પહેલી મેચ 6 વિકેટથી જીતી હતી, જ્યારે બીજી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. યજમાન શ્રીલંકા પાસે હવે ત્રીજી T20 મેચ જીતીને શ્રેણી બરાબર કરવાની શાનદાર તક છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની તૈયારીમાં બંને ટીમો માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ છે, તેથી બધાની નજર અંતિમ T20 મેચ પર રહેશે.

ટોસ IST સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે

આ T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચ દામ્બુલા સ્ટેડિયમ ખાતે IST સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ IST સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. ભારતીય ચાહકો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર ત્રીજી T20I લાઇવ જોઈ શકે છે, જ્યારે મેચ સોની લિવ અને ફેનકોડ એપ પર ઓનલાઈન સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. ચાહકો લોગ ઇન કરી શકે છે અને તેમના મોબાઇલ ફોન અથવા સ્માર્ટ ટીવી પર મેચનો આનંદ માણી શકે છે. ત્રીજી T20I માટે હવામાનની સ્થિતિની વાત કરીએ તો, વરસાદ પણ ભૂમિકા ભજવશે તેવી અપેક્ષા છે, જેના કારણે શરૂઆતમાં વિલંબ થવાની ધારણા છે.

આ મેદાન પર પહેલા બેટિંગ કરનાર ટીમનું પલડું ભારે

શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમનો દામ્બુલાના રંગીરી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પર પ્રમાણમાં સારો રેકોર્ડ છે. શ્રીલંકાની ટીમે આ મેદાન પર 10 T20I રમી છે, જેમાંથી પાંચમાં જીત મેળવી છે અને પાંચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેઓએ પાકિસ્તાન સામે માત્ર એક જ મેચ રમી છે, તે મેચ હારી છે. આ મેદાન પર અત્યાર સુધી રમાયેલી 10 મેચમાંથી, પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમ 6 મેચમાં જીતી છે, જ્યારે લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમ ચાર મેચમાં જીત મેળવવામાં સફળ રહી છે.

