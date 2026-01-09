ETV Bharat / sports

આજે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બીજી T20 મેચ, જાણો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવું

શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ દામ્બુલા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

શ્રીલંકા-પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમ
શ્રીલંકા-પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 9, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
SL VS PAK 2ND T20I: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની તૈયારીમાં, પાકિસ્તાન ટીમ હાલમાં યજમાન ટીમ સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમવા માટે શ્રીલંકાના પ્રવાસે છે. પાકિસ્તાની ટીમે શ્રેણીની શાનદાર શરૂઆત કરી હતી, પહેલી મેચ છ વિકેટથી જીતીને 1-0 ની લીડ મેળવી હતી. બંને ટીમો વચ્ચે શ્રેણીની બીજી મેચ 9 જાન્યુઆરીએ દાંબુલાના રંગીરી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યાં શ્રીલંકાની ટીમ વાપસી કરીને શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

શ્રીલંકાની હારનું સૌથી મોટું કારણ

આ T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં શ્રીલંકાની હારનું સૌથી મોટું કારણ તેમના બેટ્સમેનોની અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળતા હતી, કારણ કે તેઓ 19.2 ઓવરમાં 128 રન સુધી મર્યાદિત હતા. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને 16.4 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને આ લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. જો શ્રીલંકા શ્રેણીને બરાબર કરવા માંગે છે, તો તેમના બેટ્સમેનોએ બીજી મેચમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરવું પડશે. બધાની નજર પથુમ નિસાન્કા અને કુસલ મેન્ડિસ પર રહેશે, જેમણે 2025 માં સારુ ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું, પરંતુ બંને બેટ્સમેન પ્રથમ મેચમાં અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.

બીજી T20 મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવું

શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ દામ્બુલા સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ IST સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. ભારતીય ચાહકો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર મેચ લાઇવ જોઈ શકે છે, જ્યારે ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ અને ફેનકોડ એપ પર ઉપલબ્ધ હશે. ચાહકો બંનેમાં લોગ ઇન કરી શકે છે અને સરળતાથી તેમના મોબાઇલ ફોન અને સ્માર્ટ ટીવી પર લાઇવ પ્રસારણ જોઈ શકે છે. ઘરેલુ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શ્રીલંકાની ટીમના પાકિસ્તાન સામેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, તેઓએ સાત મેચ રમી છે, જેમાંથી પાંચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને ફક્ત બેમાં જ જીત મેળવી છે.

પાકિસ્તાનની સંભવિત પ્લેઇંગ-11: સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, સલમાન આગા (કેપ્ટન), ફખર જમાન, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), શાદાબ ખાન, ફહીમ અશરફ, મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, સલમાન મિર્ઝા, અબરાર અહેમદ.

શ્રીલંકાની સંભવિત પ્લેઇંગ-11: પથુમ નિસાંકા, કામિલ મિશ્રા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), ધનંજયા ડી સિલ્વા, ચરિથ અસલંકા, જેનિથ લિયાનાગે, વાનિન્દુ હસરાંગા, દાસુન શનાકા (કેપ્ટન), દુષ્મંથા ચમીરા, મહેશ થેક્સહારા, મહેશ થેક્સહારા.

