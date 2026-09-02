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ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે શ્રીલંકા ટીમની જાહેરાત, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનની ટીમમાં વાપસી

શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. શ્રીલંકા ઇંગ્લેન્ડ સામે આગામી ODI અને T20 શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે.

ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે શ્રીલંકા ટીમની જાહેરાત
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે શ્રીલંકા ટીમની જાહેરાત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 6:53 PM IST

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SL VS ENG: થોડા દિવસો પહેલા જ, શ્રીલંકાની ટીમે ભારત સામે ઘરઆંગણે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમી હતી, જેમાં 1-0 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે શ્રેણીની બીજી મેચમાં શ્રીલંકાની ટીમનો હાર લગભગ નિશ્ચિત લાગતો હતો, પરંતુ સોનલ દિનુષાની અણનમ સદીએ ડ્રો કરાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. હવે, શ્રીલંકાની ટીમ ત્રણ T20I અને ત્રણ ODI મેચની શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જવાની છે. શ્રીલંકા ક્રિકેટે બંને શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં કુસલ મેન્ડિસને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. આ પ્રવાસ 15 સપ્ટેમ્બરે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી સાથે શરૂ થશે.

દાસુન શનાકાની વનડે ટીમમાં વાપસી

ઇંગ્લેન્ડ સામેની મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમની વાત કરીએ તો, કુસલ મેન્ડિસ બંને ફોર્મેટમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે ચારિથ અસલંકાને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન દાસુન શનાકાએ વનડે ટીમમાં વાપસી કરી છે અને ટી20 શ્રેણી માટે પણ પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. આ પ્રવાસ સાથે, શ્રીલંકાની ટીમ 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ માટે તેની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરશે. લાહિરુ ઉદારા અને થારિંદુ રથનાયકેને ટી20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પવન રથનાયકે, સચિંદુ કોલંબેજ, અસિતા ફર્નાન્ડો અને દિલશાન મદુશંકાને ફક્ત ઓડીઆઈ શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. શ્રીલંકાએ છેલ્લા 12 વર્ષમાં ઇંગ્લેન્ડમાં એક પણ શ્રેણી જીતી નથી અને આ દુષ્કાળને સમાપ્ત કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

શ્રીલંકાના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસનો કાર્યક્રમ

  • પ્રથમ T20 મેચ - 15 સપ્ટેમ્બર, સાઉથમ્પ્ટન
  • બીજી T20 મેચ - 17 સપ્ટેમ્બર, કાર્ડિફ
  • ત્રીજી T20 મેચ - 19 સપ્ટેમ્બર, માન્ચેસ્ટર
  • પ્રથમ ODI મેચ - 22 સપ્ટેમ્બર, ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ
  • બીજી ODI મેચ - 24 સપ્ટેમ્બર, લીડ્સ
  • ત્રીજી ODI મેચ - 27 સપ્ટેમ્બર, ધ ઓવલ

ઈંગ્લેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમ

કુસલ મેન્ડિસ (કેપ્ટન), પથુમ નિસાન્કા, કામિલ મિશ્રા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, ચરિથ અસલંકા, જેનીથ લિયાનાગે, પવન રથનાયકે, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરાંગા, દુનિથ વેલાલાગે, મહેશ થિક્ષાના, સચિન્દુ કોલમ્બેજ, દુષ્મંથા ચમીરા, ઈશાન મલીંગા, અસિથા ફર્નાન્ડો, દિલશાન મદુશંકા.

T20 શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમ

કુસલ મેન્ડિસ (કેપ્ટન), પથુમ નિસાન્કા, કામિલ મિશ્રા, લાહિરુ ઉદારા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, ચરિથ અસલંકા, જેનિથ લિયાનાગે, દાસુન શનાકા, દુનિથ વેલલાગે, વાનિન્દુ હસરંગા, મહેશ થિક્ષાના, થારિન્દુ રથનાયકે, ઈશાન મલીંગા, નુવાન તુષારા, બિનૌરા ફર્નાન્ડો.

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