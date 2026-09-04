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SL VS ENG: T20 શ્રેણી પહેલા શ્રીલંકાએ કેપ્ટન બદલ્યો, કુસલ મેન્ડિસ બહાર

શ્રીલંકાએ ટી20 શ્રેણી માટે પોતાનો કેપ્ટન બદલ્યો છે. ટીમ ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી અને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જવાની છે.

કુસલ મેન્ડિસ
કુસલ મેન્ડિસ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 7:48 PM IST

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SL VS ENG: શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમે તાજેતરમાં ભારત સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમી હતી, જેમાં 0-1 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી અને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. T20 શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે: કુસલ મેન્ડિસને બહાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે કેપ્ટનશીપમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

બોર્ડે શરૂઆતમાં T20 અને ODI શ્રેણી માટે કુસલ મેન્ડિસને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. જો કે, તે T20 શ્રેણીમાં ભાગ લેશે નહીં અને તેને બાજુ પર રાખવામાં આવ્યો છે. હેમસ્ટ્રિંગ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થવામાં નિષ્ફળતાને કારણે તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. મેન્ડિસની ગેરહાજરીમાં, ચરિથ અસલંકા શ્રેણી માટે શ્રીલંકન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

મેન્ડિસને લંકા પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે ભારત સામેની ઘરઆંગણે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. પરિણામે, તેના સ્થાને પથુમ નિસાન્કાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, ફાસ્ટ બોલર બિનુરા ફર્નાન્ડોના સ્થાને દિલશાન મદુશંકાને પણ ટીમમાં ઉમેરવામાં આવ્યો છે.

શ્રેણી ક્યારે શરૂ થશે?

ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. બીજી મેચ 17 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જ્યારે અંતિમ મેચ 19 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. આ પછી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાશે, જેમાં પહેલી મેચ 22 સપ્ટેમ્બરે, બીજી 24 સપ્ટેમ્બરે અને ત્રીજી 27 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.

બંને ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ શું છે?

ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 18 ટી20 મેચ રમાઈ છે. ઇંગ્લેન્ડે 14 મેચ જીતીને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે શ્રીલંકાએ 4 મેચ જીતી છે. વધુમાં, બંને ટીમો વચ્ચે 79 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) રમાઈ છે; ઇંગ્લેન્ડે 38 મેચ જીતી છે, જ્યારે શ્રીલંકાએ 37 મેચ જીતી છે. ત્રણ મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ હતી, અને એક રદ કરવામાં આવી હતી.

ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની અપડેટેડ ટીમ

ચરિથ અસલંકા (કેપ્ટન), પથુમ નિસાન્કા, કામિલ મિશ્રા, લાહિરુ ઉદારા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, જેનિથ લિયાનાગે, દાસુન શનાકા, દુનિથ વેલલાગે, વાનિન્દુ હસરાંગા, મહેશ થેક્ષાના, થરિન્દુ રથનાયકે, દુષ્મંથા ચમીરા, ઈશાન મલિંગા, નુવાન તુષારા, પવન રથનાયકે, દિલશાન મદુશંકા.

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