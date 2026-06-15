IND A vs SL A: સુપર ઓવરમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હાર , શ્રીલંકા સામે ભારતીય સુપરસ્ટાર્સ ફેલ
15 જૂને ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચે મેચ યોજાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતના મુખ્ય બેટ્સમેનોએ નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું હતું.
Published : June 15, 2026 at 7:20 PM IST
IND A vs SL A: ભારત A, શ્રીલંકા A અને અફઘાનિસ્તાન A ની ત્રિકોણીય શ્રેણી હાલમાં શ્રીલંકામાં ચાલી રહી છે. 15 જૂનના રોજ ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચે મેચ યોજાઈ હતી. ભારતીય ટીમે પહેલા બેટિંગ કરીને 265 રન બનાવ્યા હતા. ટોચના ક્રમના બેટ્સમેનોમાંના કોઈએ ખાસ પ્રભાવ પાડ્યો ન હતો; વૈભવ સૂર્યવંશી અને તિલક વર્મા જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓએ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. મેચનો નિર્ણય આખરે સુપર ઓવરમાં આવ્યો હતો.
ભારતના ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન નિષ્ફળ રહ્યા
ઓપનર પ્રભસિમરન સિંહે 13 બોલમાં 11 રન બનાવ્યા. તેમના સાથી, વૈભવ સૂર્યવંશીએ 14 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા. વધુમાં, રુતુરાજ ગાયકવાડે 42 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન તિલક વર્માએ 32 બોલમાં 23 રન બનાવ્યા, જ્યારે આયુષ બદોનીએ 35 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા. નિશાંત સિંધુ પણ પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, 12 બોલમાં 6 રન બનાવીને આઉટ થયા. ભારતીય ટીમે 143 રનના સ્કોર સાથે 7 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, પરંતુ સૂર્યાંશ શેડગે અને વિપ્રજ નિગમે ત્યારબાદ ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. શેડગેએ 66 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 72 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ દરમિયાન, નિગમે 49 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા. પરિણામે, ભારત 49.2 ઓવરમાં કુલ 265 રન જ બનાવી શક્યું.
What a thriller in Dambulla! 🔥— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) June 15, 2026
Sri Lanka ‘A’ and India ‘A’ battled right down to the final ball, with the match ending in a tie after an intense contest. The drama continued in the Super Over, where Sri Lanka ‘A’ held their nerve to seal a memorable victory! 🇱🇰💪#SLvIND… pic.twitter.com/oZ3EaV9ClR
શ્રીલંકાના સદીરા સમરવિક્રમાએ 93 રન બનાવ્યા
શ્રીલંકા માટે નિરોશન ડિકવેલા અને અવિષ્કા ફર્નાન્ડોએ પ્રથમ વિકેટ માટે 56 રન ઉમેર્યા; ડિકવેલાએ 33 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા, જ્યારે ફર્નાન્ડોએ 22 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, વિશેન હલમ્બાગે 11 બોલમાં 17 રનની ઇનિંગ રમી. કેપ્ટન સહાન અરાચીગે 12 બોલમાં 8 રન બનાવ્યા. અંતે, સદીરા સમરવિક્રમાએ 113 બોલમાં 93 રન બનાવ્યા, અને શ્રીલંકા A એ 50 ઓવરમાં 265/5 પર સમાપ્ત કર્યું, જેના પરિણામે મેચ ડ્રો થઈ.
સુપર ઓવરમાં ભારતનો ફ્લોપ શો
શ્રીલંકાએ સુપર ઓવરમાં 16 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ભારતીય ટીમ જવાબમાં માત્ર 10 રન જ બનાવી શકી હતી. વૈભવે 3 બોલમાં 7 રન બનાવ્યા હતા, અને સૂર્યાંશ શેડગેએ 3 બોલમાં 3 રન બનાવ્યા હતા.
Vaibhav stopping Captain Tilak from arguing with the umpires 😂 pic.twitter.com/m5mnD1wtNa— Abhi (@AbhiMSD_07) June 15, 2026
તિલક અને અમ્પાયર વચ્ચે બોલાચાલી
આ સમગ્ર ઘટના સુપર ઓવર દરમિયાન બની હતી. અમ્પાયરે ઓવરના અંતિમ બોલને નો-બોલ જાહેર કર્યો. તિલક વર્મા આ નિર્ણયથી નારાજ દેખાયો અને બાઉન્ડ્રી લાઇન પાસે અમ્પાયર સાથે લાંબા સમય સુધી દલીલ કરતો જોવા મળ્યો; વાતચીત દરમિયાન તે સ્પષ્ટપણે ગુસ્સે દેખાતો હતા. આખરે,વૈભવે તિલકને દૂર ખસેડ્યો અને પરિસ્થિતિને શાંત કરી.
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