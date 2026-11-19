'તેને ન રમવાનો નિર્ણય...' મોહમ્મદ સિરાજને ન રમવા અંગે ભારતીય કોચે શું કહ્યું, નિવેદન વાયરલ થયું
ભારતીય બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજને નહીં રમવા અંગે આપેલું નિવેદન વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
Published : November 19, 2026 at 3:19 PM IST
SITANSHU KOTAK: ન્યુઝીલેન્ડ સામે વેલિંગ્ટન ટેસ્ટ મેચનો પહેલો દિવસ યજમાન ટીમના પક્ષમાં રહ્યો. ખેલાડીઓ કરતાં વધુ, સોશિયલ મીડિયા ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજ વિશે ચર્ચામાં છે. જ્યારે કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ સમયે જાહેરાત કરી કે ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજ પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ નથી, ત્યારે બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. કોમેન્ટેટર્સ, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો અને ચાહકોએ પણ આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી. સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોએ ટીમ મેનેજમેન્ટના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા. જોકે, પહેલા દિવસની રમત સમાપ્ત થયા પછી, બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે સિરાજને ન રમવાના મેનેજમેન્ટના નિર્ણયને ટેકો આપતા કહ્યું કે તે ખોટો નિર્ણય નથી.
ભારતીય ટીમના બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે ટીમ મેનેજમેન્ટના મોહમ્મદ સિરાજને ન રમવાના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવ્યો. તેમણે કહ્યું કે સિરાજને બહાર રાખવાનો નિર્ણય ખોટો નહોતો.
INDIA'S BATTING COACH SITANSHU KOTAK ON MOHAMMAD SIRAJ: - "I think at a time they pick the team, they think about best XI, and that’s what played. Nothing wrong with Siraj, they thought best possible XI and played. Sri Lanka were different conditions. Not wrong decision to drop Siraj in this Test Vs New Zealand". (Sahil Malhotra).— Tanuj (@ImTanujSingh) November 19, 2026
વેલિંગ્ટન ટેસ્ટના પહેલા દિવસની રમત પછી, સિતાંશુ કોટકે કહ્યું, "મને લાગે છે કે જ્યારે તેઓ ટીમ પસંદ કરે છે, ત્યારે તેઓ શ્રેષ્ઠ 11 ખેલાડીઓ વિશે વિચારે છે અને મેદાન પર આવું જ થાય છે. સિરાજ સાથે કોઈ સમસ્યા નથી. તેઓએ શ્રેષ્ઠ શક્ય 11 ખેલાડીઓ પસંદ કર્યા અને તેને રમાવ્યો. શ્રીલંકામાં પરિસ્થિતિઓ અલગ હતી. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આ ટેસ્ટમાં સિરાજને બહાર રાખવાનો નિર્ણય ખોટો નહોતો."
મોહમ્મદ સિરાજ 2025-2027 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. આ આવૃત્તિમાં તેણે અત્યાર સુધીમાં 11 મેચ રમી છે, જેમાં 21 ઇનિંગ્સમાં 26.81 ની સરેરાશથી 43 વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે બે ચાર વિકેટ અને બે પાંચ વિકેટ લીધી છે.
તેણે ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં 48 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 90 ઇનિંગ્સમાં 29.6 ની સરેરાશથી 144 વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે 3.48 ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે. તેણે આઠ ચાર વિકેટ અને પાંચ પાંચ વિકેટ લીધી છે.
A day of two contrasting halves in Wellington! India struck early, but Henry Nicholls and Glenn Phillips turned the tide with a remarkable unbeaten partnership to take New Zealand to 243/5 at stumps. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 2 TOMORROW, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 19, 2026
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં, ભારતીય બોલરોએ સારી શરૂઆત કરી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડના પાંચ બેટ્સમેન 70 રનના સ્કોર પર આઉટ થઈ ગયા હતા. જોકે, હેનરી નિકોલ્સ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે ત્યારબાદ છઠ્ઠી વિકેટ માટે 173 રનની ભાગીદારી કરી અને પોતાની ટીમને મેચમાં પાછી લાવી. પરિણામે, ન્યૂઝીલેન્ડે પ્રથમ દિવસે 82 ઓવરમાં બેટિંગ કરી, 243 રન બનાવ્યા અને પાંચ વિકેટ લીધી.
ભારતીય બોલરોના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, જસપ્રીત બુમરાહે 52 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ લીધી. અંશુલ કંબોજે 57 રનમાં એક વિકેટ લીધી, અને આકાશ દીપે 33 રનમાં એક વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન, પ્રખ્યાત કૃષ્ણ વિકેટ વગર રહ્યા, અને વોશિંગ્ટન સુંદર પણ વિકેટ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા.
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