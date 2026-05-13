એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે દેશનું ગૌરવ વધાર્યું, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા
એશિયન સિનિયર વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2026 ના ત્રીજા દિવસે જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા.
Published : May 13, 2026 at 8:38 PM IST
ગાંધીનગર: 11 મે, 2026 ના રોજ પ્રતિષ્ઠિત મહાત્મા મંદિર અને પ્રદર્શન કેન્દ્ર ખાતે શરૂ થયેલી 2026 એશિયન સિનિયર વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં સમગ્ર ખંડમાંથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે. 28 એશિયન દેશો અને બે કોમનવેલ્થ દેશોના ખેલાડીઓ આ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, અને તે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાઇંગ ઇવેન્ટ તરીકે પણ કામ કરે છે. કુલ 178 ચુનંદા ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, જે તેને આ વર્ષે ભારતમાં આયોજિત સૌથી મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત ઇવેન્ટ્સમાંની એક બનાવે છે.
સ્પર્ધાના ત્રીજા દિવસે, ભારતની મેડલ ટેલીમાં વધુ વધારો થયો જ્યારે જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે 53 કિગ્રા વજન વર્ગમાં સ્નેચ શ્રેણીમાં સિલ્વર મેડલ અને કુલ 194 કિગ્રા વજન ઉપાડીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આ શ્રેણીમાં ગોલ્ડ મેડલ ચીનના જિનલાન ઝાઓને કુલ 216 કિગ્રા વજન ઉપાડીને મળ્યો, જ્યારે વિયેતનામના હોઆઈ હુઓંગ ન્ગ્યુયેને કુલ 195 કિગ્રા વજન ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો.
જ્ઞાનેશ્વરી યાદવની સિદ્ધિ ભારતીય વેઇટલિફ્ટિંગ માટે ગર્વની ક્ષણ છે, જે ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓના વધતા સ્તર અને તેમની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાત્મકતા દર્શાવે છે. તેણીનું પોડિયમ ફિનિશ એશિયન મંચ પર ભારતના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનમાં એક વધુ સીમાચિહ્નરૂપ છે અને ટીમના બાકીના ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણારૂપ છે.
આ ચેમ્પિયનશિપ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર યોજાઈ રહી છે, અને એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આવનારા દિવસોમાં તીવ્ર સ્પર્ધા જોવા મળશે કારણ કે એશિયાના શ્રેષ્ઠ વેઇટલિફ્ટર્સ ટોચના સન્માન માટે લડશે. ભારતીય વેઇટલિફ્ટિંગ ફેડરેશનના પ્રમુખે જ્ઞાનેશ્વરી યાદવને તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બદલ અભિનંદન આપ્યા અને બાકીની ઇવેન્ટ્સ માટે સમગ્ર ભારતીય ટીમને શુભકામનાઓ પાઠવી.
ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે તા. 11 મેના રોજ પ્રારંભ થયેલ 2026 એશિયન સિનિયર વેઈટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ્સના ત્રીજા દિવસે જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ પોતાના નામે કર્યા...
મહિલાઓની 53 કિગ્રા વજન શ્રેણીની વેઇટલિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં ચીનની જિનલાન ઝાઓ (CHN) એ સ્નેચમાં 95 કિગ્રા અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 121 કિગ્રા સાથે કુલ 216 કિગ્રા વજન ઉઠાવીને ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. વિયેતનામની હોઆઈ હુઓંગ ન્ગ્યુએન (VIE) એ સ્નેચમાં 87 કિગ્રા અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 108 કિગ્રા સાથે કુલ 195 કિગ્રા વજન ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે. ભારતની જ્ઞાનેશ્વરી યાદવે 53 કિગ્રા વજન વર્ગમાં સ્નેચ શ્રેણીમાં સિલ્વર મેડલ અને કુલ 194 કિગ્રા વજન ઉપાડીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. ચાઇનીઝ તાઇપેઇની ટીંગ આઈ ચેંગ (TPE) એ પણ ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 107 કિગ્રા પ્રદર્શન સાથે આ સ્પર્ધામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું.
