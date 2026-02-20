ઝિમ્બાબ્વેના કેપ્ટન સિકંદર રઝાએ રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો, T20 વર્લ્ડ કપમાં નવો ઇતિહાસ રચ્યો
ઝિમ્બાબ્વેના કેપ્ટન અને સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર સિકંદર રઝાએ શ્રીલંકા સામેની મેચમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીતીને ઇતિહાસ રચી, રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો.
Published : February 20, 2026 at 3:13 PM IST
હૈદરાબાદ: કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની તેમની છેલ્લી ગ્રુપ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેએ શ્રીલંકાને છ વિકેટથી હરાવીને સ્તબ્ધ કરી દીધું. ઝિમ્બાબ્વેના કેપ્ટન સિકંદર રઝા વિજયના હીરો રહ્યા. રઝાએ 26 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમની ઇનિંગ્સે ઝિમ્બાબ્વેને ત્રણ બોલ બાકી રહેતા 182 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવામાં મદદ કરી. તેમની શાનદાર ઇનિંગ્સથી, રઝાએ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ (POTM) એવોર્ડ જીત્યો.
સિકંદર રઝાએ રોહિતનો રેકોર્ડ તોડ્યો
અહેવાલ મુજબ, રઝા ICC ઇવેન્ટમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ (POTM) એવોર્ડ જીતનાર સૌથી મોટી ઉંમરના કેપ્ટન પણ બન્યા છે. તેમણે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટનનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમણે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની ફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 76 રનની ઇનિંગ્સથી એવોર્ડ જીત્યો હતો. તે સમયે, રોહિત 37 વર્ષ અને 331 દિવસનો હતો, જ્યારે રઝા હાલમાં 39 વર્ષ અને 301 દિવસનો છે.
🚨 SIKANDAR RAZA CREATED HISTORY 🚨— urstruly.1 (@VikashChou70911) February 19, 2026
- Sikandar Raza becomes the oldest Captain to won POTM Awards in T20 World Cup History.!!#T20WorldCup2026 #T20WorldCup pic.twitter.com/MrM59Y36Ou
રઝાએ શોએબ મલિકને પણ પાછળ છોડી દીધો
રઝા T20 વર્લ્ડ કપમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ (POTM) એવોર્ડ જીતનાર બીજા સૌથી મોટી ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો, તેણે પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન શોએબ મલિકનો રેકોર્ડ તોડ્યો. હવે, આ યાદીમાં ફક્ત સનથ જયસૂર્યા જ તેના કરતા આગળ છે. શ્રીલંકાના બેટ્સમેને 39 વર્ષ અને 345 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી, જ્યારે મલિકે POTM એવોર્ડ જીત્યો ત્યારે તેની ઉંમર 39 વર્ષ અને 279 દિવસ હતી.
THE OLDEST-EVER CAPTAIN TO WIN A POTM IN ICC EVENTS 🏅— CricVerse (@CricVerse23) February 19, 2026
39 years 301 days old, Sikandar Raza is still leading Zimbabwe from the front. 🔥
The iconic leader of Zimbabwe. 🇿🇼👑#CricVerse | #SikandarRaza | #ZimbabweCricket | #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/qigXSMgxe3
બ્રાયન બેનેટે પણ વિજયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી
રઝા ઉપરાંત, ઝિમ્બાબ્વેના ઓપનર બ્રાયન બેનેટે પણ વિજયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તેણે 48 બોલમાં આઠ ચોગ્ગાની મદદથી 63 રન બનાવ્યા હતા. બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, બ્રેડ ઇવાન્સ અને ગ્રીમ ક્રેમરની ત્રિપુટીએ બોલિંગમાં ચમકીને બે-બે વિકેટ લીધી હતી. શ્રીલંકા તરફથી પથુમ નિસાન્કાએ 41 બોલમાં 62 રન બનાવીને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેમની ઇનિંગ્સ નિષ્ફળ ગઈ કારણ કે ટીમ લક્ષ્યનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. ફક્ત દિલશાન મદુશંકાએ 7 કરતા ઓછા ઇકોનોમી રેટથી બોલિંગ કરી હતી, જ્યારે અન્ય ખર્ચાળ હતા.
આ પણ વાંચો: