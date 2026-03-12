ETV Bharat / sports

પહેલા T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર, હવે આ સ્ટાર ખેલાડીને મળશે ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ

BCCI ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલને ક્રિકેટર ઓફ ધ યર એવોર્ડથી સન્માનિત કરશે.

શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 6:03 PM IST

SHUBMAN GILL CRICKETER OF THE YEAR: ટેસ્ટ અને ODI કેપ્ટન શુભમન ગિલનો તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો. ગિલ વિના, ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત બીજી વખત ખિતાબ જીત્યો. આમ, ગિલ એક ઐતિહાસિક ક્ષણનો ભાગ બનવાનું ચૂકી ગયો. આમ છતાં, ભારતીય કેપ્ટનને એક મોટું સન્માન મળવાનું નક્કી છે. શુભમન ગિલને ગયા વર્ષે તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે એક વિશેષ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.

હકીકતમાં, BCCI ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલને ક્રિકેટર ઓફ ધ યર એવોર્ડથી સન્માનિત કરશે. PTI અનુસાર, ગિલને 15 માર્ચે BCCIના વાર્ષિક એવોર્ડ સમારોહમાં આ ખાસ સન્માન આપવામાં આવશે. 26 વર્ષીય ગિલને ગયા મહિને T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો ન હતો, પરંતુ તેણે અન્ય બે ફોર્મેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ જ કારણ છે કે તેને આ પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.

શુભમન ગિલ માટે 2025નું શાનદાર રહ્યું

શુભમન ગિલ માટે ગયા વર્ષ શાનદાર રહ્યું. તેણે ટેસ્ટમાં 983 રન બનાવ્યા. ઇંગ્લેન્ડ સામેની ડ્રો થયેલી શ્રેણીમાં પણ તેણે 754 રન બનાવ્યા. આ શ્રેણીમાં તેની સરેરાશ 70 થી વધુ રહી. તેણે વનડે ક્રિકેટમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 490 રન બનાવ્યા. ભારતની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતનારી ઝુંબેશ દરમિયાન તેણે 188 રનનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.

એકંદરે, ગિલે ત્રણેય ફોર્મેટમાં 49 ની સરેરાશથી 1764 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત સદી અને ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે તેનું T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટ ખાસ પ્રભાવશાળી નહોતું, તે IPL દરમિયાન શાનદાર ફોર્મમાં હતો. તેણે IPL 2025માં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે 50 ની સરેરાશથી 650 રન બનાવ્યા. હવે, ગિલ IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે બેટ સાથે સફળતાના બીજા સ્પેલ પર નજર રાખી રહ્યો છે.

દ્રવિડને લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ મળશે

ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડને ભારતીય ક્રિકેટમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ કર્નલ સીકે ​​નાયડુ લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. દ્રવિડના કોચિંગ હેઠળ, ટીમ ઇન્ડિયાએ 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) ને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ એસોસિએશન તરીકે નામ આપવામાં આવશે.

