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CJP PROTEST: સચિન અને ગિલ પછી, ઇરફાન પઠાણે આપ્યું મોટું નિવેદન, સરકારને કરી ખાસ અપીલ

દિલ્હીના જંતર-મંતરથી શરૂ થયેલો વિરોધ હવે દેશભરમાં ફેલાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઘણા દિગ્ગજો આ મુદ્દા પર વિદ્યાર્થીઓના સમર્શનમાં ઉભા રહ્યા છે.

સચિન અને ગિલ પછી, ઇરફાન પઠાણે આપ્યું મોટું નિવેદન
સચિન અને ગિલ પછી, ઇરફાન પઠાણે આપ્યું મોટું નિવેદન (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 1:40 PM IST

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CJP PROTEST: CJP લાંબા સમયથી દિલ્હીમાં NEET પેપર લીક સામે ઝુંબેશ ચલાવી રહી છે જોકે, 20 જુલાઈથી આ આંદોલનને નોંધપાત્ર વેગ મળ્યો. હવે તેને દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી સમર્થન મળી રહ્યું છે, જેના કારણે ભારતીય ક્રિકેટરો પણ આ મુદ્દા પર બોલવા માટે પ્રેરિત થયા છે. 22 જુલાઈના રોજ યુવરાજ સિંહે સૌપ્રથમ આવું કર્યું હતું, ત્યારબાદ સચિન તેંડુલકર અને શુભમન ગિલ આવ્યા હતા. હવે, ઇરફાન પઠાણે પણ જંતર-મંતર પર વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને ટેકો આપ્યો છે.

વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં ઇરફાન પઠાણ

આ મુદ્દાનો વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ ભારતીય ખેલાડીઓના મૌન પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા હતા. હવે, યુવરાજ સિંહ, સચિન તેંડુલકર અને શુભમન ગિલે વિદ્યાર્થીઓને ટેકો આપ્યો છે, અને ઇરફાન પઠાણ પણ આ યાદીમાં જોડાયા છે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, પઠાણે કહ્યું, "દરેક વિદ્યાર્થી સારા ભવિષ્ય માટે વર્ષોથી સખત મહેનત કરે છે, અને તેમના પરિવારો રસ્તામાં અસંખ્ય બલિદાન આપે છે. કોઈ પણ પેપર લીકને ક્યારેય તે આશા છીનવી લેવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. મને વિશ્વાસ છે કે આપણો દેશ અને અધિકારીઓ ખાતરી કરશે કે દરેકને યોગ્ય તક મળે. હું એવી પણ આશા રાખું છું કે આવું ફરી ન થાય તે માટે દરેક શક્ય પગલાં લેવામાં આવે. આપણા વિદ્યાર્થીઓ આપણું ભવિષ્ય છે; ચાલો આપણે તેમના સપનાઓનું રક્ષણ કરીએ."

વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનો અંગે સચિન તેંડુલકરે શું કહ્યું

સચિન તેંડુલકરે પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી. પોસ્ટમાં સચિને લખ્યું, "મારા પિતા પ્રોફેસર હતા. તેઓ ઘણા યુવાન વિદ્યાર્થીઓ માટે માર્ગદર્શક અને માર્ગદર્શક હતા. તેમણે મને શરૂઆતના પાઠમાંથી એક શીખવ્યું: 'નિષ્ફળતા ઠીક છે, પરંતુ છેતરપિંડી ઠીક નથી. ક્યારેય શોર્ટકટ ન લો.' સમાજમાં પુખ્ત વયના લોકો તરીકે, સંસ્કૃતિને આકાર આપવાની આપણી જવાબદારી છે. જે સમાજ પ્રયત્નો કરતાં પરિણામોને પ્રાથમિકતા આપે છે તે યોગ્યતા કરતાં શોર્ટકટ પસંદ કરશે."

સચિને આગળ લખ્યું, "આજે વિદ્યાર્થીઓ માટે નિરાશા અનુભવવી સ્વાભાવિક છે, કારણ કે તેમને તેમની મહેનતનું ફળ મળ્યું નથી. સામૂહિક રીતે, આપણે બધાએ સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ જેથી તેઓ ફરી ક્યારેય આવું ન અનુભવે. યુવા ભારત સપના અને ઉર્જાથી ભરપૂર છે; તેઓ આપણી સફળતા માટે બળતણ છે. એક સમાજ તરીકે, આપણે બધા - જેમાં માતાપિતા, શિક્ષકો, મિત્રો, સંબંધીઓ, શાળાઓ અને વહીવટકર્તાઓનો સમાવેશ થાય છે - એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવીએ છીએ અને આપણા યુવાનોને પ્રોત્સાહિત અને ઉર્જાવાન રાખવા માટે અલગ ભૂમિકાઓ ભજવવાની છે. આપણે એવી સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ જ્યાં સખત મહેનતનું ફળ મળે, પ્રામાણિકતાને પ્રોત્સાહન મળે અને યોગ્યતા પ્રવર્તે. મને વિશ્વાસ છે કે આપણે એવા ઉકેલો શોધીશું જે આપણા બાળકોના ભવિષ્યને મજબૂત બનાવે અને તેમની આકાંક્ષાઓનું રક્ષણ કરે. જય હિંદ!"

શુભમન ગિલે પણ પ્રતિક્રિયા આપી

ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે પણ વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન પર પોતાની પ્રતિક્રિયા શેર કરી છે. ગિલે એક ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પોસ્ટ કરી છે જેમાં તેણે લખ્યું છે કે, "એક યુવાન ભારતીય તરીકે, હું માનું છું કે આપણી પેઢી શીખવા, સ્વપ્ન જોવા અને આપણે બધા જે ભવિષ્યની ઇચ્છા રાખીએ છીએ તેને ઘડવાની દરેક તકને પાત્ર છે. શાંતિથી પોતાનો અવાજ ઉઠાવવામાં માનતા દરેક યુવાન માટે મને ખૂબ આદર છે. શિક્ષણમાં આપણા દેશના ભવિષ્યને આકાર આપવાની શક્તિ છે. મને આશા છે કે આપણે દરેક વિદ્યાર્થીના શ્રેષ્ઠ હિતોને હૃદયમાં રાખીને કરુણા અને પરસ્પર આદર સાથે આગળ વધીશું. ભારતના ભવિષ્ય માટે..." ગિલે અંતમાં ભારતીય ધ્વજ ઇમોજી ઉમેર્યું.

શું છે સમગ્ર મામલો?

લગભગ એક મહિનાથી, વિદ્યાર્થીઓ NEET પેપર લીક કૌભાંડ અંગે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના બેનર હેઠળ દિલ્હીના જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. દેશભરમાંથી વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને યુવાનો આ આંદોલનમાં જોડાઈ રહ્યા છે. વધુમાં, હવે દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓ પરીક્ષા પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા, પેપર લીકની નિષ્પક્ષ તપાસ, દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે.

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