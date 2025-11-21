ટીમ ઈન્ડીયાને મોટો ફટકો! કેપ્ટન શુભમન ગિલ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર, જાણો કોને મળશે તક
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
Published : November 21, 2025 at 3:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની બીજી મેચ 22 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ રમાશે. આ મેચ પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને ખરાબ સમાચાર મળ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ગિલના નામ પરત ખેંચવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે.
BCCI એ પોસ્ટ કર્યું છે કે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ દરમિયાન ગરદનની ઈજાનો ભોગ બનેલા ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલ ગુવાહાટીમાં રમાનારી બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. તેમની ગેરહાજરીમાં, ઋષભ પંત બીજી ટેસ્ટમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ડાબોડી ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શન તેમની જગ્યાએ લે તેવી શક્યતા છે.
🚨 Update 🚨#TeamIndia captain Shubman Gill, who suffered a neck injury during the first Test against South Africa, has been ruled out of the second Test in Guwahati.— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
Rishabh Pant will lead the team in the 2nd Test in his absence.
Details 🔽 | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank…
ગિલ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે અને વધુ મૂલ્યાંકન અને ઈજા વ્યવસ્થાપન માટે નિષ્ણાત સાથે પરામર્શ માટે શુક્રવારે સવારે મુંબઈ જવા રવાના થયો છે. હવે તે ગુવાહાટીથી રવાના થઈ ગયો છે, તેથી તે બીજી ટેસ્ટનો ભાગ રહેશે નહીં.
અગાઉ, એવા અહેવાલો હતા કે શુભમન ગિલ મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેવાનો અંતિમ પ્રયાસ કરશે અને શુક્રવારે ફિટનેસ ટેસ્ટમાંથી પસાર થશે. ગિલ ગરદનની ઈજાને કારણે પ્રથમ ટેસ્ટમાંથી ખસી ગયો હતો. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં ફક્ત ત્રણ બોલ રમ્યા હતા, સ્વીપ શોટ રમતી વખતે ગરદનમાં ખેંચાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરી ન હતી.
ભારતના બેટિંગ કોચે જણાવ્યું હતું કે અંતિમ નિર્ણય લેતા પહેલા તે વધુ એક ટેસ્ટમાંથી પસાર થશે. "ગિલ સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. હું બુધવારે તેને મળ્યો હતો. શુક્રવારે સાંજે તેની સ્થિતિ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે." શુભમન ગિલે ભારત માટે 40 ટેસ્ટમાં 73 ઇનિંગમાં 2843 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 10 સદી અને 8 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
