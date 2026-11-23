વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ એક કલાક વહેલા હાર કેમ સ્વીકારી? કેપ્ટન શુભમન ગિલે ખુલાસો કર્યો
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ ડ્રો રહી. ટીમ ઈન્ડિયાને પહેલી ઇનિંગમાં 352 રનની લીડ હોવા છતાં ડ્રો સાથે સંતોષ માનવો પડ્યો.
Published : November 23, 2026 at 5:45 PM IST
વેલિંગ્ટનના બેસિન રિઝર્વ ખાતે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ ડ્રો રહી. પ્રથમ ઇનિંગમાં 720/9 નો વિશાળ સ્કોર અને 352 રનની લીડ હોવા છતાં, ટીમ ઇન્ડિયાને ડ્રો સાથે સંતોષ માનવો પડ્યો. જોકે, મેચના અંતિમ દિવસે લગભગ એક કલાક બાકી હોવાથી, લગભગ 15 ઓવર રમી શકાઈ હતી. જોકે, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ ડ્રો માટે સંમત થયા.
ગિલના આ નિર્ણયથી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. ઘણા લોકો માનતા હતા કે જો ગ્લેન ફિલિપ્સ અને ડેરિલ મિશેલ વચ્ચેની ભાગીદારી તૂટી ગઈ હોત, તો ન્યૂઝીલેન્ડના બાકીના બેટ્સમેનોને 90 બોલ રમવાનું મુશ્કેલ બન્યું હોત. આવી સ્થિતિમાં, ભારત મેચ જીતી શક્યું હોત. આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે ટીમ ઈન્ડિયાએ 15 ઓવર વહેલા હાર કેમ સ્વીકારી લીધી. મેચ પછી, કેપ્ટન ગિલે આ નિર્ણય પાછળનું કારણ જાહેર કર્યું.
Shubman Gill said - "Hopefully there will be a bit more help in the wicket for bowlers in second Test at Christchurch". https://t.co/MovaPoHLxS— Tanuj (@ImTanujSingh) November 23, 2026
શુભમન ગિલે મેચ એક કલાક વહેલા કેમ ડ્રો કરાવી?
વેલિંગ્ટન ટેસ્ટ ડ્રો થયા પછી, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મેચ વહેલા સમાપ્ત કરવાના નિર્ણય અંગેના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. ગિલે સમજાવ્યું કે પિચથી કંઈ ખાસ મદદ મળી રહી ન હતી અને ઝડપી બોલરો પણ ખૂબ થાકેલા હતા. વધુમાં, ભારતનો આગામી ટેસ્ટ મેચ 27 નવેમ્બરના રોજ માત્ર ત્રણ દિવસ દૂર છે. પરિણામે, ટીમને આગામી મેચ માટે મુસાફરી કરવી પડી.
ગિલે કહ્યું, "અમારા ઝડપી બોલરો થાકી ગયા હતા. તેઓએ આ મેચમાં લગભગ 50 ઓવર ફેંકી હતી. અમે એ હકીકત પર પણ વિચાર કર્યો કે આગામી મેચ ત્રણ દિવસ દૂર છે અને અમારે મુસાફરી કરવી પડશે. તેથી, અમે અમારા બધા બોલરોને તાજા રાખવા માંગતા હતા. મને નથી લાગતું કે પાંચથી દસ ઓવર વધુ ફેંકવાથી કોઈ ફાયદો થયો હોત."
ભારતીય કેપ્ટને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વેલિંગ્ટનની પિચ એકદમ સપાટ હતી અને 10 વિકેટ લેવી સરળ નહોતી. તેમને અપેક્ષા છે કે ક્રાઇસ્ટચર્ચની પિચ બોલરોને થોડી વધુ મદદ કરશે, જેનાથી મેચ વધુ રસપ્રદ બનશે. બંને ટીમો વચ્ચે શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ 27 નવેમ્બરે રમાશે.
ટોમ લેથમે પણ પિચને સપાટ ગણાવી
ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન ટોમ લેથમે પણ શુભમન ગિલ સાથે સંમત થયા. તેમણે સ્વીકાર્યું કે વેલિંગ્ટન પિચ એકદમ સપાટ હતી અને તાજેતરના વર્ષોમાં તેમની ટીમ જે સપાટી પર રમી રહી છે તે પ્રકારની સપાટી નહોતી. જોકે, લેથમે તેમની ટીમના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે મેચ ડ્રો કરવી તેમના માટે સંતોષકારક પરિણામ હતું, મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ જે પરિસ્થિતિમાં પહોંચ્યું હતું તે જોતાં.
ઉલ્લેખનીય છે કે વેલિંગ્ટન ટેસ્ટ મેચમાં, ભારતીય ટીમે પ્રથમ ઇનિંગમાં 9 વિકેટે 720 રન પર પોતાનો ઇનિંગ ડિકલેર કર્યો હતો. આનાથી ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રથમ ઇનિંગના 368 રનના સ્કોરના જવાબમાં ભારતને 352 રનની મોટી લીડ મળી. જોકે, ત્યારબાદ ભારતીય બોલરો બીજી ઇનિંગમાં કિવી ટીમને આઉટ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. ન્યુઝીલેન્ડે 120 ઓવરમાં 5 વિકેટે 239 રન બનાવ્યા, જેના કારણે મેચ ડ્રો થઈ ગઈ.
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