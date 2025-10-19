ETV Bharat / sports

શુભમન ગિલે બનાવ્યો શર્મનાક વિડીયો, ભારત માટે આ સિદ્ધિ મેળવનાર બીજો કેપ્ટન બન્યો

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 7 વિકેટની હાર સાથે, શુભમન ગિલના નામે એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બન્યો.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલે એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેણે પર્થમાં રમાયેલી ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ વનડેમાં આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. વરસાદના વિક્ષેપિત મેચમાં ભારત 7 વિકેટથી મેચ હારી ગયું હતું. આ રેકોર્ડ સાથે, ગિલ વિરાટ કોહલી પછી ભારત માટે આ સિદ્ધિ મેળવનાર બીજો કેપ્ટન બન્યો.

શુભમન ગિલનો અનિચ્છનીય રેકોર્ડ

ખરેખર, ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પ્રથમ વનડેમાં હાર સાથે, શુભમન ગિલ એવા ભારતીય કેપ્ટનોની યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે જેમણે ભારતની કેપ્ટનશીપ દરમિયાન ત્રણેય ફોર્મેટમાં પોતાની પહેલી મેચ હારી છે. આ યાદીમાં વિરાટ કોહલીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે ગિલ પહેલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય, ODI અને ટેસ્ટમાં ભારતીય કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી મેચ હારી ચૂક્યો છે.

ભારતીય કેપ્ટન ત્રણેય ફોર્મેટમાં પોતાની પહેલી મેચ હારી ગયા

વિરાટ કોહલી

શુભમન ગિલ

ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ કેવી રહી?

આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. વરસાદને કારણે મેચ 26 ઓવરની કરવામાં આવી હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ 26 ઓવરમાં 136 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ DLS દ્વારા ઓસ્ટ્રેલિયાને 131 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, જેનો પીછો કરતા તેમણે 21.1 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને મેચ 7 વિકેટથી જીતી લીધી હતી.

આ હાર ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની 2025 માં પહેલી ODI હાર હતી, જેનાથી સતત આઠ જીતનો સિલસિલો સમાપ્ત થયો. આ મેચમાં ભારત તરફથી કેએલ રાહુલ અને અક્ષર પટેલ સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યા, જેમણે અનુક્રમે 38 અને 31 રનનું યોગદાન આપ્યું. બોલિંગમાં, અર્શદીપ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને અક્ષર પટેલે એક-એક વિકેટ લીધી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી, કેપ્ટન મિશેલ માર્શે અણનમ 46 રન બનાવ્યા અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મેળવ્યો.

