શુભમન ગિલની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ, વિરાટ અને રોહિત પણ રહ્યા પાછળ

શુભમન ગિલે 44 બોલમાં 84 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને ગુજરાત ટાઇટન્સને રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે 77 રનથી વિજય અપાવ્યો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 3:23 PM IST

SHUBMAN GILL: IPL 2026 માં, ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલ બેટિંગ દ્વારા શાનદાર ફોર્મમાં છે. IPL 2026 ની 52મી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે, શુભમન ગિલે એવી સનસનાટીભરી ઇનિંગ્સ રમી કે તેણે માત્ર તેની ટીમ માટે મોટી જીત મેળવી નહીં પરંતુ તેને એક વિશિષ્ટ ક્લબમાં પણ ધકેલી દીધો - એક એવી ક્લબ જ્યાં વિરાટ કોહલી કે રોહિત શર્મા અત્યાર સુધી પહોંચી શક્યા નથી. હકીકતમાં, આ સિઝનમાં 400 રનનો આંકડો પાર કરીને, ગિલે સફળતાપૂર્વક આ ખાસ ક્લબમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે.

ખરેખર, જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં, શુભમન ગિલે માત્ર 44 બોલમાં 84 રનની કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ રમી હતી. તેની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે, ગુજરાત ટાઇટન્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને 77 રનથી કારમી હાર આપી હતી. આ ઇનિંગ સાથે, IPL 2026 સીઝનમાં ગિલનો સ્કોર 10 મેચમાં 462 રન પર પહોંચી ગયો છે. સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, ગિલ સતત સાત IPL સીઝનમાં 400 થી વધુ રન બનાવનાર ફક્ત ત્રીજો બેટ્સમેન બન્યો છે. તેના પહેલા, આ રેકોર્ડ ફક્ત સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનના નામે હતો. સુરેશ રૈનાએ 2008 થી 2014 સુધી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે સતત સાત સીઝનમાં 400+ રન બનાવીને આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. દરમિયાન, શિખર ધવને 2016 થી 2022 દરમિયાન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ માટે રમતી વખતે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. હવે, શુભમન ગિલે પણ આ વિશિષ્ટ ક્લબમાં પોતાનું નામ નોંધાવી લીધું છે.

IPLમાં સૌથી વધુ સળંગ સિઝનમાં 400+ રન બનાવનારા બેટ્સમેન

  • 7 - શુભમન ગિલ (2020-26)
  • 7 - સુરેશ રૈના (2008-14)
  • 7 - શિખર ધવન (2016-22)
  • 5 - કેએલ રાહુલ (2018-22)
  • 5 - ડેવિડ વોર્નર (2013-17)
  • 5 - ફાફ ડુ પ્લેસિસ (2020-24)
  • 4 - હેનરિક ક્લાસેન (2023-26)
  • 4 - વિરાટ કોહલી (2018-21)

ગિલ 2022 થી GT નો ભાગ

નોંધનીય છે કે, શુભમન ગિલે 2020 અને 2021 માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે રમતી વખતે સતત રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે તે 2022 થી ગુજરાત ટાઇટન્સનો ભાગ છે. જોકે, એક જ IPL સીઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ હજુ પણ વિરાટ કોહલીનો છે. 2016 ની સીઝનમાં, કોહલીએ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે 16 મેચમાં 973 રન બનાવ્યા હતા - એક રેકોર્ડ જે આજે પણ અતૂટ છે. વધુમાં, એક જ IPL સીઝનમાં સૌથી વધુ 400 થી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ પણ કોહલીના નામે છે. કોહલીએ 11 વખત એક જ સીઝનમાં 400 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. આ ખાસ યાદીમાં, શુભમન ગિલે હવે એબી ડી વિલિયર્સને પાછળ છોડી દીધો છે.

IPL સીઝનમાં સૌથી વધુ 400+ રન બનાવનારા બેટ્સમેન

  • 11 - વિરાટ કોહલી
  • 9 - સુરેશ રૈના
  • 9 - શિખર ધવન
  • 9 - રોહિત શર્મા
  • 9 - ડેવિડ વોર્નર
  • 8 - કેએલ રાહુલ
  • 7 - શુભમન ગિલ
  • 6 - એબી ડી વિલિયર્સ
  • 6 - શ્રેયસ અય્યર

