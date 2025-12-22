ટી20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર રહેલો ગિલ આ ટીમમાં જોડાયો, અભિષેક અને અર્શદીપ સાથે મચાવશે ધમાલ
પંજાબની 18 સભ્યોની વિજય હજારે ટ્રોફી ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Published : December 22, 2025 at 5:38 PM IST
હૈદરાબાદ: બીસીસીઆઈએ તાજેતરમાં 2026 ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. અક્ષર પટેલની જગ્યાએ ઉપ-કેપ્ટન શુભમન ગિલનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. દરમિયાન, પંજાબે શુભમન ગિલને વિજય હજારે ટ્રોફી ટીમમાં અભિષેક શર્મા અને ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહ સાથે સામેલ કર્યા છે.
ગઈ સીઝનની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવનાર પંજાબને એલીટ ગ્રુપ સીમાં રાખવામાં આવ્યું છે અને તે 24 ડિસેમ્બરે મહારાષ્ટ્ર સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે, જયપુરમાં બધી સાત લીગ મેચ રમશે. લીગ-સ્ટેજ મેચો 8 જાન્યુઆરીએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારતની પ્રથમ ODIના ત્રણ દિવસ પહેલા સમાપ્ત થશે.
🚨 SHUBMAN GILL IN VIJAY HAZARE 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) December 22, 2025
- PCA Confirms Shubman Gill will play this Vijay Hazare Trophy. pic.twitter.com/uutx5DXHiy
ગિલ, અભિષેક અને અર્શદીપની ઉપલબ્ધતા સ્પષ્ટ નથી
જોકે, ગિલ, અભિષેક અને અર્શદીપની ઉપલબ્ધતા સ્પષ્ટ નથી, કારણ કે ભારત 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ વનડે મેચ રમવાનું છે અને ત્યારબાદ 21 જાન્યુઆરીથી પાંચ ટી20 મેચ રમવાની છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ અને ન્યુઝીલેન્ડ ટી૨૦ શ્રેણી માટે ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલા ગિલ ઓડીઆઈ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે અભિષેક અને અર્શદીપ ટી20 ટીમનો ભાગ છે.
19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની છેલ્લી T20I અને 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ વડોદરામાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી ODI વચ્ચે ત્રણ અઠવાડિયાનો અંતર છે. તેથી, બધા ભારતીય ખેલાડીઓ આ વિન્ડોનો ઉપયોગ પોતપોતાના રાજ્યો માટે 50 ઓવરની સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં રમવા માટે કરી શકે છે.
વિરાટ અને રોહિત વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પણ રમી શકે છે
અગાઉ, વિરાટ કોહલી અને ઋષભ પંત દિલ્હીની સંભવિત યાદીમાં સામેલ હતા, અને બંને 11 થી 17 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારતની ODI શ્રેણી સુધી દિલ્હી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માને પણ વિજય હજારે ટ્રોફીની પહેલી બે મેચ માટે મુંબઈ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
પંજાબની વિજય હઝારે ટ્રોફી ટીમઃ શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), હરનૂર પન્નુ, અનમોલપ્રીત સિંહ, ઉદય સહારન, નમન ધીર, સલિલ અરોરા (વિકેટકીપર), સનવીર સિંહ, રમનદીપ સિંહ, જશ્નપ્રીત શર્મા, બ્રહ્નૂર સિંહ, બ્રહ્નૂર સિંહ, બ્રહ્નૂર સિંહ. ભગત, ગૌરવ ચૌધરી, સુખદીપ બાજવા.
આ પણ વાંચો: