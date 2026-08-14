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કોણ રમશે, કોણ બેન્ચ પર બેસશે? શુભમન ગિલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપ્યા સંકેત, જાણો ભારતની પ્લેઇંગ-11 કેવી હશે

કેપ્ટન શુભમન ગિલે શ્રીલંકા સામે ગાલે સ્ટેડિયમમાં રમાનારી બે ટેસ્ટ મેચોમાંથી પહેલી મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11 અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.

શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 5:37 PM IST

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IND vs SL: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. બધાની નજર ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી આ મેચ પર રહેશે, કારણ કે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના સંદર્ભમાં આ શ્રેણી ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મોટાભાગે સંકેત આપ્યો છે કે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોણ હશે અને કયા ખેલાડીઓએ બેન્ચ પર પોતાનો વારો આવે તેની રાહ જોવી પડશે.

શુભમન ગિલે પ્લેઇંગ ઇલેવન કોમ્બિનેશન વિશે શું કહ્યું?

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. મેચ પહેલા, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી, જ્યાં તેમણે ટીમના ઝડપી બોલરો વિશે ચર્ચા કરી. કોન્ફરન્સ દરમિયાન, શુભમન ગિલે પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના અને ગુર્નૂર બ્રાર વિશે વાત કરી અને સ્વીકાર્યું કે બંનેમાંથી પસંદગી કરવી મુશ્કેલ નિર્ણય હશે.

તેમણે કહ્યું, "ગુર્નૂર બ્રાર જૂના બોલ સાથે શાનદાર છે કારણ કે તે સારી ગતિએ ઉછાળો મેળવી શકે છે. જોકે, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના તાજેતરમાં સારી બોલિંગ કરી રહ્યો છે, જેમ કે આપણે વોર્મ-અપ મેચમાં જોયું. તેથી, તે એક મુશ્કેલ નિર્ણય છે. બુમરાહ અહીં નથી, પરંતુ આ કોઈ બીજા માટે આગળ વધવાની તક છે."

શુભમન ગિલે કેપ્ટનશીપ વિશે શું કહ્યું?

ભારત અને શ્રીલંકામાં પિચો વચ્ચેના તફાવત વિશે પૂછવામાં આવતા, શુભમન ગિલે કહ્યું, "તે ભારતમાં તમે ક્યાં રમી રહ્યા છો તેના પર આધાર રાખે છે, કારણ કે દેશભરમાં માટીના પ્રકાર અલગ અલગ હોય છે. અહીં તાજેતરની મેચોમાં, અમે વિકેટ પર નોંધપાત્ર ઉછાળો જોયો - તે લાલ માટીની પીચ પર રમવા જેવું જ લાગ્યું. જો તમે મુંબઈમાં રમી રહ્યા છો, તો મને લાગે છે કે તે ગાલેમાં રમવા જેવું જ છે; જો કે, જો તમે ઉત્તર ભારતમાં રમો છો, જ્યાં ઉછાળો ઓછો હોય છે, તો બોલ બેટ પર થોડો ધીમો આવે છે. અહીં, અમે જોયું છે કે સ્પિનરોને સારો ઉછાળો મળે છે. સ્લિપમાં કેચ લેવાના ઘણા કિસ્સાઓ છે, અને તે ઉછાળાને કારણે ક્લોઝ-ઇન ફિલ્ડરો પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે."

ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે શ્રીલંકા સામેની મેચ ભારતીય ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે તે ભારતની 600મી ટેસ્ટ મેચ છે. ભારતે 25 જૂન, 1932ના રોજ લંડનના લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ઇંગ્લેન્ડ સામે પોતાની પહેલી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. ત્યારથી, ટીમ ઇન્ડિયાએ 599 મેચ રમી છે, જેમાં 186 જીત્યા છે, 188 હાર્યા છે અને 224 ડ્રો થયા છે.

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TAGGED:

SHUBMAN GILL
PLAYING XI FOR GALLE TEST
IND VS SL 1ST TEST
CAPTAIN SHUBMAN GILL ON PLAYING 11
IND VS SL

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