રણજી ટ્રોફીમાં વનડે કેપ્ટન શુભમન ગિલનો ફ્લોપ શો, બીજી ઇનિંગમાં પણ સસ્તામાં આઉટ

શુભમન ગિલ રણજી ટ્રોફીમાં પ્રથમ ઇનિંગમાં શૂન્ય રને આઉટ થયા બાદ, ગિલ બીજા ઇનિંગમાં ફક્ત 14 રન બનાવીને આઉટ થયો.

શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 8:35 PM IST

Shubman Gill: ભારતના ટેસ્ટ અને વનડે કેપ્ટન શુભમન ગિલ આ દિવસોમાં રણજી ટ્રોફી 2025-26 માં પંજાબ માટે રમી રહ્યો છે. તે રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ C ખાતે સૌરાષ્ટ્ર સામેની તેમની એલીટ ગ્રુપ B મેચમાં પંજાબનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. 26 વર્ષીય જમણા હાથના બેટ્સમેન પંજાબ પાસેથી જયદેવ ઉનડકટની આગેવાની હેઠળની ટીમ સામેની તેમની જીતવા માટેની મેચમાં તેની સ્થાનિક ટીમ માટે મોટા રન બનાવવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી પરંતુ તે બંને ઇનિંગ્સમાં પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો.

પહેલી ઇનિંગમાં શૂન્ય રને આઉટ થયા પછી, બધાને બીજી ઇનિંગમાં શુભમન પાસેથી મોટી ઇનિંગની અપેક્ષા હતી. જોકે, ભારતીય કેપ્ટન ફરી એકવાર પાર્થની બોલિંગમાં વિકેટો સામે કેચ આઉટ થયો અને અનિચ્છાએ પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું.

સૌરાષ્ટ્રના 320 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, પંજાબની શરૂઆત ફરી એકવાર નબળી રહી. હરનૂર સિંહ 25 બોલમાં 18 રન બનાવીને આઉટ થયો. પ્રભસિમરન સિંહ પણ 17 રન બનાવીને આઉટ થયો. કેપ્ટન શુભમન ગિલે પહેલી ઇનિંગથી વિપરીત બીજી ઇનિંગમાં ઇનિંગની શરૂઆત કરી ન હતી.

જોકે, શુભમન બીજા દાવમાં ચોથા નંબરે આવ્યો. ગિલે કુલ 32 બોલનો સામનો કર્યો અને એક ચોગ્ગો ફટકાર્યો. જોકે, જ્યારે ગિલ ક્રીઝ પર સેટ દેખાયો ત્યારે જ પાર્થના સ્પિન બોલ પર તેનો કેચ થયો અને 14 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું.

પહેલી ઇનિંગમાં ખાતું શૂન્ય પર આઉટ

શુભમન ગિલ પહેલી ઇનિંગમાં ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો. પહેલી ઇનિંગમાં ખાતું ખોલ્યા વિના જ પાર્થ ગિલે તેને આઉટ કર્યો હતો. ગિલની ઇનિંગ ફક્ત બે બોલમાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ. આનો અર્થ એ થયો કે શુભમન ગિલ રણજી ટ્રોફીમાં તેની કમબેક મેચમાં બંને ઇનિંગમાં ફક્ત 14 રન બનાવી શક્યો.

રવિન્દ્ર જાડેજા

સૌરાષ્ટ્ર તરફથી રમતા રવિન્દ્ર જાડેજા બીજા દાવમાં સારા ફોર્મમાં દેખાઈ રહ્યો હતો પરંતુ અર્ધ શતકથી ચૂકી ગયો, તેણે 44 બોલમાં 46 રનની મજબૂત ઈનિંગ રમી. આ ઈનિંગ દરમિયાન જાડેજાએ ચાર ચોગ્ગા ફટકાર્યા અને પોતાની બોલિંગથી બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટ પણ લીધી.

સંપાદકની પસંદ

