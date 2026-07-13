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શુભમન ગિલે 2027ના વર્લ્ડ કપમાં વિરાટ કોહલીના રમવા અંગે ચાલી રહેલી અટકળો પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

જોકે, ગિલની વિરાટ કોહલી સાથેની વાતચીત અંગેનો ચોંકાવનારો ખુલાસો હાલ માટે અફવાઓનો અંત લાવશે.

shubman gill
shubman gill (IANS PHOTO)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 8:43 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 8:49 PM IST

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ટીમ ઈન્ડિયાએ આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20I હાર બાદ આગળ વધવાની જરૂર છે. હવે ધ્યાન ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણી પર કેન્દ્રિત છે, જે મંગળવાર, 14 જુલાઈથી એજબેસ્ટન ખાતે શરૂ થશે. શ્રેણીની શરૂઆત પહેલા, ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ખુલાસો કર્યો કે તેણે તાજેતરમાં વિરાટ કોહલી સાથે 2027 ODI વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ વિશે વાત કરી હતી. પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ગિલે એમ પણ કહ્યું કે આગામી વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં યોજાનારી 50 ઓવરની ટુર્નામેન્ટ માટે મુખ્ય ખેલાડીઓની પસંદગી માટે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.

ગયા વર્ષે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી ત્યારથી, વનડેમાં તેમની ભવિષ્યની ભૂમિકાઓ અંગે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે. બંને સિનિયર ખેલાડીઓએ ક્યારેક ક્યારેક રન બનાવ્યા છે, પરંતુ અનિશ્ચિતતા હજુ પણ યથાવત છે. જોકે, કોહલી સાથેની વાતચીત અંગે ગિલનો આશ્ચર્યજનક ખુલાસો આ અફવાઓનો અંત લાવી શકે છે, કારણ કે તેમની વાતચીત સૂચવે છે કે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમની યોજનાઓનો ભાગ છે. શરૂઆતની મેચના એક દિવસ પહેલા સોમવારે પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ગિલે કહ્યું કે 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટેની તેમની યોજનાઓમાં વિરાટ કોહલીના સ્થાન વિશે કોઈ શંકા નથી. તે ચોક્કસપણે તે ટુર્નામેન્ટમાં તેમના માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ટીમમાં તેના કદના સિનિયર ખેલાડીનું હોવું એક મોટો ફાયદો છે.

વર્લ્ડ કપની યોજનાઓ વિશે કોહલી સાથે વાત કરી

ગિલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે ગઈકાલે કોહલી સાથે 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટેની યોજનાઓ વિશે વાત કરી હતી. બંનેએ ટીમ કોમ્બિનેશન, કયા ખેલાડીઓ ટીમનો ભાગ બની શકે છે, કોણ નહીં, અને દરેક ખેલાડી ટીમ સેટઅપમાં ક્યાં ફિટ થશે તે અંગે ચર્ચા કરી હતી. ગિલે જણાવ્યું હતું કે કોહલી 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. કોહલી તાજેતરમાં ODI માં જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે, તેણે ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારે રન બનાવ્યા છે. ગયા વર્ષે, તે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બે શૂન્ય રન પર આઉટ થયો હતો. જોકે, સિડનીમાં રમાયેલી અંતિમ મેચમાં કોહલી ફોર્મમાં પાછો ફર્યો અને ત્યારથી તેણે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નથી.

ત્યારબાદ ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને IPL 2026 માં RCB માટે પોતાનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું, 600 થી વધુ રન બનાવ્યા અને ફ્રેન્ચાઇઝીને તેનું ટાઇટલ બચાવવામાં મદદ કરી. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, કોહલીએ પોતે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તે વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે અને તેની તૈયારીઓ આગામી ટુર્નામેન્ટ અનુસાર કરવામાં આવી રહી છે.

રોહિત અને કોહલી મહત્વપૂર્ણ છે

ગિલે પણ વિરાટ અને રોહિતને ટેકો આપતા કહ્યું કે આ બે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ટીમના લાઇનઅપનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને ટીમનો દરેક સભ્ય માર્ગદર્શન માટે તેમની તરફ જુએ છે. કોહલી હેમસ્ટ્રિંગ ઇજાને કારણે અફઘાનિસ્તાન સામેની છેલ્લી ODI શ્રેણી ગુમાવી શક્યો હતો, જ્યારે રોહિત પ્રથમ બે ODI માં તેની સારી શરૂઆતને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરી શક્યો ન હતો. જોકે, તેણે અંતિમ મેચમાં અડધી સદી ફટકારીને તેની ભરપાઈ કરી.

ગિલ કહે છે કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી છેલ્લા દાયકાથી ભારતીય બેટિંગ લાઇનઅપના કરોડરજ્જુ રહ્યા છે અને બંને ટીમના મહત્વપૂર્ણ ભાગો રહ્યા છે. તેમનો અનુભવ અને કુશળતા ટીમ માટે અમૂલ્ય છે. તે છેલ્લા દાયકામાં વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં તેઓએ જે રીતે પ્રદર્શન કર્યું છે તેની પ્રશંસા કરે છે.

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Last Updated : July 13, 2026 at 8:49 PM IST

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