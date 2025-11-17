ETV Bharat / sports

શુભમન ગિલને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી, શું તે બીજી ટેસ્ટ રમી શકશે? ચાલો જાણીએ...

ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ શનિવારથી ગુવાહાટીમાં શરૂ થતી બીજી ટેસ્ટમાં રમશે કે નહીં તે અંગે હજુ પણ અનિશ્ચિતતા છે.

શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે હાલમાં બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી ચાલી રહી છે. પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઘાયલ થયા હતા અને મેચમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા. તેમને ગરદનની ઈજાને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, તેમના અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે: ગિલને કોલકાતાની હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.

શું કેપ્ટન ગિલ બીજી ટેસ્ટમાં રમશે?

ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ શનિવારથી ગુવાહાટીમાં શરૂ થતી બીજી ટેસ્ટમાં રમશે કે નહીં તે અંગે હજુ પણ અનિશ્ચિતતા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ડોકટરોએ ગિલને આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. પરિણામે, તેમના ચાહકો પણ ચિંતિત છે કે શું તે બીજી ટેસ્ટમાં રમી શકશે કે નહીં.

શું ગિલ ગુવાહાટી જશે?

મંગળવારે સવારે કોલકાતામાં ભારતનો તાલીમ સત્ર છે, પરંતુ ESPNcricinfo અનુસાર, ગિલ ભાગ લે તેવી અપેક્ષા નથી. ટીમ બુધવારે ગુવાહાટી માટે રવાના થશે, પરંતુ ગરદનની ઇજાઓમાંથી સાજા થતા ખેલાડીઓ માટે સામાન્ય રીતે વ્યાપારી ફ્લાઇટ્સ નિરુત્સાહિત કરવામાં આવે છે, તેથી ગિલ તે દિવસે ટીમમાં જોડાય તેવી શક્યતા નથી.

ભારતીય બેટ્સમેન નિષ્ફળ રહ્યા

124 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતની બેટિંગ શરૂઆતથી જ નબળી પડી ગઈ હતી, જેમાં જયસ્વાલ (0), રાહુલ (1), જુરેલ (16), કેપ્ટન પંત (2) અને જાડેજા (18) બધા ખરાબ રીતે નિષ્ફળ રહ્યા હતા. આના કારણે ભારતીય બેટ્સમેન નાના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. આ પ્રભાવશાળી વિજય સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી. શ્રેણીની બીજી મેચ 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં રમાશે, જ્યાં ભારત શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

આ ઇનિંગમાં શુભમન ગિલની ગેરહાજરી ભારતીય ટીમ માટે એક મોટો ફટકો હતો. જો ગિલ ગુવાહાટી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ જાય, તો ભારત ડાબા હાથના બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શન અથવા દેવદત્ત પડિકલ પર વિચાર કરી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. કોલકાતા ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરો સામે ભારતીય ટીમ ઘુંટણીયે, 30 રનથી શર્મનાક હાર
  2. 'રેકોર્ડ બુકમાં ઈડન ગાર્ડન' અઢી દિવસમાં મેચ ખતમ, આફ્રિકા ભારતમાં શ્રેણી જીતવાની કગાર પર
  3. IND vs SA 1લી ટેસ્ટ: હાર બાદ, કેપ્ટન અને કોચનું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું....

TAGGED:

SHUBMAN GILL DISCHARGED
SHUBMAN GILL HEALTH UPDATE
INDIA VS SOUTH AFRICA
INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND TEST
SHUBMAN GILL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.