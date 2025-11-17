શુભમન ગિલને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી, શું તે બીજી ટેસ્ટ રમી શકશે? ચાલો જાણીએ...
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ શનિવારથી ગુવાહાટીમાં શરૂ થતી બીજી ટેસ્ટમાં રમશે કે નહીં તે અંગે હજુ પણ અનિશ્ચિતતા છે.
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે હાલમાં બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી ચાલી રહી છે. પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઘાયલ થયા હતા અને મેચમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા. તેમને ગરદનની ઈજાને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, તેમના અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે: ગિલને કોલકાતાની હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.
શું કેપ્ટન ગિલ બીજી ટેસ્ટમાં રમશે?
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ શનિવારથી ગુવાહાટીમાં શરૂ થતી બીજી ટેસ્ટમાં રમશે કે નહીં તે અંગે હજુ પણ અનિશ્ચિતતા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ડોકટરોએ ગિલને આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. પરિણામે, તેમના ચાહકો પણ ચિંતિત છે કે શું તે બીજી ટેસ્ટમાં રમી શકશે કે નહીં.
શું ગિલ ગુવાહાટી જશે?
મંગળવારે સવારે કોલકાતામાં ભારતનો તાલીમ સત્ર છે, પરંતુ ESPNcricinfo અનુસાર, ગિલ ભાગ લે તેવી અપેક્ષા નથી. ટીમ બુધવારે ગુવાહાટી માટે રવાના થશે, પરંતુ ગરદનની ઇજાઓમાંથી સાજા થતા ખેલાડીઓ માટે સામાન્ય રીતે વ્યાપારી ફ્લાઇટ્સ નિરુત્સાહિત કરવામાં આવે છે, તેથી ગિલ તે દિવસે ટીમમાં જોડાય તેવી શક્યતા નથી.
ભારતીય બેટ્સમેન નિષ્ફળ રહ્યા
124 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતની બેટિંગ શરૂઆતથી જ નબળી પડી ગઈ હતી, જેમાં જયસ્વાલ (0), રાહુલ (1), જુરેલ (16), કેપ્ટન પંત (2) અને જાડેજા (18) બધા ખરાબ રીતે નિષ્ફળ રહ્યા હતા. આના કારણે ભારતીય બેટ્સમેન નાના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. આ પ્રભાવશાળી વિજય સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી. શ્રેણીની બીજી મેચ 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં રમાશે, જ્યાં ભારત શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
આ ઇનિંગમાં શુભમન ગિલની ગેરહાજરી ભારતીય ટીમ માટે એક મોટો ફટકો હતો. જો ગિલ ગુવાહાટી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ જાય, તો ભારત ડાબા હાથના બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શન અથવા દેવદત્ત પડિકલ પર વિચાર કરી શકે છે.
