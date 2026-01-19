ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે ODI શ્રેણી હાર માટે જવાબદાર કોણ? જાણો કેપ્ટન શુભમને શુું કહ્યું...

ETV Bharat / sports

કેપ્ટન શુભમન ગિલે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે ODI શ્રેણી હારવાના કારણો સમજાવ્યા છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
ઇન્દોર: ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે વનડે શ્રેણી 2-1થી હાર્યા પછી ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે સ્વીકાર્યું કે, તેમની ટીમ તમામ વિભાગોમાં ન્યુઝીલેન્ડથી પાછળ રહી ગઈ છે. તેમણે હારના બે સૌથી મોટા કારણો ગણાવ્યા હતા. બેટ્સમેનોની સારી શરૂઆતને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં અસમર્થતા અને નબળી ફિલ્ડિંગ.

શ્રેણી હારના બે મુખ્ય કારણો

ગિલે મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે અમારા બધા બેટ્સમેન સારી શરૂઆતને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં સક્ષમ હતા. ભારત પાસે ઉચ્ચ સ્કોરિંગ મેચો છે, અને જો બેટ્સમેન, ખાસ કરીને ટોચના બે, સારી શરૂઆતને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરી શકતા નથી, તો અમે મોટો સ્કોર કરી શકીશું નહીં."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "સાચું કહું તો, આ શ્રેણીમાં અમારી ફિલ્ડિંગ સારી નહોતી. અમે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કેચ છોડ્યા, અને બોલરો માટે આ પ્રકારની વિકેટો પર તકો ઉભી કરવી સરળ નથી. મને લાગે છે કે આ એક પાસું છે જેમાં આપણે ખરેખર સુધારો કરવાની જરૂર છે."

ગિલે કહ્યું કે બંને ટીમો વચ્ચે આ બે મુખ્ય તફાવત છે. તેમના બેટ્સમેનોએ તેમની સારી શરૂઆતને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરી અને ફિલ્ડિંગમાં ઘણા સારા હતા, મેચમાં ઓછામાં ઓછા 15-20 રન બચાવ્યા. આનાથી મોટો ફરક પડે છે. એ નોંધનીય છે કે શ્રેણીમાં, કેએલ રાહુલ અને વિરાટ કોહલી સિવાય, કોઈ પણ બેટ્સમેન મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યો ન હતો. જ્યારે ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, નિકોલસ, કોનવે અને વિલ યંગ ન્યૂઝીલેન્ડ માટે સારી ઇનિંગ્સ રમવામાં સફળ રહ્યા, તેઓ સફળ રહ્યા.

ન્યૂઝીલેન્ડે શ્રેણી જીતી

ન્યૂઝીલેન્ડે ઇન્દોરમાં ત્રીજી વનડેમાં 41 રનથી વિજય સાથે ભારતમાં તેમની પ્રથમ વનડે શ્રેણી જીતી હતી. ટોસ જીતીને ભારતનો 14 ઘરઆંગણે વનડેમાં આ પહેલો પરાજય હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ન્યુઝીલેન્ડે 337 રન બનાવ્યા, અને જવાબમાં, ભારતીય ટીમ 296 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

બે વર્ષ પહેલા ટેસ્ટમાં સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી

બે વર્ષ પહેલા, 2024 માં, ન્યુઝીલેન્ડે ઘરઆંગણે પહેલીવાર ટેસ્ટમાં ભારતને 3-0 થી ક્લીન સ્વીપ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. ગૌતમ ગંભીર તે સમયે ભારતીય ટીમના કોચ હતા, અને હવે, 2026 માં, કિવીઓએ ODI માં ઇતિહાસ રચ્યો છે. ગંભીર આ સમયે પણ ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ છે.

ODI પછી T20I શ્રેણી

ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પછી, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ બુધવાર, 21 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારી પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. આ શ્રેણી બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે તે 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા તેમની છેલ્લી સોંપણી હશે.

સંપાદકની પસંદ

