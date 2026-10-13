શુભમન ગિલે મેદાન પર પગ મૂક્યા વિના ઇતિહાસ રચ્યો, આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો
શુભમન ગિલે મેદાન પર પગ મૂક્યા વિના પણ કંઈક એવું કરી બતાવ્યું છે, જે આજ સુધી વિશ્વનો કોઈ પણ ક્રિકેટર કરી શક્યો નથી.
Published : October 13, 2026 at 1:05 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ટેસ્ટ અને વનડેના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ઈતિહાસ રચ્યો છે. ભારતના 27 વર્ષીય જમણા હાથના સ્ટાર બેટ્સમેનએ મેદાન પર પગ મૂક્યા વિના પણ એક અદ્ભુત સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો છે. તેણે જે હાંસલ કર્યું છે તે પહેલાં ક્યારેય પ્રાપ્ત થયું નથી. શુભમન ગિલે 2019 માં ભારત માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી, તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સતત શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેને આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે, અને હવે તેણે આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
શુભમન ગિલે ઇતિહાસ રચ્યો
ખરેખર, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન અને સ્ટાર બેટ્સમેન શુભમન ગિલે ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે રેકોર્ડબ્રેક અણનમ બેવડી સદી ફટકાર્યા બાદ તેને આ એવોર્ડ મળ્યો હતો. આ સાથે, તેણે એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. શુભમન ગિલ પાંચ વખત ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીતનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો છે. અન્ય કોઈ ક્રિકેટરે આ સિદ્ધિ મેળવી નથી.
India batting superstar becomes the first-ever five-time ICC Men's Player of the Month winner after a run-filled series against West Indies 🌟 Find out the winner ➡️ https://t.co/vfMePK59UQ https://t.co/LszB7cqD7C— ICC (@ICC) October 13, 2026
આ પ્રદર્શન માટે મળ્યો એવોર્ડ
શુભમન ગિલને સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ICC મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. તેણે ભારતના અભિષેક શર્મા અને ઝિમ્બાબ્વેના સિકંદર રઝાને હરાવીને આ એવોર્ડ મેળવ્યો. ગિલે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ભારતની પ્રથમ બે વનડેમાં 333 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં પ્રથમ મેચમાં સદી અને બીજી મેચમાં અણનમ બેવડી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
27 સપ્ટેમ્બરના રોજ તિરુવનંતપુરમમાં રમાયેલી પહેલી વનડેમાં ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે 108 બોલમાં 110 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના 295 ના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતે 41.4 ઓવરમાં 296 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો હતો. ત્રણ દિવસ પછી, ગુવાહાટીમાં, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 405 નો સ્કોર બનાવ્યો હતો, ત્યારે ભારતના કેપ્ટન ગિલે 133 બોલમાં 26 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા સાથે અણનમ 223 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે 39 બોલ બાકી રહેતા 43.3 ઓવરમાં 406નો સ્કોર બનાવ્યો હતો અને 8 વિકેટે જીત મેળવી હતી.
🚨 HISTORY CREATED BY INDIAN CAPTAIN 🫡 - Shubman Gill becomes the first cricketer to win ICC Player of the month 5 times. https://t.co/QaUg65gIIz— Johns. (@CricCrazyJohns) October 13, 2026
આ મેચમાં શુભમન ગિલે 62 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી, જે ODIમાં ભારતીય કેપ્ટન દ્વારા સૌથી ઝડપી સદી હતી. તેણે 117 બોલમાં પોતાની બેવડી સદી પૂરી કરી, જે ODI ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી હતી. આ સફળ ODI ચેઝમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર પણ છે.
ગિલે પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ ક્યારે જીત્યો?
શુભમન ગિલનો આ પાંચમો ICC મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ છે. અગાઉ, ગિલે જાન્યુઆરી 2023, સપ્ટેમ્બર 2023, ફેબ્રુઆરી 2025 અને જુલાઈ 2025માં પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. હવે, તેણે સપ્ટેમ્બર 2026માં પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ પણ જીત્યો છે. એવોર્ડ મેળવ્યા પછી, શુભમન ગિલે કહ્યું, "મારો પાંચમો ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીતવાનો મને ખૂબ આનંદ છે અને હું આ સન્માન માટે પેનલનો આભારી છું. આટલા બધા રન બનાવવા ખૂબ જ સંતોષકારક હતો, અને અમારા ઘરઆંગણાના ચાહકોની સામે સફળ રન ચેઝનો ભાગ બનવું, જેમનો ટેકો હંમેશા અમને વધારાનો ઉત્સાહ આપે છે."
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