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માત્ર 16 રન અને બની ગયો 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ', શું T20I ઇતિહાસમાં આ પહેલા ક્યારેય આવું બન્યું છે?

જાપાન સામે રમાયેલી ઐતિહાસિક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે માત્ર 16 રન બનાવીને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ જીત્યો.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 5:47 PM IST

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INDIA VS JAPAN MATCH: આજરોજ ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમાયેલી એકમાત્ર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ક્રિકેટ ઇતિહાસના પાનામાં અંકિત થઈ ગઈ છે. જાપાનના સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાયેલી આ રોમાંચક મેચમાં, વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમ ઇન્ડિયાએ જાપાનને ફક્ત 2 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ભારતીય ટીમ 200 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય જીત નોંધાવનારી વિશ્વની પ્રથમ ટીમ બની. વધુમાં, આ મેચમાં એક અનોખો નજારો જોવા મળ્યો, જેણે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. હકીકતમાં, ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને ફક્ત 16 રન બનાવીને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ મળ્યો.

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને સામાન્ય રીતે ચોગ્ગા, છગ્ગા અને સદીઓની રમત માનવામાં આવે છે, જેમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' (POTM)નો પુરસ્કાર મોટાભાગે વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેનોને મળે છે. જોકે, ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમાયેલી એક ઐતિહાસિક T20 મેચમાં, કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર માત્ર 16 રનની ઇનિંગ્સ રમ્યા હોવા છતાં 'મેન ઓફ ધ મેચ' જાહેર થયા હતા. ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એવું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે કે કોઈ બેટ્સમેન 20 રનનો આંકડો પણ પાર કર્યા વિના મેચનો શ્રેષ્ઠ ખેલાડી (સ્ટાન્ડઆઉટ પરફોર્મર) બને.

શ્રેયસ અય્યરની 16 રનની 'મેચ-વિનિંગ'ઇનિંગ્સ

સામાન્ય T20 મેચમાં શ્રેયસ અય્યરનો 16 રનનો વ્યક્તિગત સ્કોર ભલે નજીવો લાગતો હોય, પરંતુ 5 ઓવરની આ ઓછી સ્કોરવાળી મેચમાં તે રન બંને ટીમો વચ્ચે નિર્ણાયક પરિબળ સાબિત થયા. 33 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે જાપાનની ટીમે જોરદાર સંઘર્ષ કર્યો, પરંતુ તેઓ તેમની 5 ઓવરમાં માત્ર 30/3 રન જ બનાવી શક્યા. પરિણામે, ભારતે માત્ર 2 રનના અંતરથી મેચ જીતી લીધી.

જોકે વોશિંગ્ટન સુંદરની બે વિકેટ અને છેલ્લી ઓવરમાં અક્ષર પટેલની શાનદાર રક્ષણાત્મક બોલિંગ જીતમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ હતી, તેમ છતાં કેપ્ટન અય્યરે બેટિંગ દ્વારા સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ટોસ જીતીને બેટિંગ પસંદ કર્યા બાદ, ભારતના ઓપનર અભિષેક શર્મા પહેલા જ બોલ પર શૂન્ય રને આઉટ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ સંજુ સેમસન (9 રન) અને ઈશાન કિશન (3 રન) પણ સસ્તામાં પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા; જોકે, કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે 12 બોલમાં 16 રન બનાવ્યા - જેમાં એક ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો - અને નિર્ધારિત 5 ઓવરમાં ભારતને 32/4ના સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. કેપ્ટનની આ ઇનિંગ્સ - જે ટીમ ઈન્ડિયાના કુલ સ્કોરના બરાબર અડધા રન હતા - તેને કારણે જ તેમને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો પુરસ્કાર મળ્યો.

શ્રેયસ ઐયરની આ ઇનિંગે ટીમ ઇન્ડિયાને હારથી બચાવી લીધી. જો ઐયર વહેલા પેવેલિયન પરત ફર્યો હોત તો ભારતનો સ્કોર આટલો ઓછો ન હોત, અને માત્ર બે રનથી હારી ગયેલા જાપાને ભારત સામે પોતાની પહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હોત.

શું T20I ઇતિહાસમાં આ પહેલા ક્યારેય આવું બન્યું છે?

હવે, દરેક ક્રિકેટ ચાહક વિચારી રહ્યા હશે કે શું T20 ક્રિકેટમાં આટલા ઓછા રન બનાવવા છતાં કોઈ મેન ઓફ ધ મેચ બની શકે છે? આ એક દુર્લભ ઘટના છે, પરંતુ તે દુર્લભ છે. જોકે, અગાઉના કિસ્સાઓમાં, તે ખેલાડીઓ બોલર અથવા ઓલરાઉન્ડર હતા જેમણે 3-4 વિકેટ લઈને વિરોધી ટીમની કમર તોડી નાખી હતી. પરંતુ શ્રેયસ ઐયરનો મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીતવાનો પરાક્રમ, બોલિંગ કર્યા વિના માત્ર 16 રન બનાવવાનો, એક દુર્લભ રેકોર્ડ બની ગયો છે.

સંદીપ લામિછાને અને હરમીત સિંહે પણ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં, નેપાળના સંદીપ લામિછાને અને અમેરિકાના હરમીત સિંહ જેવા ખેલાડીઓને ફક્ત 1 રન બનાવવા છતાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. તેમને આ સન્માન ફક્ત તેમના રન માટે જ નહીં, પરંતુ તેમની ઘાતક બોલિંગ માટે પણ આપવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે તેઓએ એકલા હાથે તેમની ઘાતક બોલિંગથી વિરોધી ટીમને બરબાદ કરી દીધી હતી. ડેવિડ મિલરે 2019 માં T20I માં 10 રન બનાવીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ પણ જીત્યો હતો, પરંતુ તે તેની ઉત્કૃષ્ટ ફિલ્ડિંગ માટે હતો. મિલર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પ્રથમ ખેલાડી બન્યો જેણે ફક્ત તેની ફિલ્ડિંગના આધારે આ એવોર્ડ જીત્યો. જોકે, શ્રેયસ ઐયરનો પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીતવાનો રેકોર્ડ, બોલિંગ કર્યા વિના કે કોઈ કેચ લીધા વિના, શુદ્ધ બેટ્સમેન તરીકે માત્ર 16 રન બનાવીને, એક અનોખો છે.

આ ટૂંકી ઇનિંગે ભારતની લાજ બચાવી

શ્રેયસ ઐયરને મળેલો આ અનોખો 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ દરેક ક્રિકેટ ચાહકને એક મૂલ્યવાન પાઠ શીખવે છે. ક્રિકેટમાં, ફક્ત રનની સંખ્યા જ મહત્વપૂર્ણ નથી; સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે તે રનનો સમય અને સંજોગો શું છે. કેટલીકવાર, સંપૂર્ણ સરળ અને સપાટ પીચ પર, બેટ્સમેન શાનદાર સદી ફટકારે છે, જેમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ થાય છે, પરંતુ ટીમ હજુ પણ મેચ હારી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, તે મોટી ઇનિંગનું મહત્વ ઓછું થઈ જાય છે.

તેનાથી વિપરીત, જ્યારે ભારતના ટોચના બેટ્સમેન સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની મુશ્કેલ અને ટર્નિંગ પિચ પર રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ક્રીઝ પર ટકી રહેવાની હિંમત બતાવી. તે મહત્વપૂર્ણ ક્ષણમાં તેમના 16 રન સદીથી ઓછા ન હતા. જો ઐયરે તે કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ ન રમી હોત, તો ટીમ ઇન્ડિયા ખૂબ જ નજીવી સ્કોર પર સમેટાઈ ગઈ હોત, અને જાપાને મોટો અપસેટ સર્જીને ઇતિહાસ રચ્યો હોત. ઐયરના અમૂલ્ય 16 રનથી ટીમ ઇન્ડિયાનું સન્માન તો બચ્યું જ પણ જાપાનના જડબામાંથી જીત પણ છીનવાઈ અને ભારતે ઐતિહાસિક 200મી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય જીત સુનિચ્છિત કરી.

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RARE T20I RECORD
ભારત અને જાપાન મેચ
શ્રેયસ ઐયર રેકોર્ડ
શ્રેયસ ઐયર ટી20 રેકોર્ડ
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