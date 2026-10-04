કેપ્ટન ઐયરે વૈભવ સૂર્યવંશીને લઈને મોટુ નિવેદન આપ્યું, સમય જતાં તે સમગ્ર ભારતીય ક્રિકેટ પર...
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટી20 શ્રેણી પહેલા, ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે યુવા ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રશંસા કરી. તેણે વૈભવના આક્રમક રમતની પ્રશંસા કરી.
Published : October 4, 2026 at 8:31 PM IST
ભારતીય T20 કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચ પહેલા ટીમના અભિગમ અંગે ચર્ચા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટીમનું ધ્યાન હાલમાં શ્રેણી જીતવા પર છે. યુવા ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રશંસા કરતા શ્રેયસે એક રસપ્રદ વાત શેર કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે વૈભવ ખૂબ જ શાંત અને મેદાનની બહાર શરમાળ છે, પરંતુ બેટિંગ કરતી વખતે તે બોલરો પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે અને વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમે છે. એશિયન ગેમ્સના સમાપન પછી, ભારતીય T20 ટીમ, ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ઘરઆંગણે પાંચ મેચની શ્રેણી રમશે.
શ્રેયસ ઐયરે વૈભવ સૂર્યવંશીના ભરપેટ વખાણ કર્યા
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની T20 શ્રેણી પહેલા આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં, શ્રેયસ ઐયરે 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રતિભા અને વિચારસરણીની પ્રશંસા કરી. શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે તે વૈભવ સાથે ભાગ્યે જ ક્રિકેટ અને મેચ વિશે વાત કરે છે. તે માને છે કે બધા તેની સાથે આખો દિવસ ક્રિકેટ વિશે વાત કરે છે, તેથી તે મેદાનની બહારની બાબતો પર ચર્ચા કરવાનું પસંદ કરે છે. ઐયરે જાણે છે કે વૈભવ એક તેજસ્વી અને પ્રતિભાશાળી ખેલાડી છે. તેથી, તે તેને તેના પરિવાર, જીવનશૈલી અને રોજિંદા પસંદ-નાપસંદ વિશે પૂછે છે. વૈભવ આ વિગતોથી ખુશ થાય છે અને કેપ્ટન સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ જ હળવાશ અનુભવે છે.
Shreyas Iyer opens up about his interactions with young Vaibhav Sooryavanshi 🗣️ https://t.co/9jgO0qV93a— Cricbuzz (@cricbuzz) October 4, 2026
વૈભવ ખૂબ જ શાંત અને સંયમિત છે - શ્રેયસ
શ્રેયસ ઐયરે વૈભવની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તેનો સ્વભાવ ખૂબ જ શાંત છે, પરંતુ તે મેદાનમાં પ્રવેશતાની સાથે જ ખૂબ જ આક્રમક બની જાય છે અને તોફાની રમત રમે છે. કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે કે આટલો શાંત અને સરળ છોકરો મેદાન પર આટલો આક્રમક કેવી રીતે હોઈ શકે છે. ઐયરે વધુમાં કહ્યું કે વૈભવ ખૂબ જ મીઠો અને મૈત્રીપૂર્ણ વ્યક્તિ છે જેની સાથે વાત કરવી ખૂબ જ સરળ છે. ડ્રેસિંગ રૂમમાં દરેકને તેનો આનંદ આવે છે.
🚨 SHREYAS IYER ON VAIBHAV SURYAVANSHI: - i keep interacting with vaibhav in terms of what he does outside the field, because everyone talks to him about cricket, and we know how talented and gifted as an individual he is. so, just to talk about his lifestyle outside, that interaction, knowing about his family, what he does, what not, that excites him more because he’s more of himself when he talks about it. and a very silent guy, but on the field, is very destructive. so, that’s like an irony when you look at him. he’s a very charming, sweet guy to interact with and good to have him around the dressing room. and i know that his time will come, because we have been playing with world cup-winning openers right now, and they deserve the time out there and he’s still in the 15. so definitely, when his time comes, he is going to dominate indian cricket. (jiostar)— HIMANI 🐥 (@himanii_68) October 4, 2026
15 વર્ષના વૈભવના ભવિષ્ય વિશે બોલતા, ભારતીય કેપ્ટને એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે તેનો સમય ચોક્કસ આવશે. હાલમાં, અમે વર્લ્ડ કપ વિજેતા ઓપનરો સાથે રમી રહ્યા છીએ, અને તેઓ ખરેખર તેના લાયક છે. વૈભવ હાલમાં મુખ્ય 15 ખેલાડીઓની ટીમનો ભાગ છે, તેથી જ્યારે પણ તેને તક મળશે, તે ભારતીય ક્રિકેટ પર રાજ કરશે." વૈભવ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ભારતીય ટીમનો ભાગ હતો.
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