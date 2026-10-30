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ઓકલેન્ડમાં હાર બાદ કેપ્ટન અય્યરનું છલકાયું દર્દ, આગામી મેચને લઈને આપ્યું મોટું નિવેદન

ઓકલેન્ડમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ચોથી T20 મેચમાં ભારતીય ટીમને 87 રનથી જોરદાર હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો,

ઓકલેન્ડમાં હાર બાદ કેપ્ટન અય્યરનું છલકાયું દર્દ
ઓકલેન્ડમાં હાર બાદ કેપ્ટન અય્યરનું છલકાયું દર્દ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2026 at 7:15 PM IST

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ભારતીય ટીમને ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટી20 સીરીઝની ચોથી મેચમાં 87 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડમાં રમાયેલી છેલ્લી 10 T20 મેચ જીતી હતી, જેમાં 11મી મેચમાં તેનું જીતનું અભિયાન અટકી ગયું હતું અને 7 વર્ષ બાદ ભારતીય ટીમને ન્યૂઝીલેન્ડમાં T20 ઈન્ટરનેશનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચમાં ફરી એકવાર બોલરોનું ખરાબ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું જ્યારે બેટ્સમેન પણ સંપૂર્ણપણે નિરાશ જોવા મળ્યા. મેચ સમાપ્ત થયા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરના નિવેદનમાં પણ નિરાશા જોવા મળી હતી જેમાં તેણે પાવરપ્લેમાં વધુ વિકેટ ગુમાવવાનું મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું હતું અને છેલ્લી મેચમાં તેના પુનરાગમનની આશા પણ વ્યક્ત કરી હતી.

અમે બોલિંગમાં થોડા નબળા સાબિત થયા

ઓકલેન્ડ T20 મેચમાં હાર બાદ ભારતીય ટીમના કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે બ્રોડકાસ્ટર સાથે વાત કરતા કહ્યું કે મને લાગે છે કે શરૂઆતમાં અમારી બોલિંગ થોડી નબળી હતી. ન્યુઝીલેન્ડને પાવરપ્લેમાં વેગ મળ્યો, ખાસ કરીને ત્રીજી ઓવરથી. અમારા કેટલાક બોલરોએ દબાણ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ગ્લેનની ઇનિંગ્સ શાનદાર રહી. તેણે કેટલાક શાનદાર શોટ્સ રમ્યા જે જોવા માટે ખરેખર શાનદાર હતા. તેના વખાણ કરવા જ જોઈએ અને તેણે અત્યાર સુધીની સમગ્ર શ્રેણીમાં સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, તેથી તેની પાસેથી ઘણું શીખવાનું છે. મને લાગે છે કે પાછળ જોવું અને સમજવું જરૂરી છે કે આપણે બોલિંગમાં ક્યાં સુધારો કરી શકીએ.

આપણે ફરીથી વ્યૂહરચના બનાવવી પડશે

શ્રેયસ અય્યરે પોતાના નિવેદનમાં વધુમાં કહ્યું કે હવે અમે હેમિલ્ટન જઈ રહ્યા છીએ અને વચ્ચે માત્ર એક દિવસનો વિરામ છે. તેથી, મને લાગે છે કે અમારે ફરીથી રણનીતિ બનાવવી પડશે જેથી કરીને અમે આગામી મેચમાં અમારી સંપૂર્ણ ક્ષમતા સાથે મેદાનમાં આવીએ. આ મેદાનના કદ વિશે સાથી ખેલાડીઓ સાથેની અમારી વાતચીત માત્ર એટલી જ હતી કે અમે જાણતા હતા કે મેદાનનું કદ આના જેવું હશે અને કેટલાક ખેલાડીઓ માટે આ પ્રકારના મેદાન પર રમવું પ્રથમ વખત હતું. તેથી, આ પડકારને સ્વીકારવામાં થોડો સમય લાગે છે. હું સમજું છું કે તે સરળ નથી, પરંતુ તેણે જે રીતે પ્રથમ ત્રણ મેચમાં પ્રદર્શન કર્યું તે શાનદાર હતું.

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  2. ભારતની બીજી સૌથી મોટી હાર, ન્યૂઝીલેન્ડની ચોથી T20 મેચમાં જીત

TAGGED:

SHREYAS IYER
SHREYAS IYER STATEMENT LOSE T20
કેપ્ટન અય્યરનું મેચને લઈને નિવેદન
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ મેચ
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