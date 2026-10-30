ઓકલેન્ડમાં હાર બાદ કેપ્ટન અય્યરનું છલકાયું દર્દ, આગામી મેચને લઈને આપ્યું મોટું નિવેદન
ઓકલેન્ડમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ચોથી T20 મેચમાં ભારતીય ટીમને 87 રનથી જોરદાર હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો,
Published : October 30, 2026 at 7:15 PM IST
ભારતીય ટીમને ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટી20 સીરીઝની ચોથી મેચમાં 87 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડમાં રમાયેલી છેલ્લી 10 T20 મેચ જીતી હતી, જેમાં 11મી મેચમાં તેનું જીતનું અભિયાન અટકી ગયું હતું અને 7 વર્ષ બાદ ભારતીય ટીમને ન્યૂઝીલેન્ડમાં T20 ઈન્ટરનેશનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચમાં ફરી એકવાર બોલરોનું ખરાબ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું જ્યારે બેટ્સમેન પણ સંપૂર્ણપણે નિરાશ જોવા મળ્યા. મેચ સમાપ્ત થયા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરના નિવેદનમાં પણ નિરાશા જોવા મળી હતી જેમાં તેણે પાવરપ્લેમાં વધુ વિકેટ ગુમાવવાનું મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું હતું અને છેલ્લી મેચમાં તેના પુનરાગમનની આશા પણ વ્યક્ત કરી હતી.
અમે બોલિંગમાં થોડા નબળા સાબિત થયા
ઓકલેન્ડ T20 મેચમાં હાર બાદ ભારતીય ટીમના કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે બ્રોડકાસ્ટર સાથે વાત કરતા કહ્યું કે મને લાગે છે કે શરૂઆતમાં અમારી બોલિંગ થોડી નબળી હતી. ન્યુઝીલેન્ડને પાવરપ્લેમાં વેગ મળ્યો, ખાસ કરીને ત્રીજી ઓવરથી. અમારા કેટલાક બોલરોએ દબાણ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ગ્લેનની ઇનિંગ્સ શાનદાર રહી. તેણે કેટલાક શાનદાર શોટ્સ રમ્યા જે જોવા માટે ખરેખર શાનદાર હતા. તેના વખાણ કરવા જ જોઈએ અને તેણે અત્યાર સુધીની સમગ્ર શ્રેણીમાં સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, તેથી તેની પાસેથી ઘણું શીખવાનું છે. મને લાગે છે કે પાછળ જોવું અને સમજવું જરૂરી છે કે આપણે બોલિંગમાં ક્યાં સુધારો કરી શકીએ.
Shreyas Iyer said, “we fell short with the ball, they got the momentum in the batting Powerplay, tried to squeeze in some bowlers, but kudos to Glenn Phillips, he played an outstanding knock”. https://t.co/hReqvtaQM5— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 30, 2026
આપણે ફરીથી વ્યૂહરચના બનાવવી પડશે
શ્રેયસ અય્યરે પોતાના નિવેદનમાં વધુમાં કહ્યું કે હવે અમે હેમિલ્ટન જઈ રહ્યા છીએ અને વચ્ચે માત્ર એક દિવસનો વિરામ છે. તેથી, મને લાગે છે કે અમારે ફરીથી રણનીતિ બનાવવી પડશે જેથી કરીને અમે આગામી મેચમાં અમારી સંપૂર્ણ ક્ષમતા સાથે મેદાનમાં આવીએ. આ મેદાનના કદ વિશે સાથી ખેલાડીઓ સાથેની અમારી વાતચીત માત્ર એટલી જ હતી કે અમે જાણતા હતા કે મેદાનનું કદ આના જેવું હશે અને કેટલાક ખેલાડીઓ માટે આ પ્રકારના મેદાન પર રમવું પ્રથમ વખત હતું. તેથી, આ પડકારને સ્વીકારવામાં થોડો સમય લાગે છે. હું સમજું છું કે તે સરળ નથી, પરંતુ તેણે જે રીતે પ્રથમ ત્રણ મેચમાં પ્રદર્શન કર્યું તે શાનદાર હતું.
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