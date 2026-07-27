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ટીમ ઈન્ડિયાના કોચની 'વિદાય' પર ભાવુક થયો શ્રેયસ ઐયર! કહી હૃદયસ્પર્શી વાત

ગૌતમ ગંભીરની ગેરહાજરીમાં, વીવીએસ લક્ષ્મણ ઝિમ્બાબ્વે સામેની ટી20 શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા.

Shreyas iyer
Shreyas iyer (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 5:18 PM IST

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Shreyas iyer: ભારતે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીમાં ઝિમ્બાબ્વેને હરાવ્યું. ઇંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કર્યા પછી, ટીમ ઇન્ડિયાએ આખરે ઝિમ્બાબ્વેમાં વિજય મેળવ્યો. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પછી ગૌતમ ગંભીર બ્રેક પર હતા, અને તેમની ગેરહાજરીમાં VVS લક્ષ્મણે ટીમ ઇન્ડિયાના વચગાળાના મુખ્ય કોચ તરીકે પદ સંભાળ્યું. હવે, ગૌતમ ગંભીર લક્ષ્મણ પાસેથી કાર્યભાર સંભાળીને મુખ્ય કોચની ભૂમિકા ફરી શરૂ કરશે. શ્રેયસ ઐયરએ લક્ષ્મણના કોચ તરીકેના કાર્યકાળના અંતમાં ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કર્યો, જેમાં તેમણે પોતાની હૃદયસ્પર્શી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી.

શ્રેયસ ઐયરે લક્ષ્મણ વિશે શું કહ્યું?

ઝિમ્બાબ્વે સામે 3-0 થી શ્રેણી વિજય બાદ, BCCI એ ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી એક વિડિઓ પોસ્ટ કર્યો. તેમાં શ્રેયસ ઐયરે VVS લક્ષ્મણનો તેમના યોગદાન બદલ આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું, "હું VVS લક્ષ્મણ સરનો પણ આભાર માનવા માંગુ છું, જેમણે અમને દરરોજ પ્રેરણા આપી અને મેદાનમાં પગ મૂકતાની સાથે જ અમારું મનોબળ વધાર્યું. મને લાગે છે કે તમે જે કહ્યું તે બધું જ સચોટ હતું, અને અમે બધા તેની સાથે સહમત છીએ. તેથી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને હું બધાનો પણ આભાર માનું છું."

વીવીએસ લક્ષ્મણે શું કહ્યું?

ટીમ ઈન્ડિયાના વચગાળાના કોચ વીવીએસ લક્ષ્મણે શ્રેયસ ઐયરની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, "આપણે બધાએ શ્રેણી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. હું શ્રેયસ ઐયરને વિજય માટે અભિનંદન આપવા માંગુ છું; કેપ્ટન તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ પડકારોથી શરૂ થયો હતો, પરંતુ તે જે રીતે પાછો ફર્યો તે શાનદાર હતો. શ્રેયસ આ જૂથ સાથે રમવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતો. અમને ખબર હતી કે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાંથી ફક્ત 4-5 ખેલાડીઓ જ અહીં હશે, છતાં અમે ખૂબ આત્મવિશ્વાસ ધરાવતા હતા. મારું માનવું છે કે આ જીત માટે કેપ્ટન સૌથી વધુ શ્રેયને પાત્ર છે; તેમણે સતત બધા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું."

એશિયન ગેમ્સ માટે કોચ કોણ હશે?

થોડા દિવસો પહેલા એવા અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે વીવીએસ લક્ષ્મણ એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બનશે અને ગૌતમ ગંભીરને આ કાર્ય માટે આરામ આપવામાં આવશે. જોકે, બીસીસીઆઈએ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. આનો અર્થ એ થાય છે કે ગૌતમ ગંભીર ખરેખર એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ બનશે. તેમ છતાં, લક્ષ્મણના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો ટી20I માં હારનો સિલસિલો તૂટી ગયો હતો, જે ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે.

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