શ્રેયસ ઐયરનું વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બેટ બોલ્યું, હિમાચલ પ્રદેશ સામે કરી તોફાની બેટિંગ
Published : January 6, 2026 at 8:33 PM IST
Shreyas Iyer: ભારતીય બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયર ક્રિકેટના મેદાન પર શાનદાર વાપસી કરી છે. ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી મેદાન પર આવતા શાનદાર વાપસી કરી છે. 6 જાન્યુઆરીએ, વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં મુંબઈની કેપ્ટનશીપ કરતી વખતે, શ્રેયસ ઐયરે શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે માત્ર 53 બોલમાં 82 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેના બેટમાંથી 10 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા લાગ્યા હતા.
શ્રેયસ ઐયર ત્રણ મહિનાથી વધુ સમયથી ક્રિકેટથી બહાર હતો. ઓક્ટોબર 2025 માં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ દરમિયાન ઐયરને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI મેચમાં કેચ લેતી વખતે તેને આ ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડ્યું હતું. આ ઈજાના કારણે તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં પણ રમી શક્યો ન હતો. આટલા લાંબા સમય સુધી મેદાનથી દૂર રહ્યા બાદ, ઐયર રન બનાવવાની તક શોધી રહ્યો હતો, જે તેને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં મુંબઈ વિરુદ્ધ હિમાચલ પ્રદેશ મેચમાં મળી. ઐયરે આ ઉત્તમ તકનો લાભ લીધો અને નોંધપાત્ર અસર કરી.
ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા, મુંબઈએ 55 રનની અંદર બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. ઓપનર મુશીર ખાન, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર સાથે મળીને, ટીમનો સ્કોર 137 સુધી પહોંચાડ્યો. મુશીર ખાનને 17મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર કુસલ પાલે આઉટ કર્યો. તેણે 51 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકારીને 73 રનની ઇનિંગ્સ રમી. મુશીરના આઉટ થયા પછી, ઐયરે પોતાની બેટિંગનો ધમધમાટ ચાલુ રાખ્યો, પોતાની અડધી સદી ફટકારી અને ઝડપથી ટીમનો સ્કોર 200 રનની પાર પહોંચાડ્યો. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે ઐયરે પોતાની સદી પૂરી કરી લીધી હશે, પરંતુ કુશલ પાલે તેને 26મી ઓવરમાં આઉટ કર્યો. ઐયરની કેપ્ટનશીપ ઈનિંગને કારણે મુંબઈ હિમાચલ પ્રદેશ માટે 299 રનનો ટાર્ગેટ રાખવામાં સફળ રહ્યું.
શ્રેયસ ઐયરની વિસ્ફોટક ઈનિંગ ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર લાવે છે, કારણ કે ભારતીય ટીમ 11 જાન્યુઆરીથી ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વનડે શ્રેણી રમશે. ઐયરને આ શ્રેણી માટે ટીમમાં પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, ઐયરને વનડે શ્રેણીમાં સહાયક કેપ્ટન શુભમન ગિલ એટલે કે ઉપ-કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
