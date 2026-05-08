સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી ટીમ ઈન્ડિયાની કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ જશે! શું આ ખેલાડી નવો કેપ્ટન બનશે?
સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ જીત્યો હતો.
Published : May 8, 2026 at 3:58 PM IST
સૂર્યકુમાર યાદવ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન છે. ખાસ વાત એ છે કે 'સૂર્યા' એક જ ફોર્મેટમાં રમે છે. તાજેતરમાં, ભારતે સૂર્યાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ICC T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો; જોકે, હવે એવું લાગે છે કે તેમની પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ જવાની તૈયારી છે. BCCI પસંદગી સમિતિ આ બાબત પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે અને એવું વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છે કે ભારતીય ટીમ તેમની આગામી શ્રેણીમાં નવા કેપ્ટનના નેતૃત્વ હેઠળ રમતી જોવા મળશે.
શ્રેયસ ઐયર મુખ્ય દાવેદાર
સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીત્યો હતો. 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ભારતે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને સતત બીજી વખત ટ્રોફી જીતી હતી. શક્ય છે કે આ મેચ સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટન તરીકેની છેલ્લી મેચ સાબિત થઈ શકે. સૂત્રો મુજબ આગામી શ્રેણી માટે BCCI પસંદગી સમિતિની બેઠકમાં ભારતીય T20 ટીમને નવો કેપ્ટન મળી શકે છે. તેમાં વધુમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે શ્રેયસ ઐયર આ ભૂમિકા માટે મુખ્ય દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.
🚨 SURYAKUMAR YADAV SET TO BE REMOVED AS THE T20I CAPTAIN. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 8, 2026
Selectors to move on from Surya as captain when they pick the squad for Ireland and England series.
- Shreyas Iyer likely to be announced as India's new T20i skipper. (TOI). pic.twitter.com/4m5NVtGCI6
આગામી T20 શ્રેણી આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે
સૂર્યકુમાર યાદવ કેપ્ટન તરીકે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, પરંતુ હાલમાં તે બેટથી રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયા સાથેના તેમના કાર્યકાળ પછી, તે હવે આઈપીએલમાં રમી રહ્યો છે; જોકે, તેને ત્યાં પણ રન બનાવવાનું મુશ્કેલ લાગી રહ્યું છે. બીસીસીઆઈ પસંદગી સમિતિનું માનવું છે કે ટીમ ઈન્ડિયા નવા ચક્ર માટે તૈયારી કરી રહી છે, ત્યારે કેટલાક ફેરફારો લાવવાનો સમય આવી ગયો છે. ટીમ ઈન્ડિયા ટૂંક સમયમાં આયર્લેન્ડનો પ્રવાસ કરવા માટે તૈયાર છે, ત્યારબાદ ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની શ્રેણી રમવા માટે. આયર્લેન્ડ સામે બે મેચ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચ રમાશે. શ્રેયસ ઐયરને આ પ્રવાસ માટે કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી શકે છે. જોકે શ્રેયસ ઐયર ઘણા સમયથી ભારત માટે કોઈ ટી20 મેચ રમ્યો નથી, પરંતુ હવે તે કેપ્ટન તરીકે વાપસી કરી શકે છે.
2028 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે તૈયારી
ભારતીય ટીમ હવે 2028 માં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. વધુમાં, ભારતીય ટીમ LA ઓલિમ્પિકમાં પણ પોતાનો દાવો રજૂ કરશે. જો કે, એ નોંધનીય છે કે જ્યારે સૂર્યાએ પોતે કેપ્ટનશીપ સંભાળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે, ત્યારે તેમનું વર્તમાન ખરાબ ફોર્મ લગભગ 35 વર્ષની ઉંમર સાથે હવે તેમના માર્ગમાં આવી રહ્યું છે. BCCI હાલમાં આ બાબતે વિચાર-વિમર્શ કરી રહ્યું છે, અને આ ચોક્કસ સંદર્ભને ધ્યાનમાં રાખીને નેતૃત્વ પરિવર્તનની તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
કેપ્ટન તરીકે સૂર્યાના આંકડા
જ્યારે સૂર્યાએ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને સફળતાપૂર્વક જીત અપાવી હતી, ત્યારે તેના પોતાના બેટથી પ્રદર્શનથી ઘણું બધું ઇચ્છિત રહ્યું હતું. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, સૂર્યા 9 ઇનિંગ્સમાં માત્ર 242 રન બનાવી શક્યો. તેણે ટુર્નામેન્ટની પહેલી જ મેચમાં 84 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી; ત્યારબાદ, તેની પાસેથી વધુ મોટી ઇનિંગ્સ આપવાની અપેક્ષાઓ ઊંચી રહી, છતાં તે રન બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયો. કેપ્ટન તરીકે, સૂર્યાએ અત્યાર સુધીમાં 45 મેચોમાં 932 રન બનાવ્યા છે - જે સૂર્યા જેવા બેટ્સમેન માટે પ્રભાવશાળી નથી લાગતું. જોકે સૂર્યા કેપ્ટન તરીકે 76.92 ની જીત ટકાવારી ધરાવે છે એક આંકડો જે ચોક્કસપણે પ્રશંસનીય ગણી શકાય પ્રાથમિક ચિંતા તેના બેટથી રન ના આવવા. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી શ્રેણી માટે ટીમ જાહેર થાય ત્યારે આ બાબત અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. હાલ માટે, વધુ અપડેટ્સ માટે થોડી રાહ જોવી પડશે.
