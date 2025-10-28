"તે હવે અમને ફોન પર જવાબ આપી રહ્યો છે"... સૂર્યકુમાર યાદવે શ્રેયસ ઐયરના સ્વાસ્થ્ય અંગે આપી મોટી અપડેટ
ઈજાગ્રસ્ત શ્રેયસ ઐયર સિડનીની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. તેમના સ્વાસ્થ્યને લઈને સૂર્યકુમાર યાદવે મોટી અપડેટ આપી છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું...
Published : October 28, 2025 at 3:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય વનડે ટીમના વાઈસ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને ત્રીજી વનડે મેચમાં કેચ પકડતી વખતે પાંસળીમાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તે હાલમાં સિડનીની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ગઈકાલે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઝડપથી ઘટી જતાં તેની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે તેને ઘણા કલાકો સુધી ICUમાં રાખવાની ફરજ પડી હતી. તે હવે સ્થિર છે અને ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે.
હવે કેવું છે ઐયરનું સ્વાસ્થ્ય
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની ODI શ્રેણી પૂર્ણ થયા પછી, T20 શ્રેણી 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે. ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સહિત ઘણા T20 ખેલાડીઓ આ મેચ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી ગયા છે. દરમિયાન, પ્રથમ મેચ પહેલા, સૂર્યાએ ઘાયલ ઐયરના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ અપડેટ આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી, કારણ કે તેઓ ફોન પર જવાબ આપી રહ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં ઝડપથી સુધારો થઈ રહ્યો છે. જોકે, તેઓ થોડા દિવસો સુધી ડૉક્ટરની દેખરેખ હેઠળ હોસ્પિટલમાં રહેશે.
🚨Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer:— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) October 28, 2025
He's recovering well. He's replying to us on phone that means he is doing absolutely fine. It is unfortunate what happened but the doctors are taking care of him. He'll be monitored for the next few days but nothing to be worried about.… pic.twitter.com/Wp7KYX20i4
તે હવે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે.
મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "જ્યારે મને પહેલા દિવસે તેની ઈજા વિશે ખબર પડી, ત્યારે મેં તે જ દિવસે તેને ફોન કર્યો, પરંતુ ફોન તેની પાસે નહોતો. ત્યારબાદ મેં ટીમના ફિઝિયોને ફોન કર્યો, જેમણે મને કહ્યું કે તે ઠીક છે. મને ખબર નહોતી કે તે પહેલા દિવસે કેવું અનુભવી રહ્યો હતો. પરંતુ હવે તે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. મેં પોતે તેની સાથે ફોન પર વાત કરી છે, અને તે જવાબ આપી રહ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે તે સ્થિર છે."
🚨 BIG BREAKING 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 27, 2025
- SHREYAS IYER IS IN ICU 🤕 IN SYDNEY AFTER INTERNAL BLEEDING 😨
- SHREYAS IYER'S FAMILY COULD FLY TO SYDNEY SOON, AS BCCI IS MAKING THE ARRANGEMENTS 👏🏻
- Wishing Shreyas Iyer a speedy recovery 🙏🏻 pic.twitter.com/3ssVrhW4Ce
કેચ પકડતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત
સિડનીમાં ત્રીજી વનડેમાં કેચ પકડતી વખતે શ્રેયસ ઐયર ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ઐયર બેકવર્ડ પોઈન્ટથી દોડતી વખતે એલેક્સ કેરીનો શાનદાર કેચ લેવામાં સફળ રહ્યો, પરંતુ તેની ડાબી પાંસળીમાં ગંભીર ઈજા થઈ. તે ઉભા થઈને ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછો ફરવામાં સફળ રહ્યો, પછી તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. સ્કેનથી પાંસળીમાં ઈજા અને આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ જોવા મળ્યો.