ICUમાંથી બહાર આવ્યા બાદ શ્રેયસ ઐય્યરની પહેલી પ્રતિક્રિયા, સોશિયલ મીડિયા પર કરી પોસ્ટ

શ્રેયસ ઐયરે પોતાની ઈજા પર પહેલી પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે.

શ્રેયસ ઐય્યર
શ્રેયસ ઐય્યર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયાના મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયર ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ત્યારબાદ તેમને ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઐયર હવે સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે, અને તેમણે પોતે આ અંગે પોતાના ચાહકોને માહિતી આપી હતી. ઈજા પછી સોશિયલ મીડિયા પર આ તેમની પહેલી પોસ્ટ છે. ઐયરે તાજેતરમાં જ પોતાના ચાહકો સાથે પોતાની ઈજા વિશે અપડેટ શેર કર્યું છે.

ઐયરે પોતાના ચાહકોનો આભાર માન્યો

ઐયરે પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં લખ્યું, "હું સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છું. મારી હાલત દિવસેને દિવસે સુધરી રહી છે. મને ટેકો આપનારા અને મારા ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરનારા દરેકનો આભાર. હું તમારા પ્રેમ માટે આભારી છું." જોકે, ઐયરને સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થવામાં બે મહિના લાગવાની ધારણા છે. વધુમાં, ઐયરે નવેમ્બરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી ગુમાવવી પડશે.

શ્રેયસ ઐયરને કેવી રીતે ઈજા થઈ?

સિડનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની તાજેતરમાં રમાયેલી ત્રીજી વનડેમાં ઐયર ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. એલેક્સ કેરીનો કેચ લેતી વખતે, ઐયર પડી ગયો અને તેની પાંસળીઓમાં ગંભીર ઈજા થઈ. પીડાથી કંટાળીને, ઐયરને તાત્કાલિક મેનેજમેન્ટ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો અને તેની સારવાર ચાલી રહી છે. તેની પાંસળીઓમાં આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ જોવા મળ્યો, જેના કારણે તેને ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. તેની બરોળમાં ઈજા થઈ હતી.

અહેવાલોમાં આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તેને વિલંબ કર્યા વિના તાત્કાલિક ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આનાથી ચાહકોમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ હતી. જોકે, BCCI એ તાજેતરમાં એક અપડેટ શેર કર્યું છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તે હાલમાં સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ ખુલાસો કર્યો છે કે તેની કોઈ સર્જરી થઈ નથી અને કહ્યું છે કે તે ખૂબ જ ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે.

ઐયરને આ શ્રેણી પહેલા ઉપ-કપ્તાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પહેલી મેચમાં નિષ્ફળ રહેલા ઐયરએ તેની બીજી વનડે અડધી સદી સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે એડિલેડમાં મેચમાં 61 રન બનાવ્યા. ત્રીજી વનડેમાં ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે તે ઘાયલ થયો હતો. જોકે, ભારત ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 2-1થી હારી ગયું. આ જ પ્રવાસ પર હાલમાં એક T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. પાંચ મેચની શ્રેણીની પહેલી T20 મેચ બુધવારે કેનબેરામાં રમાઈ હતી, પરંતુ વરસાદને કારણે 9.4 ઓવર પછી રમત રદ કરવામાં આવી હતી. બંને ટીમો વચ્ચે બીજી T20 મેચ 31મી તારીખે રમાશે.

