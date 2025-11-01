ETV Bharat / sports

ભારતીય ચાહકો માટે સારા સમાચાર: સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરને હોસ્પિટલમાંથી અપાઈ રજા

ગંભીર ઈજા બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયેલા ભારતીય બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરને હવે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 2:02 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીની હોસ્પિટલમાંથી શ્રેયસ ઐયર અને તેના ચાહકો માટે ખુશીની સમાચાર લઈને આવી છે. ઐયરને ઈજા બાદ ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યારથી તેના ચાહકો સતત ચિંતિત હતા. હવે, તેમને થોડી રાહત મળી છે.

શ્રેયસ ઐયર હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ

ક્રિકેટર શ્રેયસ ઐયરને પાંસળીની જીવલેણ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ સિડનીની હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. અય્યર ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી વનડેમાં એલેક્સ કેરીનો કેચ પકડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ગંભીર રીતે પડી ગયો હતો, અને સ્કેન દરમિયાન તેને બરોળમાં ઈજા અને આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ જોવા મળ્યો હતો.

ICUમાં સારવાર હેઠળ હતો ઐય્યર

આ એક ગંભીર તબીબી સમસ્યા હતી, અને ભારતીય ઉપ-કપ્તાનને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU)માં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે શનિવારે એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે, ઐયરને તબીબી સારવાર આપવામાં આવી છે અને હવે તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.

કેવી રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો ઐયર ?

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "25 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી ODI દરમિયાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે શ્રેયસ ઐયરને પેટમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેના બરોળમાં ઈજા થઈ હતી અને આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ થયો હતો. ઈજાનું તાત્કાલિક નિદાન થયું હતું, અને એક નાની પ્રક્રિયા પછી તરત જ રક્તસ્ત્રાવ બંધ થઈ ગયો હતો. તેને યોગ્ય તબીબી વ્યવસ્થાપન મળ્યું છે. તે હવે સ્થિર છે અને સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. સિડની અને ભારતના નિષ્ણાતો સાથે BCCI મેડિકલ ટીમ તેમની રિકવરીથી ખુશ છે, અને તેમને આજે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે."

હાલ સિડનીમાં જ રહેશે ઐય્યર

નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "શ્રેયસને તેની ઈજા માટે શ્રેષ્ઠ શક્ય સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા બદલ BCCI સિડનીમાં ડૉ. કુરુશ હઘિઘી અને તેમની ટીમ તેમજ ભારતમાં ડૉ. દિનશા પારડીવાલાના હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે. શ્રેયસ તેની ફોલો-અપ પરામર્શ માટે સિડનીમાં રહેશે અને જ્યારે તે ઉડાન ભરવા માટે યોગ્ય માનવામાં આવશે ત્યારે ભારત પાછો ફરશે."

