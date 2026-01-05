ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી પહેલા શ્રેયસ ઐયરને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો
ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ, શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટન તરીકે મેદાનમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે.
Published : January 5, 2026 at 7:53 PM IST
હૈદરાબાદ: ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયેલો શ્રેયસ ઐયર લગભગ ત્રણ મહિના પછી ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછો ફરવા માટે તૈયાર છે. તે સ્થાનિક વિજય હજારે ટ્રોફીમાં મુંબઈની કેપ્ટનશીપ કરશે, કારણ કે નિયમિત કેપ્ટન શાર્દુલ ઠાકુર ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) ના સેક્રેટરી ઉન્મેશ ખાનવિલકરે સોમવારે આ જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું, "MCA ને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે શ્રેયસ ઐયરને વિજય હજારે ટ્રોફીની બાકીની લીગ મેચો માટે મુંબઈ સિનિયર મેન્સ ટીમનો કેપ્ટન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. શ્રેયસ શાર્દુલ ઠાકુર પાસેથી નેતૃત્વની જવાબદારી સંભાળશે, જે ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે અને હાલમાં પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ નથી."
ઐયર ODI ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન
નોંધનીય છે કે BCCI એ તાજેતરમાં 11 જાન્યુઆરી, 2026 થી શરૂ થનારી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી હતી. મુંબઈ સ્થિત શ્રેયસ ઐયરને ભારતીય ODI ટીમનો ઉપ-કેપ્ટન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેની ઉપલબ્ધતા BCCI ના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ તરફથી ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન છે.
મુંબઈની આગામી મેચ
તેથી, વિજય હજારેની આગામી બે મેચ ઐયર માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. મુંબઈની આગામી મેચ 6 જાન્યુઆરીએ હિમાચલ પ્રદેશ સામે છે, ત્યારબાદ 8 જાન્યુઆરીએ પંજાબ સામે છે. મુંબઈ જયપુર, રાજસ્થાનમાં વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26 માં તેની લીગ મેચ રમી રહ્યું છે.
મુંબઈએ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી પાંચ મેચ રમી છે, જેમાં ચાર જીતી છે અને એક મહારાષ્ટ્ર સામે હારીને, તેને એલીટ ગ્રુપ C માં બીજા સ્થાને રાખ્યું છે. સારા નેટ રન રેટને કારણે પંજાબ મુંબઈ (16) જેટલા જ પોઈન્ટ હોવા છતાં ગ્રુપમાં ટોચ પર છે.
