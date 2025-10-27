શ્રેયસ ઐયર ICU માંથી બહાર, ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચમાં કેચ લેતી વખતે થયો હતો ઈજાગ્રસ્ત
શ્રેયસ ઐયરને પાંસળીઓમાં લોહી વહેવાને કારણે સિડનીની એક હોસ્પિટલના ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
હૈદરાબાદ: ભારતીય ચાહકોને સોમવારે એક દુઃખદ સમાચાર મળ્યા: ત્રીજી વનડેમાં કેચ લેતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા શ્રેયસ ઐયરને સિડનીના ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તે હવે ખતરાની બહાર છે અને BCCI મેડિકલ ટીમ દ્વારા તેની દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.
BCCI એ શું કહ્યું?
BCCI એ કહ્યું કે ઐયરની સારવાર ચાલી રહી છે અને તે સ્થિર છે અને સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. BCCI મેડિકલ ટીમ, સિડની અને ભારતના નિષ્ણાતો સાથે પરામર્શ કરીને, તેની ઈજા પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. ભારતીય ટીમના ડૉક્ટર શ્રેયસ પર નજર રાખવા માટે સિડનીમાં તેની સાથે રહેશે.
કેચ લેતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી વનડે દરમિયાન કેચ લેતી વખતે વનડે ટીમના ઉપ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને ઈજા થઈ હતી. ઐયરે બેકવર્ડ પોઈન્ટથી શાનદાર કેચ લીધો હતો, એલેક્સ કેરીને આઉટ કરવા માટે પાછળની તરફ દોડ્યો હતો. ઓપરેશન દરમિયાન તેને ડાબી પાંસળીમાં ઈજા થઈ હતી. શનિવારે ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછા ફર્યા પછી તરત જ તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. સ્કેનથી પાંસળીમાં ઈજા થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું.
સાત દિવસ સુધી નિરીક્ષણ હેઠળ રહેશે
પાંસળીઓમાં રક્તસ્ત્રાવને કારણે તેમને સિડનીની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેમને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં પણ મૂકવામાં આવ્યા હતો. તે હવે ICU ની બહાર છે, જોકે તેઓ બે થી સાત દિવસ સુધી નિરીક્ષણ હેઠળ રહેશે, જે તેમના સ્વસ્થ થવાના આધારે છે, કારણ કે રક્તસ્ત્રાવને કારણે ચેપ ફેલાતો અટકાવવો મહત્વપૂર્ણ છે.
આ ઈજા હવે ઐયરના સ્વસ્થ થવાના સમયને લંબાવી શકે છે, અને આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ તેમની સ્વસ્થતાને વધુ લાંબો કરી શકે છે. 31 વર્ષીય ઐયર ભારત પાછા ફરવા માટે પરવાનગી આપવામાં આવે તે પહેલાં ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા સુધી સિડની હોસ્પિટલમાં રહે તેવી અપેક્ષા છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, ઐયર ભારતની T20 ટીમનો ભાગ નથી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી બાદ, ભારતીય ટીમ હવે 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે.
