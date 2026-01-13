રાજકોટ વનડેમાં શ્રેયસ ઐયર પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક, 34 રન બનાવતા જ વિરાટ-ધવનનો રેકોર્ડ તૂટશે
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડે મેચમાં શ્રેયસ ઐયર પાસે એક ખાસ ઇતિહાસ રચવાની તક હશે.
Published : January 13, 2026 at 5:51 PM IST
SHREYAS IYER RECORD: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ 14 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં રમાશે. પહેલી ODI જીતીને, ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં શ્રેણીમાં 1-0 થી આગળ છે. દરમિયાન, બીજી ODI માં, ટીમ ઈન્ડિયાના મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયર પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે. જો શ્રેયસ ઐયર આ મેચમાં 34 રન બનાવે છે, તો તે ODI માં ભારત માટે 3000 રન બનાવનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બની જશે. આ સંદર્ભમાં, તે શિખર ધવનનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે.
પૂર્વ ઓપનર શિખર ધવન ODI ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 3000 રન બનાવનાર ભારતીયનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. ધવને 72 ODI ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. વિરાટ કોહલીએ 75 ODI ઇનિંગ્સમાં 3000 રન પૂરા કર્યા હતા. હવે, શ્રેયસ પાસે આ બંને ખેલાડીઓને પાછળ છોડી દેવાની તક હશે. જો શ્રેયસ આગામી મેચમાં 34 રન બનાવે છે, તો તે 69 ઇનિંગ્સમાં 3000 ODI રન પૂરા કરશે અને ઇનિંગ્સના આધારે 3000 ODI રન બનાવનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય ખેલાડી બનશે.
સૌથી ઝડપી 3000 ODI રન બનાવનાર ભારતીય ખેલાડી
- શિખર ધવન - 72 ઇનિંગ્સ
- વિરાટ કોહલી - 75 ઇનિંગ્સ
- કેએલ રાહુલ - 78 ઇનિંગ્સ
- નવજોત સિંહ સિદ્ધુ - 79 ઇનિંગ્સ
- સૌરવ ગાંગુલી - 82 ઇનિંગ્સ
આગામી મેચમાં 34 રન બનાવીને, શ્રેયસ ઐયર સૌથી ઝડપી 3000 ODI રન બનાવવાના વિશ્વ રેકોર્ડમાં વિવ રિચાર્ડ્સની સાથે જોડાઈ શકે છે. રિચાર્ડ્સે પણ 69 ઇનિંગ્સમાં આ રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાના હાશિમ અમલાના નામે સૌથી ઝડપી 3000 ODI રન બનાવવાનો રેકોર્ડ છે. તેણે આ સિદ્ધિ માત્ર 57 ઇનિંગ્સમાં મેળવી હતી.
શ્રેયસ ઐયરે 2017 માં ટીમ ઇન્ડિયા માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું. જોકે, ત્યારથી, તે વારંવાર ઇજાઓને કારણે ટીમની અંદર-બહાર રહે છે. તાજેતરમાં, ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી, શ્રેયસ વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26 દરમિયાન ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછો ફર્યો. તેની વાપસી પછી, તેણે વિજય હજારે ટ્રોફીની બે મેચમાં 82 અને 45 રન બનાવ્યા, જ્યારે 301 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં 47 બોલમાં 49 રન બનાવ્યા. તે આગામી મેચોમાં આ રેકોર્ડ જાળવી રાખવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
આ પણ વાંચો: