શ્રી ચારણી દીપ્તિ શર્માને પાછળ છોડી, એક કેલેન્ડર વર્ષમાં WT20I માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ભારતીય બોલર બની
શ્રી ચારણીએ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે એક જ કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ T20 વિકેટ લેનારી બીજી ભારતીય મહિલા બોલર બની છે.
Published : September 4, 2026 at 5:17 PM IST
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની બોલર શ્રી ચારણી 2026 માં શાનદાર ફોર્મમાં રહી છે. મહિલા એશિયા કપ મેચમાં તેણીએ હોંગકોંગ સામે પ્રભાવશાળી બોલિંગ કરી હતી અને બે વિકેટ લીધી હતી. તેણીએ આ વર્ષે મહિલા T20I માં 31 વિકેટ લીધી છે. આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને કારણે, તેણી એક કેલેન્ડર વર્ષમાં T20 માં ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર મહિલા બોલરોમાં બીજા ક્રમે આવી છે, અને આ પ્રક્રિયામાં દીપ્તિ શર્માને પાછળ છોડી દીધી છે.
શ્રી ચારણી પૂનમ યાદવનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે
એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર દ્વારા સૌથી વધુ T20 વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ હાલમાં સ્પિનર પૂનમ યાદવનો છે, જેમણે 2018 માં 35 વિકેટ લીધી હતી. જોકે, શ્રી ચારણી આ વર્ષે આ રેકોર્ડ તોડવાની ખૂબ નજીક પહોંચી ગઈ છે. જો તે વધુ પાંચ વિકેટ લેશે, તો તે એક જ વર્ષમાં સૌથી વધુ T20 વિકેટ લેનારી ભારતીય મહિલા બોલર બનશે. દરમિયાન, દીપ્તિ શર્મા આ સંદર્ભમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જેણે 2024 માં કુલ 30 વિકેટ લીધી હતી.
સ્મૃતિ મંધાનાનું હોંગકોંગ સામે શાનદાર પ્રદર્શન
મહિલા એશિયા કપ 2026 ની સાતમી મેચમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, હોંગકોંગને 137 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 193 રન બનાવ્યા. ટીમ ઈન્ડિયા માટે, સ્મૃતિ મંધાનાએ એક સનસનાટીભર્યા ઇનિંગ રમી, જેમાં તેણે 64 બોલમાં 124 રન બનાવ્યા. તેના ઇનિંગમાં 14 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ ઇનિંગ સાથે, મંધાના મહિલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગઈ.
હોંગકોંગને હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં પહોંચી
194 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, હોંગકોંગની ટીમ 16.2 ઓવરમાં માત્ર 56 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ શાનદાર જીત સાથે, ટીમ ઈન્ડિયા ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં ક્વોલિફાય થનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં ભારતનો આગામી મુકાબલો 5 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન સામે છે. રનની દ્રષ્ટિએ, આ T20I આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની બીજી સૌથી મોટી જીત છે; આ પહેલા, ભારતે 2018 માં મલેશિયાને 142 રનથી હરાવ્યું હતું.
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