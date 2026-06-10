'જો સચિન પાકિસ્તાનમાં હોત, તો અર્જુન ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમ્યો હોત...', શોએબ અખ્તરનો PCB પર મોટો આરોપ
પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ક્રિકેટર શોએબ અખ્તરે કહ્યું કે, જો સચિન તેંડુલકર પાકિસ્તાનમાં હોત, તો તેનો પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર અત્યાર સુધીમાં ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમી ચૂક્યો હોત.
Published : June 10, 2026 at 2:58 PM IST
SHOAIB AKHTAR: ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર શોએબ અખ્તર પોતાના મનની વાત સ્પષ્ટપણે બોલવા માટે જાણીતો છે, પછી ભલે તે પાકિસ્તાન ક્રિકેટનો વિષય હોય કે ભારતીય ક્રિકેટનો. તેણે હવે એક એવું નિવેદન આપ્યું છે જે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ પર સીધા જ ભાઈ-ભત્રીજાવાદનો આરોપ લગાવે છે. તેણે દાવો કર્યો છે કે જો 'માસ્ટર બ્લાસ્ટર' સચિન તેંડુલકર પાકિસ્તાનમાં હોત, તો તેમનો પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર અત્યાર સુધીમાં ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમી ચૂક્યો હોત; તેનાથી વિપરીત, હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે તેના ડેબ્યૂની કોઈ ચર્ચા નથી અને તેને આઈપીએલ 2026 સીઝન દરમિયાન 13 મેચ માટે બેન્ચ પર પણ બેસાડી રાખવામાં આવ્યો હતો.
શોએબ અખ્તરે શું નિવેદન આપ્યું?
ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરનો પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર ઘણા સમયથી ક્રિકેટના મેદાન પર સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. ભલે તે 'માસ્ટર બ્લાસ્ટર'નો પુત્ર હોય, તેને અત્યાર સુધી આનો કોઈ ફાયદો થયો હોય તેવું લાગતું નથી; તેણે જે કંઈ પણ મેળવ્યું છે, તે તેણે સંપૂર્ણપણે પોતાની યોગ્યતા પર કર્યું છે. આ જોતાં, શોએબ અખ્તરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
શોએબ અખ્તરે કહ્યું, "ભારતમાં, સસરા અને જમાઈ જેવા સંબંધો ક્રિકેટ બોર્ડમાં કામ કરતા નથી; સચિન તેંડુલકર પોતે આનું મુખ્ય ઉદાહરણ છે. અર્જુનને IPLમાં પણ નિયમિત તકો મળતી નથી, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ તો દૂરની વાત છે. જો સચિન તેંડુલકર પાકિસ્તાનનો હોત, તો તેનો પુત્ર અર્જુન અત્યાર સુધીમાં તમામ ફોર્મેટમાં પાકિસ્તાન માટે રમી ચૂક્યો હોત. ભારતમાં, રોહિતને પણ કહેવામાં આવે છે કે જો તે ક્રિકેટ રમવા માંગે છે, તો તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કરવું જોઈએ, પોતાની ફિટનેસ સાબિત કરવી જોઈએ અને પોતાનું સ્થાન મેળવવું જોઈએ. ભારત અને પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ વ્યવસ્થા વચ્ચે આ જ તફાવત છે."
🚨IF SACHIN TENDULKAR WAS FROM PAKISTAN, ARJUN WOULD HAVE PLAYED ALL FORMATS🚨— Muffatball vikrant (@Vikrant_1589) June 9, 2026
Shoaib Akhtar :-" in india, father-in-law and son-in-law type relationships don't work in cricket board. the biggest example in front of you is sachin tendulkar himself. arjun doesn't even get regular… pic.twitter.com/zmtyFgULx5
T20 મુંબઈ લીગમાં શાનદાર પ્રદર્શન
સચિન તેંડુલકરનો પુત્ર, અર્જુન તેંડુલકર, હાલમાં T20 મુંબઈ લીગમાં રમી રહ્યો છે. તેણે બાંદ્રા બ્લાસ્ટર્સ સામેની મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ જીત્યો. અર્જુને પહેલા બોલથી પ્રભાવિત થયા, તેમણે 3 ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 11 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. બાદમાં, નંબર 3 પર બેટિંગ કરતા, તેમણે બીજી વિકેટ માટે 116 રનની ભાગીદારી કરી. અર્જુને માત્ર 34 બોલમાં 66 રન બનાવ્યા, જેમાં 5 છગ્ગા અને 4 ચોગ્ગા ફટકાર્યા અને 194.12 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો.
IPL 2026 માં LSG એ 13 મેચમાં બેસાડી રાખ્યો
IPL 2026 ની સીઝન લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે ખાસ યાદગાર રહી ન હતી. ઋષભ પંતે આખી સીઝન દરમિયાન અર્જુન તેંડુલકરને બેન્ચ પર રાખ્યો હતો, ફક્ત 14મી અને અંતિમ લીગ મેચમાં જ ફિલ્ડિંગ કર્યું હતું. પંજાબ કિંગ્સ સામેની તે રમતમાં, અર્જુન તેંડુલકરે ચાર ઓવરનો સ્પેલ બોલિંગ કરી હતી અને એક વિકેટ લીધી હતી. નોંધનીય છે કે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ 14 મેચ રમી હતી પરંતુ ફક્ત ચાર જ જીતી શકી હતી, આઠ પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં 10મા સ્થાને રહી હતી.
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