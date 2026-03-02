ETV Bharat / sports

શિમરોન હેટમાયરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, T20 વર્લ્ડ કપમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો

સાહિબજાદા ફરહાને શ્રીલંકા સામે T20 વર્લ્ડ કપમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, પરંતુ તે રેકોર્ડ શિમરોન હેટમાયરે ભારત સામેની મેચમાં તોડી નાખ્યો હતો.

શિમરોન હેટમાયર
શિમરોન હેટમાયર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 6:45 PM IST

2 Min Read
SHIMRON HETMYER RECORD: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સુપર 8 મેચમાં શિમરોન હેટમાયરે ભારત સામે ટૂંકી પણ મજબૂત ઇનિંગ રમી. હેટમાયરે સારા ફોર્મમાં દેખાડ્યો, પરંતુ જસપ્રીત બુમરાહ સામે તેના શોટ નિષ્ફળ ગયા, જેના પરિણામે બુમરાહ તેનો પાંચમો T20 આઉટ થયો. હેટમાયરે ભારત સામેની ઇનિંગ દરમિયાન બે સિક્સર ફટકારી, જે એક T20 વર્લ્ડ કપ સીઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સર મારનાર બેટ્સમેન બન્યો.

હેટમાયરે પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાનનો રેકોર્ડ તોડ્યો

હેટમાયરે ભારત સામે 12 બોલમાં 225.00 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 27 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. હેટમાયરે ભારત માટે ખતરો બની શકે તે પહેલાં, બુમરાહે તેને સંજુ સેમસનના હાથે કેચ કરાવ્યો. હેટમાયરે તેની ઇનિંગમાં બે સિક્સર અને એક ફોર પણ ફટકારી. હેટમાયરની વિકેટ ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ.

ભારત સામેની આ ઇનિંગમાં બે છગ્ગા ફટકાર્યા બાદ હેટમાયર એક જ ટી20 વર્લ્ડ કપ સીઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન પણ બન્યો. હેટમાયર પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાનનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો, જેમણે એક જ ટી20 વર્લ્ડ કપ સીઝનમાં કુલ 18 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હેટમાયર આ સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 19 છગ્ગા ફટકારી ચૂક્યો છે. નિકોલસ પૂરન 17 છગ્ગા સાથે આ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે.

T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ છગ્ગા

  • 19 શિમરોન હેટમાયર (2026)
  • 18 સાહિબજાદા ફરહાન (2026)
  • 17 નિકોલસ પૂરન (2024)
  • 16 ક્રિસ ગેલ (2012)
  • 16 રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (2024)

હેટમાયર ભારત સામે 27 રન જ બનાવી શક્યો

વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ભારત સામે હેટમાયર પાસેથી સારી ઇનિંગની અપેક્ષા રાખતી હતી. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા, તે સારી શરૂઆત કરવામાં સફળ રહ્યો, પરંતુ તેને મોટી ઇનિંગમાં રમવામાં નિષ્ફળ ગયો. હેટમાયર કુલ 12 બોલનો સામનો કર્યો અને 225.00 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 27 રન બનાવ્યા. જેમાં હેટમાયરે 1 ચોગ્ગો અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હેટમાયર જસપ્રિત બુમરાહની બોલીંગમાં આઉટ થયો હતો.

હેટમાયરનું T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પ્રદર્શન

હેટમાયરે આ ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર બેટિંગ કરી છે. 8 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતામાં સ્કોટલેન્ડ સામેની મેચમાં તેણે 64 રન બનાવ્યા અને છ છગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ તેણે મુંબઈમાં રમાયેલી આગામી બે ગ્રુપ સી મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડ અને નેપાળ સામે, બે છગ્ગા ફટકાર્યા. જોકે, 19 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતામાં ઇટાલી સામેની મેચમાં તેનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું, જ્યારે તે ચાર બોલમાં એક રન બનાવીને આઉટ થયો. હેટમાયરે 23 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામેની પ્રથમ સુપર 8 મેચમાં ફરીથી પોતાનું વિસ્ફોટક ફોર્મ બતાવ્યું, જેમાં 34 બોલમાં 85 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે રન બનાવીને આઉટ થયા બાદ, હેટમાયરે આ મેચમાં બે છગ્ગા મારીને તેની 27 રનની ઇનિંગ રમી.

