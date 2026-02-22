ભારતનો ભૂતપૂર્વ ઓપનર લગ્નના બંધનમાં બંધાયો, જુઓ લગ્નની તસવીરો
ભારતીય ક્રિકેટર શિખર ધવન તેની ગર્લફ્રેન્ડ સોફી શાઇન સાથે લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગયો છે.
Shikhar Dhawan Marries Sophie Shine: ભારતના ભૂતપૂર્વ ઓપનર શિખર ધવન ફરી એકવાર લગ્નના બંધનમાં બંધાયા છે. તેમણે તેમના લાંબા સમયના જીવનસાથી સોફી શાઇન સાથે લગ્ન કર્યા. બંને લગભગ એક વર્ષથી રિલેશનશિપમાં હતા. ધવને મે 2025 માં તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી હતી, અને ગયા મહિને, આ દંપતીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમની સગાઈની જાહેરાત કરી હતી.
હવે, શનિવારે (21 ફેબ્રુઆરી) ના રોજ, બંનેએ લગ્ન કર્યા. ધવને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી હતી અને તેમના લગ્નના ફોટા જાહેર કર્યા હતા. ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં, ધવને તેમના ચાહકોને પણ માહિતી આપી હતી કે તેમના લગ્નનો ડ્રેસ પ્રખ્યાત ડિઝાઇનર મનીષ મલ્હોત્રા દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે.
આ દંપતીના લગ્ન દિલ્હી એનસીઆર વિસ્તારમાં થયા હતા, જેમાં નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. ધવન અને સોફીએ 2025 માં તેમના સંબંધો જાહેર કર્યા હતા અને જાન્યુઆરી 2026 માં તેમની સગાઈની જાહેરાત કરી હતી.
ધવનની લવ સ્ટોરી
એવું કહેવાય છે કે તેમની લવ સ્ટોરી ઘણા વર્ષો પહેલા દુબઈમાં શરૂ થઈ હતી, અને ત્યારથી, સોફી ધવનના જીવનમાં સતત હાજર રહી છે. આ દંપતીએ સોશિયલ મીડિયા પર નોંધપાત્ર ફોલોઅર્સ બનાવ્યા છે, જ્યાં ચાહકો તેમની હળવાશભરી અને મનોરંજક રીલ્સને ખૂબ પસંદ કરે છે.
સોફી શાઇન કોણ છે?
અહેવાલો અનુસાર, સોફી શાઇન આયર્લેન્ડની છે. તે પ્રોડક્ટ કન્સલ્ટન્ટ છે. તેણીએ લિમેરિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી છે અને પછી કાસલરોય કોલેજમાંથી માર્કેટિંગ અને મેનેજમેન્ટમાં ડિગ્રી મેળવી છે. તેણીએ યુએઈના અબુ ધાબીમાં નોર્ધન ટ્રસ્ટ કોર્પોરેશનમાં પણ કામ કર્યું હતું. આજે, સોફી શિખરના જીવનનો એક ભાગ છે. તે ધ વન સ્પોર્ટ્સના સીઓઓ તરીકે સેવા આપે છે અને શિખર ધવન ફાઉન્ડેશનનું નેતૃત્વ પણ કરે છે.
શિખર ધવનની પહેલી પત્ની
એ પણ નોંધનીય છે કે ધવનના આ બીજા લગ્ન છે. આયેશા મુખર્જી સાથેના તેમના પહેલા લગ્ન 2021 માં સમાપ્ત થયા હતા. તેમને તેમની પહેલી પત્નીથી એક પુત્ર, ઝોરાવર પણ છે. ધવને 2024 માં ક્રિકેટના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે 269 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 10,867 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 24 સદીનો સમાવેશ થાય છે.
