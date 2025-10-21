ETV Bharat / sports

રવિ શાસ્ત્રી અને પોન્ટિંગે રોહિત અને વિરાટના વર્લ્ડ કપમાં રમવા અંગે આપ્યું મોટું નિવેદન

રવિ શાસ્ત્રી અને રિકી પોન્ટિંગે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના ભવિષ્ય અને 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમવા વિશે વાત કરી છે.

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 2:41 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય દિગ્ગજ રવિ શાસ્ત્રી અને ઓસ્ટ્રેલિયા મહાન કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગે તાજેતરમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સંભવિત વાપસી અંગે ચર્ચા કરી છે. બંનેએ 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં તેમની સંભવિત ભાગીદારી વિશે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે.

રોહિત અને કોહલીએ છેલ્લા 18 મહિનામાં ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે, એટલે કે 50 ઓવરનું ક્રિકેટ એકમાત્ર ફોર્મેટ છે જે તેઓ રમે છે. માર્ચની શરૂઆતમાં ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી આ જોડીએ તેમનો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો હતો, જ્યાં રોહિતે 8 રન બનાવ્યા હતા અને કોહલી રવિવારે પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે કોઈ રન બનાવ્યો ન હતો.

રોહિત શર્મા
રોહિત શર્મા (ANI)

આ ભારતીય દિગ્ગજો 2027 માં દક્ષિણ આફ્રિકા, નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં યોજાનાર આગામી વર્લ્ડ કપ સુધી તેમની કારકિર્દી ચાલુ રાખશે કે કેમ અને ઓસ્ટ્રેલિયા પાછા ફરતા પહેલા તેમના ફોર્મ પર કોઈ અસર પડી છે કે કેમ તે અંગે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે. શાસ્ત્રી અને પોન્ટિંગે ICC રિવ્યૂના તાજેતરના એપિસોડ દરમિયાન યજમાન સંજના ગણેશન સાથે વાત કરતા એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું.

રવિ શાસ્ત્રીનું રોહિત અને કોહલી પર મોટું નિવેદન

રવિ શાસ્ત્રીએ કહ્યું, "જ્યારે તમે લાંબા સમય પછી પાછા ફરો છો, ત્યારે તમને કાટ લાગશે. પર્થ મેચના બે દિવસ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચવું અને ત્યાંની પરિસ્થિતિઓમાં તરત જ અનુકૂલન સાધવું સરળ નથી, ખાસ કરીને જ્યારે તમારી પાસે વધારાનો ઉછાળો હોય અને ગુણવત્તાયુક્ત ઝડપી બોલરોનો સામનો કરવો પડે. પરંતુ મને લાગે છે કે તેઓ એડિલેડમાં પાછા ફરશે."

શાસ્ત્રીએ આગળ કહ્યું, "જ્યારે તમે આ ઉંમરે વિરામ પછી પાછા આવો છો, ત્યારે તે તેના પર આધાર રાખે છે કે તમે રમતનો કેટલો આનંદ માણી રહ્યા છો અને તમારી પાસે રમવા માટે કેટલી ભૂખ અને જુસ્સો બાકી છે. જો તમે આ ત્રણમાંથી બે બોક્સ પર ટિક કરો છો, ખાસ કરીને આનંદનો ભાગ, તો તમે તેમને બંનેને સમય આપી શકો છો કારણ કે તેમની પાસે વર્ગ છે, તેમની પાસે અનુભવ છે, અને થોડો સમય બધું ઠીક કરી દેશે. પરંતુ હું તરત જ નિર્ણય લેવા કરતાં રાહ જોવાનું પસંદ કરીશ."

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (IANS)

રિકી પોન્ટિંગનું રોહિત અને કોહલી પર મોટું નિવેદન

પોન્ટિંગે કહ્યું, "એક વાત જે મને કોઈના તરફથી સાંભળવી ગમતી નથી તે એ છે કે, 'મેં રમતમાં બધું જ હાંસલ કર્યું છે.' કારણ કે મને લાગે છે કે તમારી પાસે હજુ પણ કેટલાક લક્ષ્યો હોવા જોઈએ, ફક્ત 2027 વર્લ્ડ કપ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ ન કરવો. વિરાટ હંમેશા ખૂબ જ પ્રેરિત વ્યક્તિ રહ્યો છે, અને મને લાગે છે કે તેણે બેસીને ઓસ્ટ્રેલિયામાં આ શ્રેણીમાં કેટલાક લક્ષ્યો અને વસ્તુઓ નક્કી કરી હશે, ફક્ત આગામી વર્લ્ડ કપની રાહ જોવામાં સમય બગાડ્યો ન હતો."

પોન્ટિંગે આગળ કહ્યું, "આપણે તે બંને ખેલાડીઓ વિશે જે જાણીએ છીએ તે એ છે કે તેઓ તેમના શ્રેષ્ઠમાં છે, હા, તેઓ ચોક્કસપણે ભારતની શ્રેષ્ઠ ટીમમાં છે. પરંતુ શું તેઓ હવે અને વર્લ્ડ કપ વચ્ચે તેમના શ્રેષ્ઠમાં પ્રદર્શન કરી શકશે? અને તે ફક્ત એક જવાબ છે, જેમ રવિએ કહ્યું, જે આપણે થોડા સમયમાં જાણીશું."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આગામી થોડા અઠવાડિયામાં, તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયામાં કેટલીક ખૂબ સારી બેટિંગ વિકેટો શોધી કાઢશે. થોડા દિવસોમાં શરૂ થનારા એડિલેડ ઓવલ કરતાં ODI માં બેટિંગ કરવા માટે કોઈ સારી જગ્યા નથી."

પોન્ટિંગે કહ્યું, "તમારી લય અને ગતિ શોધવી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે. જ્યારે તમારી પાસે વિરામ હોય છે, ત્યારે 50 ઓવરની રમતની લય અને ગતિથી ટેવાઈ જવા માટે થોડો સમય લાગે છે. મને આશા છે કે આ બંને ખેલાડીઓ ટૂંક સમયમાં પાછા ફરશે. તેઓ તેમની ટીમમાં યોગદાન આપવા અને મેચ જીતવાનો માર્ગ શોધી કાઢશે, અને જો તેઓ આમ કરશે, તો તેઓ 2027 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મેળવે તેવી શક્યતા છે."

WORLD CUP 2027
ROHIT SHARMA AND VIRAT KOHLI
SHASTRI AND PONTING
IND VS AUS

