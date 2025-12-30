પાકિસ્તાનના ટેસ્ટ કેપ્ટન શાન મસૂદે ક્રિકેટમાં નવો ઈતિહાસ રચ્યો, સેહવાગનો 19 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો
મસૂદે બે મોટા રેકોર્ડ પણ તોડ્યા એક તેના દેશબંધુ ઇન્ઝમામ-ઉલ-હકે 1992માં બનાવ્યો હતો અને બીજો ભારતના વીરેન્દ્ર સેહવાગે 2006માં બનાવ્યો હતો.
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાનના ટેસ્ટ કેપ્ટન શાન મસૂદે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદીનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તે 177 બોલમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરનાર પ્રથમ પાકિસ્તાની ખેલાડી બન્યો. પાકિસ્તાનના ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પ્રેસિડેન્ટ કપમાં સહાર એસોસિએટ્સ સામે સુઈ નોર્ધન ગેસની કેપ્ટનશીપ દરમિયાન મસૂદે આ સિદ્ધિ મેળવી.
પોતાની શાનદાર ઇનિંગ્સથી, મસૂદે બે મોટા રેકોર્ડ પણ તોડ્યા એક તેના દેશબંધુ ઇન્ઝમામ-ઉલ-હકે 1992માં બનાવ્યો હતો, અને બીજો ભારતના વીરેન્દ્ર સેહવાગે 2006માં બનાવ્યો હતો.
મસૂદે ઇન્ઝમામ-ઉલ-હકનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પાકિસ્તાની બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી ઝડપી બેવડી સદી છે. તેણે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ઇન્ઝમામ-ઉલ-હકનો 33 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો. 1992 માં ઈંગ્લેન્ડ સામેની મેચ દરમિયાન ઈન્ઝમામે 188 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી.
Fastest Double Centuries by Pakistanis in First-Class Cricket:
177 balls – Shan Masood (2025)
188 balls – Inzamam-ul-Haq (1992)
199 balls – Mohammad Ikhlaq (2024) pic.twitter.com/a8YeAx5lG2
મસુદે સેહવાગનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો
મસુદે માત્ર ઈન્ઝમામનો રેકોર્ડ જ નહીં, પરંતુ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓપનર વીરેન્દ્ર સેહવાગનો પાકિસ્તાનમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદીનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો હતો. ઓગણીસ વર્ષ પહેલાં, સેહવાગે 2006ના પાકિસ્તાન પ્રવાસ દરમિયાન લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં માત્ર 182 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી. તે મેચમાં સેહવાગે 254 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.
મસૂદની આ વર્ષે બીજી બેવડી સદી
આ વર્ષે મસૂદની આ બીજી ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડબલ સદી હતી. બે મહિના પહેલાં, તેણે કરાચી બ્લૂઝ માટે એબોટાબાદ સામે 250 રન બનાવ્યા હતા. મસૂદે હવે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પાંચ બેવડી સદી ફટકારી છે.
ડાબા હાથના બેટ્સમેનએ રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે આ વર્ષે 25 ઇનિંગમાં 71.1 ની સરેરાશથી 1,564 રન બનાવ્યા છે. આમાંથી, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 10 ઇનિંગ્સમાં 39.70 ની સરેરાશથી 397 રન બન્યા, જેમાં એક સદી અને ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
દિવસની રમતના અંતે, મસૂદ 185 બોલમાં 212 રન બનાવીને અણનમ હતો, અને તેની ટીમ, સુઈ નોર્ધન, 2 વિકેટે 460 રન બનાવી ચૂકી હતી.
