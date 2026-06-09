જૂનાગઢના શાહનવાઝ વાજાનો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ સ્પર્ધામાં દબદબો, વિશ્વ યોગાસન ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
અમદાવાદમાં રમાયેલી વિશ્વ યોગાસન ચેમ્પિયનશિપમાં શાહનવાઝ વાજા એ ઐતિહાસિક પ્રદર્શન સાથે, યોગ ક્ષેત્રે પોતાનું વર્ચસ્વ ફરી એકવાર મજબૂત રીતે સ્થાપિત કરી દીધું છે.
Published : June 9, 2026 at 5:42 PM IST
જૂનાગઢ: 75 કરતાં વધારે રાજ્ય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં પદક જીતેલા જૂનાગઢના શાહનવાજ વાજા એ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં પણ તેનો દબદબો કાયમ કર્યો છે. અમદાવાદ ખાતે આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ સ્પર્ધામાં શાહનવાજ વાજા એ ભારત અને દુનિયામાંથી આવેલા યોગના ખેલાડીઓને પછડાટ આપીને ગોલ્ડ મેડલ જીતવામાં સફળતા મેળવી છે.
ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું સપનું
શાહનવાઝે Etv Bharat સાથે કરેલી એક્સક્લુસિવ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય સુવર્ણપદક યોગની સ્પર્ધામાં માત્ર અલ્પવિરામ છે, હજુ યોગના ક્ષેત્રમાં ઘણું કરવાનું બાકી છે. આવનારા સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા કે જેમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જેવી અનેક સ્પર્ધાઓ આવી રહી છે, તેમાં પણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને વધુ કેટલાક પદકો જીતવાની ઈચ્છા ધરાવે છે.
જૂનાગઢના શાહનવાજનો યોગમાં ગોલ્ડ મેડલ
સમગ્ર વિશ્વ યોગને ભારતની સૌથી મોટી પ્રાણાયામ વ્યવસ્થા તરીકે આજે સ્વીકારતુ થયું છે, જેને લઈને 21મી જુને સમગ્ર વિશ્વમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ત્યારે જૂનાગઢનો શાહનવાજ વાજા કે જેને કોઈ પણ કોચ કે યોગાચાર્યોની તાલીમ કે સલાહ લીધા વગર માત્ર તેના પિતાને કેટલાક સામાન્ય યોગ આસન કરતા જોઈને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવીને યોગાસનમાં આજે એટલી મોટી મહારત હાંસલ કરી છે.
નાની ઉંમરે યોગના ટ્રેનર તરીકે પસંદગી
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીતેલા નાની ઉંમરના શાહનવાજ હવે ખેલો ગુજરાત અંતર્ગત પોરબંદરમાં તાલીમ લઈ રહેલા યુવાન ખેલાડીને યોગમાં પારંગત બનાવવા માટે કોચ તરીકેની માનદ સેવામાં પણ જોડાયો છે. જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારી મનીષ જીલડીયા એ Etv Bharat સાથે કરેલી ટેલીફોનિક વાતચીત માં વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, શાહનવાજ હવે એક ખેલાડી તરીકે તો રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં રમતો જોવા મળશે પરંતુ તેના પર હવે નવા અને યુવાન ખેલાડીઓને તૈયાર કરવાની નવી જવાબદારી પણ સોંપવામાં આવી છે. યોગ ટ્રેનર તરીકે તેને ખેલો ગુજરાત અંતર્ગત પસંદ કરવામાં આવ્યો છે અને તે યોગ્ય ક્ષેત્રમાં આગળ વધતા યુવાન અને નવા ખેલાડીને યોગના તમામ ગુણો શિખવવા માટે કોચ તરીકે માનદ વેતન સાથે તેની સેવા લેવાની શરૂઆત પણ કરી છે.
શાહનવાજ વાજા 75 મેડલો જીતી ચૂક્યો છે
જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી શહેરમાં રહેતો અને હાલ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની કોલેજમાં સામાન્ય પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતો શાહનવાજ વાજા યોગાસનનો એશિયાનો શ્રેષ્ઠ ખિલાડી બની ચૂક્યો છે. આજે યોગના ક્ષેત્રમાં વિવિધ સ્તરે અને તબક્કે આયોજિત થતી આવતી યોગાસનની સ્પર્ધામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 75 મેડલો જીતી ચૂક્યો છે, જેમાં 61 ગોલ્ડ, 11 સિલ્વર, અને 03 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતા યોગાસનના એશિયાડમાં પણ શાહનવાજ વાજાએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને યોગની દુનિયામાં તેનો દબદબો કાયમ રાખ્યો છે.
શાહનવાઝા એ યોગમાં જીતેલા મેડલો
શાહનવાજ વાજા એ અત્યાર સુધીમાં નાની મોટી રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને એશિયાઈ લેવલે રમાતી સ્પર્ધામાં ખૂબ સારો દેખાવ કર્યો છે, જેમાં તેણે વર્ષ 2019 માં બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં આયોજિત એશિયન યોગાસન સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. 2023માં પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તામાં આયોજિત સ્કૂલ ગેમ ફેડરેશન દ્વારા યોગાસનની સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. સમગ્ર ભારતની યુનિવર્સિટીઓ વચ્ચે 2024માં દિલ્હી ખાતે આયોજિત યોગાસન સ્પર્ધામાં પણ શાહનવાઝે ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે.
વર્ષ 2022માં દિલ્હી ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય યોગા ઓલમ્પિયાડ માં પણ તેને ગોલ્ડ મેડલ મળવ્યો છે. 2022માં મુંબઈ ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય યોગાસન ચેમ્પિયનશિપમાં પણ ભારતના ખેલાડીઓને પાછળ રાખીને શાહ નવાજે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. આ સિવાય વર્ષ 2018માં ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય યોગાસન સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ તેણે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. 2023માં રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત રાજ્ય કક્ષાની યોગાસન સ્પર્ધા કે જેનું આયોજન ગાંધીનગર ખાતે થયું હતું તેમાં પણ શાહ નવાજે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે.
નવ વર્ષથી યોગાસનને લઈને પ્રતિબદ્ધ
શાહનવાજ વાજાએ Etv Bharat સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેણે અત્યાર સુધીની તેની યોગ સફરને વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે, નવ વર્ષની ઉંમરથી પિતાએ આપેલી સલાહના આધારે યોગ કરવાની શરૂઆત કરી હતી. અભ્યાસની સાથે હવે તે ધીમે ધીમે યોગાભ્યાસ પણ સતત વધારી રહ્યો છે. શાહ નવાજ રાષ્ટ્ર મંડળ ગેમ્સ અને વૈશ્વિક રમત ગમત ના સૌથી મોટા મેળાવડા સમાન ઓલમ્પિકમાં પણ યોગાસન સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે અત્યારથી જ મક્કમ મનોબળ સાથે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. શાહ નવાજ માને છે કે, 2036ના ઓલમ્પિકમાં જો તેને યોગાસન રમતગમતમાં ભાગ લેવાની તક પ્રાપ્ત થશે તો તે ચોક્કસ ભારત અને ગુજરાતની સાથે જૂનાગઢ અને વંથલીનું નામ રોશન થાય તે પ્રકારે યોગાસનની સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે જેની તૈયારી તેણે શરૂ કરી દીધી છે.
મેડલ ટેલીમાં ભારત ટોપ પર
અમદાવાદના આંગણે રમાયેલી આ વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં દુનિયાભરના દેશોએ ભાગ લીધો હતો, પરંતુ ભારતીય ખેલાડીઓની ક્ષમતા આગળ કોઈ ટકી શક્યું નહોતું. મેડલ ટેલીની વાત કરીએ તો:
🇮🇳🏆 A Historic Triumph on Home Soil!— SAI Media (@Media_SAI) June 8, 2026
From the land where Yoga was born to the world stage where it now shines, Team India has emerged as the overall champion of the inaugural World Yogasana Championship in Ahmedabad! 🌍🧘♀️
With an incredible haul of 114 medals with🥇102 Gold,… pic.twitter.com/FLjZ9lwe4P
ભારત: 114 મેડલ (102 ગોલ્ડ સાથે પ્રથમ સ્થાન)
જાપાન: 11 મેડલ સાથે બીજા સ્થાને
નેપાળ: કુલ 52 મેડલ જીતવામાં સફળ રહ્યું
ઉઝબેકિસ્તાન: કુલ 25 મેડલ મેળવ્યા
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