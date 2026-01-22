શાહ નવાજ વાજાનો યોગની દુનિયામાં દબદબો, યોગાસનની સ્પર્ધામાં 73 મેડલો જીતી ચૂક્યો છે
Published : January 22, 2026 at 6:53 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી શહેરમાં રહેતો અને હાલ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની કોલેજમાં સામાન્ય પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતો શાહ નવાજ વાજા યોગાસનનો એશિયાનો શ્રેષ્ઠ ખિલાડી બની ચૂક્યો છે. આજે યોગના ક્ષેત્રમાં વિવિધ સ્તરે અને તબક્કે આયોજિત થતી આવતી યોગાસનની સ્પર્ધામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 73 મેડલો જીતી ચૂક્યો છે, જેમાં 60 ગોલ્ડ 10 સિલ્વર અને 03 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતા યોગાસનના એશિયાડમાં પણ શાહ નવાજ વાજાએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને યોગની દુનિયામાં તેનો દબદબો કાયમ રાખ્યો છે.
શાહ નવાઝે યોગમાં જીતેલા મેડલો
શાહ નવાજ વાજા એ અત્યાર સુધીમાં નાની મોટી રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને એશિયાઈ લેવલે રમાતી સ્પર્ધામાં ખૂબ સારો દેખાવ કર્યો છે, જેમાં તેણે વર્ષ 2019 માં બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં આયોજિત એશિયન યોગાસન સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. 2023માં પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તામાં આયોજિત સ્કૂલ ગેમ ફેડરેશન દ્વારા યોગાસનની સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. સમગ્ર ભારતની યુનિવર્સિટીઓ વચ્ચે 2024માં દિલ્હી ખાતે આયોજિત યોગાસન સ્પર્ધામાં પણ શાહનવાઝે ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે.
વર્ષ 2022માં દિલ્હી ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય યોગા ઓલમ્પિયાડ માં પણ તેને ગોલ્ડ મેડલ મળવ્યો છે. 2022માં મુંબઈ ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય યોગાસન ચેમ્પિયનશિપમાં પણ ભારતના ખેલાડીઓને પાછળ રાખીને શાહ નવાજે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. આ સિવાય વર્ષ 2018માં ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય યોગાસન સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ તેણે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. 2023માં રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત રાજ્ય કક્ષાની યોગાસન સ્પર્ધા કે જેનું આયોજન ગાંધીનગર ખાતે થયું હતું તેમાં પણ શાહ નવાજે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે.
નવ વર્ષથી યોગાસનને લઈને પ્રતિબદ્ધ
શાહ નવાજ વાજાએ Etv ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેણે અત્યાર સુધીની તેની યોગ સફરને વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે, નવ વર્ષની ઉંમરથી પિતાએ આપેલી સલાહના આધારે યોગ કરવાની શરૂઆત કરી હતી. અભ્યાસની સાથે હવે તે ધીમે ધીમે યોગાભ્યાસ પણ સતત વધારી રહ્યો છે. શાહ નવાજ રાષ્ટ્ર મંડળ ગેમ્સ અને વૈશ્વિક રમત ગમત ના સૌથી મોટા મેળાવડા સમાન ઓલમ્પિકમાં પણ યોગાસન સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે અત્યારથી જ મક્કમ મનોબળ સાથે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. શાહ નવાજ માને છે કે, 2036ના ઓલમ્પિકમાં જો તેને યોગાસન રમતગમતમાં ભાગ લેવાની તક પ્રાપ્ત થશે તો તે ચોક્કસ ભારત અને ગુજરાતની સાથે જૂનાગઢ અને વંથલીનું નામ રોશન થાય તે પ્રકારે યોગાસનની સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે જેની તૈયારી તેણે શરૂ કરી દીધી છે.
