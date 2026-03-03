ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન ટીમના પ્રદર્શનથી ગુસ્સામાં આફ્રિદી, જમાઈ શાહીન અને PCB પર કર્યા આકરા પ્રહાર

સલમાન અલી આગાની ટીમ શ્રીલંકા સામેની અંતિમ સુપર 8 મેચ પછી બહાર થઈ ગઈ હતી.

શાહિદ આફ્રિદી અને શાહિન આફ્રિદી
શાહિદ આફ્રિદી અને શાહિન આફ્રિદી (ANI& IANS)
Published : March 3, 2026 at 4:44 PM IST

SHAHID AFRIDI SLAMS PCB: T20 વર્લ્ડ કપમાંથી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના અપમાનજનક બહાર થયા બાદ ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર શાહિદ આફ્રિદી ગુસ્સામાં છે. આફ્રિદી એ તેના જમાઈ શાહિન આફ્રિદી તેમજ PCBની પણ ટીકા કરી છે. પાકિસ્તાની દિગ્ગજ ખેલાડીએ કહ્યું છે કે શાહિન એ જ ભૂલોનું પુનરાવર્તન કરી રહ્યો છે જેના માટે તેની કારકિર્દીમાં શરૂઆતમાં ટીકા થઈ હતી. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાહિનનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ મુજબનું નહોતું, સલમાન અલી આગાની ટીમ શ્રીલંકા સામેની અંતિમ સુપર 8 મેચ પછી બહાર થઈ ગઈ હતી.

ખેલાડીઓને 50 લાખ રૂપિયાનો દંડ

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે T20 વર્લ્ડ કપમાં ખરાબ પ્રદર્શન બદલ સમગ્ર પાકિસ્તાની ટીમને 50 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. આ દંડ અનુશાસનહીનતા માટે નહીં, પરંતુ મેદાન પર ખરાબ પ્રદર્શન માટે હતો. અહેવાલોમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારત સામે ગ્રુપ સ્ટેજમાં 61 રનની હાર બાદ તરત જ દંડ ફટકારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જોકે, એક શરત લાદવામાં આવી હતી કે જો ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચે તો દંડ માફ કરવામાં આવશે.

પાકિસ્તાન બીજા રાઉન્ડમાં પહોંચવામાં સફળ રહ્યું, પરંતુ સુપર 8માં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ અને તેઓ ઇંગ્લેન્ડ સામે હારી ગયા. શ્રીલંકા સામેની અંતિમ મેચમાં જીત મેળવી હોવા છતાં, નેટ રન રેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડથી પાછળ રહેવાને કારણે તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા. આ સતત ચોથી વખત બન્યું જ્યારે પાકિસ્તાન ICC ઇવેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયું.

આફ્રિદી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી

સામા ટીવી સાથે વાત કરતા, આફ્રિદીએ કહ્યું કે તે આ નિર્ણયથી આશ્ચર્યચકિત થયો છે, દંડને કારણે નહીં, પરંતુ સજા પૂરતી ગંભીર ન હોવાથી. તેણે કહ્યું કે આ નિર્ણય સમજી શકાય તેવો નથી. તે સંકુચિત માનસિકતાનો હતો. તે નાની રકમ છે. તમે 5 મિલિયન રૂપિયાનું શું કરશો? તે દંડ જેવું પણ લાગતું નથી.

આફ્રિદીએ સૂચન કર્યું કે જે ખેલાડીઓ ખરાબ પ્રદર્શન કરે છે તેમને પ્રથમ-વર્ગના ક્રિકેટમાં પાછા મોકલવા જોઈએ. તેણે એમ પણ કહ્યું કે કેટલાક ખેલાડીઓને ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ માટે રાષ્ટ્રીય ટીમમાંથી બાકાત રાખવા જોઈએ. તેણે કહ્યું કે જે ખેલાડીઓ ખરાબ પ્રદર્શન કરે છે તેમને પ્રથમ-વર્ગના ક્રિકેટમાં પાછા મોકલવા જોઈએ. તેણે કહ્યું કે કેટલાક ખેલાડીઓને, તેમના મતે, ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ માટે ટીમમાંથી બાકાત રાખવા જોઈએ. હવે બહું થયું.

