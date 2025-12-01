ETV Bharat / sports

'અદ્ભુત યાદો માટે આભાર' આન્દ્રે રસેલની IPLમાંથી નિવૃત્તિ પર કિંગ ખાનની પોસ્ટ

KKR માંથી મુક્ત થયા બાદ, આન્દ્રે રસેલે IPL ને અલવિદા કહ્યું.

આન્દ્રે રસેલની IPLમાંથી નિવૃત્તિ પર કિંગ ખાન
આન્દ્રે રસેલની IPLમાંથી નિવૃત્તિ પર કિંગ ખાન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 3:37 PM IST

હૈદરાબાદ: 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ના મીની-ઓક્શન સુધી ફક્ત બે અઠવાડિયા બાકી છે, ત્યારે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ક્રિકેટર આન્દ્રે રસેલે ક્રિકેટની સૌથી મોટી લીગમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે 2012 માં IPL માં પ્રવેશ કર્યો હતો, દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે બે વર્ષ રમ્યા હતા. ત્યારબાદ 2014 માં KKR દ્વારા તેમની સાથે કરાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેઓ 2025 સુધી KKR માટે મુખ્ય ખેલાડી રહ્યા. જોકે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ 2026 સીઝન પહેલા તેમને રિલીઝ કર્યા હતા.

આ પછી, આન્દ્રે રસેલે બીજી IPL ટીમમાં જોડાતા પહેલા ખેલાડી તરીકે લીગ છોડવાનો નિર્ણય લીધો અને KKR ના કોચિંગ સ્ટાફમાં જોડાયા. KKR એ તેમને ટીમના પાવર હિટર કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, જે હવે ટીમના યુવા ખેલાડીઓને પાવર હિટિંગમાં કોચિંગ આપશે. આ સાથે, તેઓ હવે શેન વોટસન અને ટિમ સાઉથી સાથે અભિષેક નાયરના નવા કોચિંગ સેટઅપનો ભાગ બની ગયા છે.

રસેલની IPL નિવૃત્તિ પર કિંગ ખાનની પોસ્ટ

બોલીવુડ સ્ટાર અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સના માલિક શાહરુખ ખાને KKR સાથે તેમની નવી ભૂમિકા બદલ તેમના ખેલાડી આન્દ્રે રસેલનો આભાર માન્યો. તેમણે ક્રિસમસના દિવસે ક્રિકેટરને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમાં, શાહરુખ ખાન કહે છે કે આન્દ્રે પોતાનો અનુભવ અને પાવર ગેમ યુવા પેઢીને સોંપશે.

આન્દ્રેના નિવૃત્તિ જાહેરાતના વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપતા કિંગ ખાને લખ્યું, "આ અદ્ભુત યાદો માટે આભાર, આન્દ્રે. અમારા અદ્ભુત યોદ્ધા!!! KKR માં તમારું યોગદાન અવિસ્મરણીય છે..."

"તમારા પર બીજી જર્સી અજીબ લાગશે"

ટીમમાં ક્રિકેટરના પાવર કોચ તરીકેના સંક્રમણ વિશે વાત કરતા શાહરુખે કહ્યું, "અને એક રમતવીર તરીકેની તમારી અદ્ભુત સફરનો બીજો પ્રકરણ... પાવર કોચ - જાંબલી અને સોનાના રંગમાં અમારા છોકરાઓને જ્ઞાન, સ્નાયુઓ અને અલબત્ત શક્તિ પ્રદાન કરે છે... અને હા, બીજી કોઈપણ જર્સી તમારા પર વિચિત્ર લાગશે, મારા મિત્ર... મસલ રસેલ મારા આખા જીવન દરમ્યાન! તમને પ્રેમ... ટીમ અને રમતને પ્રેમ કરતા દરેક વ્યક્તિ તરફથી!!"

રસેલનું KKR સાથે પ્રદર્શન

શાહરૂખ ખાન 2008 થી KKR ના માલિક છે. અભિનેત્રી જુહી ચાવલાના પતિ જય મહેતા પણ તેમની સાથે છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સાથેના તેમના સમય દરમિયાન, આન્દ્રેએ 2,593 રન બનાવ્યા અને 122 વિકેટ લીધી. આ ઓલરાઉન્ડરે આ વર્ષની શરૂઆતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી.

IPL 2026 પહેલા KKR ના રિટેન અને રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ

રિટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ: અજિંક્ય રહાણે, અંગક્રિશ રઘુવંશી, અનુકુલ રોય, હર્ષિત રાણા, મનીષ પાંડે, રમણદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ, રોવમેન પોવેલ, સુનીલ નારાયણ, ઉમરાન મલિક, વૈભવ અરોરા, વરુણ ચક્રવર્તી.

રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ: આન્દ્રે રસેલ, એનરિચ નોર્ટજે, ચેતન સાકરિયા, લવનીથ સિસોદિયા, મોઈન અલી, ક્વિન્ટન ડી કોક, રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન, વેંકટેશ ઐયર.

