પ્રતિકા રાવલના સ્થાને સ્ટાર ખેલાડીની વર્લ્ડ કપમાં એન્ટ્રી, જાણો કોણ છે 21 વર્ષીય વિસ્ફોટક બેટ્સમેન

ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા સેમિફાઇનલ પહેલા પ્રતિકા રાવલના સ્થાને શેફાલી વર્માનો ભારતીય ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

શેફાલી વર્મા
શેફાલી વર્મા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઓપનર પ્રતિકા રાવલને પગમાં ઈજા થવાને કારણે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025માંથી સત્તાવાર રીતે બહાર કરવામાં આવી છે. તેના સ્થાને હરિયાણાની 21 વર્ષીય વિસ્ફોટક બેટ્સમેન શેફાલી વર્માને તક આપવામાં આવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલ પહેલા શેફાલી વર્માને હવે ભારતની 15 સભ્યોની ટીમમાં ઉમેરવામાં આવી છે. ICC અને BCCI મહિલા ટીમ દ્વારા આ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

પ્રતિકા વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર

હકીકતમાં, ભારતની ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રતિકા રાવલને 21મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર બાઉન્ડ્રી અટકાવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઈજા થઈ હતી. નવી મુંબઈમાં અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં રાવલના પગની ઘૂંટીમાં ઇજા થઈ હતી અને ત્યારબાદ તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવી હતી. વરસાદને કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી તે પહેલાં તે બેટિંગ માટે ઉપલબ્ધ નહોતી, અને તેના સ્થાને અમનજોત કૌરે ભારત માટે ઓપનિંગ કરી હતી.

શેફાલી વર્મા
શેફાલી વર્મા (IANS)

શેફાલીની વર્લ્ડ કપમાં એન્ટ્રી

ભારતે 30 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મહત્વપૂર્ણ સેમિફાઇનલ મેચ પહેલા શેફાલી વર્માને તેના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરી છે. વર્મા છેલ્લે એક વર્ષ પહેલા 50 ઓવર ફોર્મેટમાં રમી હતી. આ વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન આ વર્ષની શરૂઆતમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20I શ્રેણીમાં જોરદાર વાપસી કરી હતી, અને બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે રહી હતી.

શેફાલીની ODI કારકિર્દી

આ પછી, વર્મા 50 ઓવર ફોર્મેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે ગયેલી ભારત A ટીમનો પણ ભાગ હતી, જ્યાં તેણીએ અડધી સદી ફટકારી હતી. શેફાલીએ ભારત માટે 29 મેચોમાં 29 ઇનિંગ્સમાં 23.00 ની સરેરાશ અને 83.2 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 644 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણીએ 4 અડધી સદી, 82 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.

પ્રતિકા રાવલનું વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન

આ વર્લ્ડ કપમાં રાવલ બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણીએ 6 ઇનિંગ્સમાં 51.33 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 308 રન બનાવ્યા છે, જે ફક્ત તેની ઓપનિંગ પાર્ટનર સ્મૃતિ મંધાનાથી આગળ છે, જે 365 રન સાથે રન બનાવનારાઓની યાદીમાં ટોચ પર છે. 25 વર્ષીય આ ખેલાડીએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ભારતને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

