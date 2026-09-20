શેફાલી વર્માએ સ્મૃતિ મંધાનાનો રેકોર્ડ તોડ્યો, એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની
શેફાલી વર્માએ એશિયન ગેમ્સ 2026માં બાંગ્લાદેશ સામે બેટિંગ કરતી વખતે ઈતિહાસ રચ્યો. એક જ કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ T20I રન બનાવનાર ભારતીય બેટર બની છે.
Published : September 20, 2026 at 1:10 PM IST
એશિયન ગેમ્સ 2026માં મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની બીજી સેમીફાઈનલ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં શેફાલી વર્માએ શાનદાર બેટિંગનું પ્રદર્શન કરતા અણનમ સદી ફટકારી અને ઈતિહાસ રચ્યો. તે મહિલા T20 ઈન્ટરનેશનલમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય બેટર બની ગઈ છે. આ ઉપરાંત, તેણે મહિલા T20Iમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ વખત 50 કે તેથી વધુ રન (50+ સ્કોર) બનાવવાની સ્મૃતિ મંધાનાની બરાબરી કરી છે. અગાઉ, એશિયા કપ દરમિયાન, શેફાલીએ મહિલા T20Iમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારવાના મામલે હરમનપ્રીત કૌરનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો.
શેફાલી વર્માએ સ્મૃતિ મંધાનાનો રેકોર્ડ તોડ્યો
મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ભારતીય ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ અગાઉ સ્મૃતિ મંધાનાના નામે હતો; તેમણે 2024માં T20Iમાં 763 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, હવે શેફાલી વર્માએ આ મેચમાં સદી ફટકારીને આ રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે. શેફાલી વર્માએ આ વર્ષે 800થી વધુ T20I રન બનાવ્યા છે. હરમનપ્રીત કૌર, જેમણે 2018માં 663 WT20I રન બનાવ્યા હતા, તેઓ આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે.
Shafali Verma brings up her maiden T20I century against Bangladesh in the Women's Asian Games semi-final 👏— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/FU9ejrcSky pic.twitter.com/HyeLVvm9b4
એક કેલેન્ડર વર્ષમાં મહિલા T20Iમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટર:
- 815 - શેફાલી વર્મા (2026)
- 763 - સ્મૃતિ મંધાના (2024)
- 663 - હરમનપ્રીત કૌર (2018)
- 649 - સ્મૃતિ મંધાના (2026)
- 622 - સ્મૃતિ મંધાના (2018)
શેફાલી એશિયા કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતી
શેફાલી વર્મા હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલા મહિલા એશિયા કપમાં તે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતી. તે ટુર્નામેન્ટમાં, તેણે 5 મેચોમાં 236 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં તેની સરેરાશ 47.20 અને સ્ટ્રાઈક રેટ 171.01 રહ્યો હતો. મંધાનાએ તે જ ટુર્નામેન્ટમાં 213 રન બનાવ્યા હતા અને સૌથી વધુ રન બનાવનારાઓની યાદીમાં બીજા સ્થાને રહી હતી.
ભારતીય મહિલા ટીમે 195 રન બનાવ્યા
બીજા સેમિફાઇનલમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 195 રન બનાવ્યા. બાંગ્લાદેશ સામે હવે જીત માટે 196 રનનો લક્ષ્યાંક છે. શેફાલી 100 રન બનાવી અણનમ રહી. સ્મૃતિએ 37 અને હરમનપ્રીત કૌરે 40 રન બનાવ્યા.
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