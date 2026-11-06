લાઈવ મેચમાં ખેલાડી ગંભીર રીતે ઘાયલ, સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો
બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ દરમિયાન, શાદમાન ઇસ્માઇલને એટલી ઇજા થઈ હતી કે તેને સ્ટ્રેચર પર લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 6, 2026 at 3:35 PM IST
BAN VS WI: ક્રિકેટના મેદાન પર ઈજા સામાન્ય રીતે કોઈ મોટી વાત નથી, તેને રમતનો ભાગ માનવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે ઈજા ગંભીર હોય છે, ત્યારે તે ગંભીર બાબત બની જાય છે. બાંગ્લાદેશના શાદમાન ઇસ્લામને એટલી ગંભીર ઈજા થઈ હતી કે તે પોતે મેદાનની બહાર પણ જઈ શકતો ન હતો. તે મેદાન છોડી શકે તે પહેલાં તેના માટે સ્ટ્રેચર મંગાવવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટના ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે બની હતી.
આ ઘટના 78મી ઓવરમાં બની
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ટેસ્ટ શ્રેણી માટે બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે છે. શ્રેણીની બીજી મેચ હાલમાં સિલહટમાં રમાઈ રહી છે. આ દરમિયાન, મેચના બીજા દિવસે શાદમાન ઇસ્લામનો ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે પગ વળી (મોચ આવવી) ગયો. તે અચાનક પડી ગયો. તે દેખીતી રીતે ખૂબ પીડામાં હતો, જેના કારણે તે રડતો જોવા મળ્યો. આ ઘટના 78મી ઓવરમાં બોલનો પીછો કરતી વખતે બની હતી. સમજી શકાય છે કે મેદાન પર ઘણું ઝાકળ હતું, તેથી તેનો પગ લપસી ગયો અને તે પડી ગયો.
Worrying scenes a little while ago in Sylhet as Shadman Islam had to be stretchered off the field after hurting his ankle. #BANvsWI https://t.co/AGuhYvl6vW— Cricbuzz (@cricbuzz) November 6, 2026
તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો
શાદમાન ઇસ્લામની ઈજા એટલી ગંભીર હતી કે તે જાતે મેદાનની બહાર જઈ શકતો ન હતો. શરૂઆતમાં, તેને જાતે લઈ જવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જ્યારે તે સફળ ન થયું, ત્યારે મેદાન પર સ્ટ્રેચર મંગાવવામાં આવ્યું, અને તેને તેનો ઉપયોગ કરીને લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ તેને MRI સ્કેન માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, જોકે પરિણામો હજુ પણ રાહ જોવાઈ રહ્યા છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 300 થી વધુ રન બનાવ્યા છે
મેચનો બીજો દિવસ ચાલી રહ્યો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બેટિંગ કરી રહ્યું છે. ટીમે 300 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. જ્યારે બાંગ્લાદેશ બેટિંગ કરવા ઉતરશે, ત્યારે સ્પષ્ટ થશે કે શાદમાન ઇસ્લામ બેટિંગમાં પાછો ફરશે કે નહીં. ઇસ્લામે પાછલી મેચમાં સદી ફટકારી હતી. જો તે નહીં કરે, તો બાંગ્લાદેશના ફક્ત દસ બેટ્સમેન જ બેટિંગ કરી શકશે. એકંદરે, આ બાંગ્લાદેશ માટે સારા સમાચાર નથી. જો ઈજા ગંભીર હશે, તો તેને ફક્ત આ મેચથી જ નહીં પરંતુ આગામી ઘણી અન્ય મેચોમાંથી પણ બહાર કરી શકાય છે.
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