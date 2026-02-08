ETV Bharat / sports

ભારત સામેની પહેલી મેચમાં ચર્ચામાં આવેલા શેડલી વાન શાલ્કવિકે, ETV ભારતને ડાબા હાથ પરના ટેટૂ વિશે જણાવ્યું

ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ભારત સામેની પહેલી મેચમાં અમેરિકન ફાસ્ટ બોલર શેડલી વાન શાલ્કવિકે પોતાની બોલિંગથી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

શેડલી વાન શાલ્કવિક
શેડલી વાન શાલ્કવિક (Etv Bharat)
Published : February 8, 2026 at 3:32 PM IST

SHADLEY VAN SCHALKWYK TATTOO: USA એ રવિવારે ભારત સામે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પોતાની પહેલી મેચ રમી હતી, જેમાં તેનો 29 રનથી પરાજય થયો હતો. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, યુએસએના ફાસ્ટ બોલર શેડલી વાન શાલ્કવિકે પોતાની શાનદાર બોલિંગથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

જમણા હાથના ફાસ્ટ બોલરે પાવર પ્લે દરમિયાન એક જ ઓવરમાં તિલક વર્મા, ઇશાન કિશન અને શિવમ દુબે નામના ત્રણ વિકેટો આઉટ કરીને ભારતીય ટીમને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધી. ત્યારબાદ તેણે છેલ્લી ઓવરમાં અર્શદીપ સિંહને આઉટ કર્યો, અને તેના ચાર ઓવરના સ્પેલમાં 25 રન આપીને ચાર વિકેટો લીધી.

શાલ્કવિકે પોતાના ટેટૂનો અર્થ સમજાવ્યો

મેચ પછી, શેડલી વાન શાલ્કવિકે ETV ભારતને પોતાના ડાબા હાથ પરના ટેટૂ વિશે જણાવ્યું, જે મેચ દરમિયાન જોવા મળ્યું હતું. તેમાં લખ્યું હતું, "સફળતા અંતિમ નથી અને નિષ્ફળતા જીવલેણ નથી, હિંમત જ મહત્વ ધરાવે છે."

જ્યારે શાલ્કવિકને તેમના હાથ પરના ટેટૂ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "આ ફક્ત ટેટૂ નથી, પરંતુ મારા જીવનનો પાયો છે. તે મારા માટે જીવન સિદ્ધાંત છે. આ શબ્દો હંમેશા મને પ્રેરણા આપે છે. તેઓ મને કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં ક્યારેય હાર ન માનવાની શક્તિ આપે છે."

શેડલી વાન શાલ્કવિક કોણ છે?

શાલ્કવિકનો જન્મ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપટાઉનમાં થયો હતો અને તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દી 2008 માં ત્યાંથી શરૂ થઈ હતી. તે જ વર્ષે, તેમણે તેમની પ્રથમ શ્રેણીની મેચ પણ રમી હતી. તેમણે 97 પ્રથમ શ્રેણીની મેચોમાં 2593 રન બનાવ્યા છે અને 239 વિકેટ લીધી છે. લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં (124 મેચ) તેમણે 1113 રન અને 161 વિકેટ લીધી છે. 121 ટી20 મેચોમાં, શાલ્કવિકે 500 થી વધુ રન બનાવ્યા છે અને 124 વિકેટ લીધી છે.

યુએસએ માટે રમવું

શાલ્કવિકે દક્ષિણ આફ્રિકામાં લાંબા સમય સુધી સ્થાનિક ક્રિકેટ રમ્યું હતું પરંતુ ક્યારેય રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યું ન હતું. ત્યારબાદ તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગયા અને ત્યાં સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. શાલ્કવિકે યુએસએ માટે 13 વનડે અને 15 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં કુલ 36 વિકેટ લીધી છે અને લગભગ 270 રન બનાવ્યા છે.

