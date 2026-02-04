ETV Bharat / sports

હાંસોટના શાદ સાજીદ રાયલીનો સ્ટેટ લેવલે ડબલ વિજય, ગોલ્ડ–સિલ્વર સાથે નેશનલ ટીમમાં પસંદગી

તાજેતરમાં આર્મરેસલિંગ એસોસિએશન દ્વારા સ્ટેટ લેવલની પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધામાં ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેલાડીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.

શાદ સાજીદ રાયલીએ સ્ટેટ લેવલ આર્મરેસલિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ હાંસલ કર્યો
શાદ સાજીદ રાયલીએ સ્ટેટ લેવલ આર્મરેસલિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ હાંસલ કર્યો (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 4:48 PM IST

ભરૂચ: જિલ્લાના હાંસોટ તાલુકાના યુવા ખેલાડી શાદ સાજીદ રાયલીએ સ્ટેટ લેવલ આર્મરેસલિંગ સ્પર્ધામાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ હાંસલ કરીને સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લાનું નામ રાજ્ય સ્તરે રોશન કર્યું છે. તેમની આ સિદ્ધિથી હાંસોટ સહિત સમગ્ર વિસ્તારમાં ખુશીનો માહોલ સર્જાયો છે અને પરિવારજનો, મિત્રો તથા રમતપ્રેમીઓ તરફથી અભિનંદનો વરસી રહ્યા છે.

મોટી સંખ્યામાં ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો

તાજેતરમાં આર્મરેસલિંગ એસોસિએશન દ્વારા સ્ટેટ લેવલની પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધામાં ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેલાડીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. અત્યંત કઠિન સ્પર્ધાત્મક માહોલ વચ્ચે હાંસોટના શાદ સાજીદ રાયલીએ પોતાની મહેનત, શક્તિ અને ટેકનિકના જોરે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી મહત્વની સફળતા મેળવી હતી.

શાદ સાજીદ રાયલીએ સ્ટેટ લેવલ આર્મરેસલિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ હાંસલ કર્યો (Etv Bharat)

જુનિયર 75 કિલોગ્રામમાં ગોલ્ડ મેડલ

સ્પર્ધામાં શાદ સાજીદ રાયલીએ જુનિયર 75 કિલોગ્રામ લેફ્ટ હેન્ડ કેટેગરીમાં તમામ પ્રતિસ્પર્ધીઓને પરાજય આપી ગોલ્ડ મેડલ પર કબજો જમાવ્યો હતો. દરેક રાઉન્ડમાં તેમણે આત્મવિશ્વાસપૂર્વક રમત રમતા પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીઓ પર દબદબો જાળવી રાખ્યો હતો. ફાઇનલ મુકાબલામાં તેમણે દમદાર પ્રદર્શન કરી નિર્ણાયક જીત મેળવી ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યો હતો.

શાદ સાજીદ રાયલીએ સ્ટેટ લેવલ આર્મરેસલિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ હાંસલ કર્યો
શાદ સાજીદ રાયલીએ સ્ટેટ લેવલ આર્મરેસલિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ હાંસલ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત શાદ સાજીદ રાયલીએ 80 કિલોગ્રામ કેટેગરીમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ રમત દાખવી સિલ્વર મેડલ હાંસલ કર્યો હતો. બે અલગ અલગ વજન વર્ગમાં મેડલ જીતવું એ તેમની ક્ષમતા અને સતત મહેનતનો પુરાવો માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ ડબલ સફળતાએ શાદ સાજીદ રાયલીને સ્ટેટ લેવલ પર એક આગવી ઓળખ અપાવી છે.

શાદ સાજીદ રાયલીએ સ્ટેટ લેવલ આર્મરેસલિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ હાંસલ કર્યો
શાદ સાજીદ રાયલીએ સ્ટેટ લેવલ આર્મરેસલિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ હાંસલ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

સાજીદ રાયલીની નેશનલ ટીમમાં પસંદગી

સ્ટેટ લેવલમાં મળેલી આ સફળતા બાદ શાદ સાજીદ રાયલીની નેશનલ ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે, જે હાંસોટ અને ભરૂચ જિલ્લા માટે ગૌરવની બાબત બની છે. હવે તેઓ નેશનલ લેવલ પર ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે, જે તેમના રમતગમતના કરિયર માટે મહત્વપૂર્ણ પગથિયું માનવામાં આવે છે.

શાદ સાજીદ રાયલીએ Etv ભારત સાથે વાત કરી

શાદ સાજીદ રાયલીએ પોતાની સફળતા અંગે જણાવતાં કહ્યું કે, "આ સિદ્ધિ પાછળ મારા પરિવાર, કોચ અને મિત્રોનો મોટો સહયોગ રહ્યો છે. સતત પ્રેક્ટિસ, શિસ્ત અને આત્મવિશ્વાસના કારણે હું આ મુકામ સુધી પહોંચી શક્યો છું. ગોલ્ડ મેડલ જીતવો મારા માટે ગૌરવની વાત છે અને હવે નેશનલ લેવલ પર વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરીશ.

શાદ સાજીદની મોટાભાઈએ ખુશી વ્યક્ત કરી

શાદ સાજીદના મોટાભાઈ જાવેદ સાજીદ રાયલીએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, "શાદે નાની ઉંમરથી જ રમતગમત પ્રત્યે લગાવ બતાવ્યો હતો. ઘણી મુશ્કેલીઓ અને સંઘર્ષ છતાં તેણે હાર માન્યા વગર મહેનત ચાલુ રાખી. આજે તેની મહેનતનું ફળ મળ્યું છે, જે અમારા સમગ્ર પરિવાર માટે ગૌરવની ક્ષણ છે.

શાદ સાજીદ રાયલીની આ સિદ્ધિ માત્ર એક ખેલાડીની સફળતા નહીં પરંતુ હાંસોટ જેવા તાલુકામાંથી ઉભરી રહેલી રમતપ્રતિભાનો જીવંત ઉદાહરણ છે. તેમની આ સફળતા આગામી સમયમાં અનેક યુવાનોને રમતગમત તરફ આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપશે એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં ગૌરવની લાગણી

હાંસોટ અને ભરૂચ જિલ્લામાં શાદ સાજીદ રાયલીના ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ વિજયને લઈ ગૌરવની લાગણી જોવા મળી રહી છે અને લોકો હવે નેશનલ લેવલ પર તેમના શાનદાર પ્રદર્શનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

